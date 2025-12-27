ঐন্দ্রিলা কি জটিল ? 'নারী চরিত্র...' মুক্তির আগে গোপন কথা ফাঁস অঙ্কুশের
'একশোভাগ সরল এই ছবি'- এর 100 শতাংশ গ্যারান্টি দিয়েছেন ছবির প্রযোজক-অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 9:13 AM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: বছর শুরুতেই বিনোদনের পসরা সাজিয়ে রাখছে বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি ৷ 9 জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে অঙ্কুশ, ঐন্দ্রিলা অভিনীত মজাদার বাংলা ছবি 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' (Nari Choritro Bejay Jotil)। 'একশোভাগ সরল এই ছবি'- এর 100 শতাংশ গ্যারান্টি দিয়েছেন ছবির প্রযোজক-অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডা জমে অঙ্কুশ এবং অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেনের।
অঙ্কুশ বলেন, " ছবির কনসেপ্টের সঙ্গে এই নামটা ভীষণ মানানসই। আমরা শুরু থেকেই ভেবেছিলাম মহিলাকেন্দ্রিক কোনও নাম দেব। আমাদের রাইটার এই নামটা বলে। আমাদেরও ভালো লেগে যায়। একটা প্রচলিত কথা যদি ছবির নাম হয় মানুষও সেটাতে আগ্রহী হবে।" তা হলে কি এহেন প্রবাদ কিংবা গানের লাইন দিয়ে ছবির নাম রাখলে তা বেশি জনপ্রিয় হয় ? অঙ্কু্শ বলেন, "চেনা স্টেটমেন্ট হলে কোথাও গিয়ে মানুষ রিলেট করতে পারে। নস্ট্যালজিয়া কাজ করে কখনও কখনও।"
এই ছবিতে অভিনয় আর প্রযোজনা দুই দিকেই রয়েছেন অঙ্কুশ। ফলে সেই নিয়ে বাড়তি চাপ আছে বলে জানান অঙ্কুশ। ঐন্দ্রিলা বলেন, "আমি প্রযোজক নই। আমি ক্রিয়েটিভ মানুষ। এখানে নিজের ক্রিয়েটিভিটিগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ পাই। অঙ্কুশের মাথায় পাহাড় প্রমাণ চিন্তা। প্রোডিউসার হিসেবে ওকে সবদিকে নজর দিতে হয়। তবে, বিদেশে গানের শুটিং করতে যাওয়ার আগে ওকে বলেছিলাম যেন প্রোডিউসার হিসেবে না যায়। যেন হিরো হিসেবে যায়। না হলে 'কাঁটা ফুটেসে' গানটা ভালো করে ফুটিয়ে তুলতে পারব না। এমন একটা গানে এক্সপ্রেশনের খামতি থাকলে চলবে না। আমাদের গোটা ইউনিট বিদেশে দারুণ কাজ করেছে। আমাদের কোনও চিন্তা করতে হয়নি। আর তাই গানের সঙ্গে নাচটাও ভালো হয়েছে। মানুষ ভালোবাসছে।"
অঙ্কুশ বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম গানটার একটা রিল চ্যালেঞ্জ দেব সোশাল মিডিয়ায়। কিন্তু চ্যালেঞ্জ দেওয়ার আগেই মানুষ রিল বানাতে শুরু করেছে। এটা প্রাপ্তি এই গানটার। আর বহু মানুষ গানটা শুনছে। আর ছবির নামটাও অনেকের ভালো লেগেছে বলে শুনেছি। ফলে দেখা যাক ছবিটা কতটা কী করতে পারে। আমিই প্রথম 23 জানুয়ারি রিলিজের কথা ঘোষণা করেছিলাম। অন্য ছবির স্বার্থে ঠেলাঠেলিতে না গিয়ে দু'সপ্তাহ আগেই রিলিজ করছি। চ্যালেঞ্জ নিলাম। দেখি না ফেস্টিভ পিরিয়ডে ছবি না এনে কী হয়।"
ঐন্দ্রিলা কি জটিল? অঙ্কুশ বলেন, "কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিল। সেটা নিয়ে পরে কথা হবে।" কিন্তু ঐন্দ্রিলা নাছোড়বান্দা। নিজের ব্যাপারে শুনতে হবেই তাঁকে। অঙ্কুশ বলেন, "একটা সহজ ওমলেট বানানোটা ভীষণ জটিল করে দেখায়। যেন কী না কী রান্না করছে!" এই কথা শুনে ঐন্দ্রিলাও অঙ্কুশের কথার মান্যতা দেন।
ঐন্দ্রিলা বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন অল্প দিনেই। আজও মানুষ তাঁকে 'দুষ্টু' নামেই বেশি চেনে। আর কি তিনি ফিরবেন মেগা সিরিয়ালে? অভিনেত্রী বলেন, "আমি টেলিভিশন কোনওদিন ভুলব না। নাম আর যশ সব দিয়েছে আমাকে টেলিভিশন। আমি যদি টেলিভিশনকে ভুলে যাই সেটা বেইমানি করা হবে। টিভিতে ছোট এক বা দু'মাসের সিরিজ পেলে করব। তবে, টানা মেগাতে ফিরব না। টানা মেগা করলে অনেক চরিত্র হারাতে হয়। একই চরিত্র করে যেতে হয় অনেকগুলো দিন। মেগা যখন করতাম তখন ভাবতাম আমার মেগার টিআরপি যেন টপে থাকে। আর সেটা হয়েছেও। ফলে, নানা ধরনের চরিত্রের অনেক কাজের অফার এলেও করতে পারিনি। তখন খুব মন খারাপ লাগত। তাই আর মেগাতে ফিরব না।" অঙ্কুশ আগামী দিনে সিনেমার পাশাপাশি সিরিজও নিয়ে আসতে চান তাঁর প্রযোজনা সংস্থা থেকে। ঐন্দ্রিলা সেই কাজেরও অংশীদার হতে চান। তবে, অভিনেত্রী হিসেবে নয়, কাহিনিকার হিসেবে।
প্রসঙ্গত, 1xBet নামের একটি বেআইনি বেটিং অ্যাপে কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল কিছুদিন আগে। তদন্তে উঠে আসে একাধিক তারকার নাম। দু'মাস আগেই দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছিল মিমি চক্রবর্তী এবং অঙ্কুশ হাজরাকে। অঙ্কুশের থেকে 47.20 লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অঙ্কুশ বলেন, "আমার আইনজীবী এটা দেখছেন। তাই বিশেষ কিছু বলতে পারব বা। তবে, ব্যাপারটা যেভাবে খবরে নিয়ে আসা হচ্ছে, অতটাও গুরুতর না।"
এর প্রভাব ছবিতে পড়বে না তো? প্রশ্নের জবাবে ঐন্দ্রিলা বলেন, "অঙ্কুশ সৎ। সে এমন কিছু করেনি যার জন্য সে ভয় পাবে, চিন্তা করবে। মানুষ যতদিন সৎ আছে তার ফল সে পাবে। একটা সমস্যা এসেছে সেটা অঙ্কুশ কাটিয়েও উঠবে। এর প্রভাব আমাদের ছবিতে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"