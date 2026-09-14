ফের সঞ্চালনায় অঙ্কুশ ! এবার কারবার রান্নাভূত আর রাঁধুনিদের সঙ্গে

ফের সঞ্চালনায় অঙ্কুশ ! এবার কারবার রান্নাভূত আর রাঁধুনিদের সঙ্গে
বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন রান্নার শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'। হাজির হয়েছে শো'-এর প্রোমো।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 5:21 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: এবার একেবারে অন্য ভূমিকায় অঙ্কুশ হাজরা । বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন রান্নার শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'। সংশ্লিষ্ট চ্যানেলে আজই হাজির হয়েছে প্রোমো । যেখানে এক গা ছমছমে পরিবেশ হঠাৎই রূপ নিচ্ছে মজায় ।
রাজ চক্রবর্তীর প্রযোজনায় আসছে এই শো। যেখানে দেখা যাবে একটি ভৌতিক বাড়ি । আর সেখানেই কাপালিকের সাজে অঙ্কুশ হাজরা । কাপালিককে ধ্যান থেকে জাগিয়ে তুলে রাঁধুনি লগ্নে রাঁন্নার ভূতদের জাগানোর কথা মনে করিয়ে দেয় এক ভক্ত । আর ওমনি রান্নাভূতকে কাপালিক থুড়ি অঙ্কুশের আদেশ, 'হে রান্নাভূত বাংলার সব বিখ্যাত শেফদের নিয়ে এসো'।
বলামাত্রই হাজির হয়ে যান ইমন চক্রবর্তী, সৌরভ দাস, রূপাঞ্জনা মিত্র, কাঞ্চন মল্লিক, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিত মুখোপাধ্যায়, শ্যামৌপ্তি মুদলি, অন্বেষা হাজরা । এঁদের দেখে অঙ্কুশ অবাক, আবার হতাশও । প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী ! এঁরা তো শেফ না, স্টার । এঁরা কীভাবে রাঁধবে ? ভেবেই অস্থির সঞ্চালক মশাই ।
রান্নাভূত অঙ্কুশকে বলে, "তুইও তো স্টার, সব ছেড়ে এখানে কেন ? এবার স্টারদের শেফ বানানোর দায়িত্ব তোর ।" রান্না করতে গিয়ে প্রত্যেকেই ঘটায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড । কেউ ডিম ফাটিয়ে লাফিয়ে ওঠে, কেউ আবার মিক্সি চালানোর শব্দে ভয় পেয়ে যায় । কেউ আবার আটা ছড়িয়ে ছয়লাপ করে দেয় । এঁদের নিয়েই শুরু হতে চলেছে নতুন শো 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'।
প্রসঙ্গত, রান্নার শো বাংলা টেলিভিশনের নতুন কোনও বিষয় নয় । বরং বেশ সাবেকিই । অন্যান্য চ্যানেলেও এই জাতীয় শো-র রমরমা বাজার । কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, 'রাঁধুনি না কাঁদুনি'র ফরম্যাট সেক্ষেত্রে একেবারে আলাদা । মজার মোড়কে রান্নাবান্না তাও আবার ভূত-প্রেতদের ঘরে ! একে অভিনব উদ্যোগ না বলে উপায় নেই ।
শো নিয়ে কথা বলতে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে । নতুন শো নিয়ে বেজায় আপ্লুত তিনি । সঞ্চালনায় অঙ্কুশ পোর খাওয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না । তাঁর সেন্স অফ হিউমার, কমেডি টাইমিং বারবার মুগ্ধ করেছে দর্শককে । এবারেও তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ।
তাঁর এই শো নিয়ে প্রস্তুতির কথা জানতে চাইলে অঙ্কুশ বলেন, "এই জাতীয় শো'তে যত প্র্যাকটিস কম থাকবে, যত স্ক্রিপ্ট কম থাকবে তত ভালো হবে । মানুষ তাতেই বেশি রিলেট করতে পারবে নিজের সঙ্গে । এই শো গুলো এনজয় করার মতো ৷ নিজে এনজয় করলেই অন্যকে আনন্দ দিতে পারব বলে মনে হয় আমার । ফরম্যাট বুঝে নিজের মতো করলেই ভালো হবে । তাছাড়া বাঙালিদের সঙ্গে রান্নাবান্নার একটা আলাদা ইমোশন জড়িয়ে আছে ৷ আর সেই কারণেই মানুষ আরও বেশি এই শো'টিকে ভালোবাসবে বলে আমার মনে হয় ৷ প্রোমোতে যাঁদের দেখা গেছে তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে আসবেন ৷ তবে, স্টারদের নিয়েই এই শো, যাকে বলে সেলেব্রিটি কুকিং শো ।"
অঙ্কুশ আরও বলেন, "আগেও সঞ্চালনা করেছি ৷ এটা অন্যরকম । শুধু আমি নয়, যাঁরা আসবেন তাঁদের এবং গোটা টিমের কন্ট্রিবিউশনে এগিয়ে যাবে এই শো । অনেক চমক থাকবে ।" 3 অক্টোবর থেকে সম্প্রচার শুরু এই শো'র ।