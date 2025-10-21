অঙ্কু-ঐন্দ্রিলার 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' কবে আসছে বড়পর্দায় ?

অঙ্কু-ঐন্দ্রিলার 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' কবে আসছে বড়পর্দায় ?
'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' ছবির দ্বিতীয় লুক নিয়ে হাজির অভিনেতা-প্রযোজক অঙ্কু্শ হাজরা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2025 at 12:42 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: মনে পড়ে উত্তমকুমার অভিনীত শেষ ছবি 'ওগো বধূ সুন্দরী'র সেই বিখ্যাত গান 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল কিছুই বুঝতে পারবে না, তাই ওদের নাম ললনা'র কথা? গানটি ছিল কিশোর কুমারের কণ্ঠে ৷ সেই গানের লাইন থেকেই অঙ্কুশের নতুন সিনেমা আগামী বছর জানুয়ারিতে মুক্তির অপেক্ষায় ৷
‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’-এর গল্প আবর্তিত হবে ঝন্টুকে (অঙ্কুশের চরিত্র) ঘিরে। ঝন্টু চালাক-চতুর। কিন্তু কোনও ভাবেই বুঝে উঠতে পারে না তার আশপাশের নারীদের মন। সেই অসাধ্য সাধনের গল্পই মজার মোড়কে পর্দায় নিয়ে আসবে ছবিটি। আর অঙ্কুশের চারপাশে আছেন দাপুটে নারীরা। এই ছবির নায়িকা ঐন্দ্রিলা সেন। অন্যান্য সব নারী চরিত্রে আছেন সোহাগ সেন, সোহিনী সেনগুপ্ত এবং ঈপ্সিতা মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেত্রীরা।
অঙ্কুশ বলেন, "আমরা এই কালী পুজোয় 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'-এর দ্বিতীয় লুক প্রকাশ করেছি। এটি ম্যান বনাম ঈশ্বর বনাম নারী থিমের ইঙ্গিত দেয়। দর্শক এই ছবিতে শক্তিশালী, মজার, এবং কৌতুহলপূর্ণ মুহূর্তের স্বাদ পাবে। যেমন মা কালীর অ্যাকশন-এটি পারিবারিক অ্যাকশনে অভিনয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকীয়তা তৈরি করেছে। 2026-এর সরস্বতী পুজোয় আসবে এই ছবি। আমরা আশাবাদী।"
অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স এবং অ্যাক্রোপলিস এন্টারটেইনমেন্ট দ্বারা যৌথভাবে প্রযোজিত এই ছবি আগামী বছরের সরস্বতী পুজোয় মুক্তি পাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বলিউড খ্যাত সুমিত-শাহিল। উল্লেখ্য, অঙ্কুশের প্রযোজনা সংস্থার এর আগের ছবি 'মির্জা'ও তাঁরাই পরিচালনা করেন। এই সুমিত-শাহিল যমজ ভাই। মশলাদার অ্যাকশন নির্ভর ছিল তাঁদের তৈরি 'মির্জা'। বম্বের থ্রিলার অ্যাকশন ঘরানায় অন্ধকার জগতের ছবি ছিল 'মির্জা'। কিন্তু এবার একেবারে পারিবারিক গল্প বানিয়েছেন সুমিত-শাহিল।