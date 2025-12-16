অঙ্কুশের প্রেমে 'কাঁটা ফুটেসে' ঐন্দ্রিলার মনে ! কেসটা কী ?
সোশাল মিডিয়ায় হাজির অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা অভিনীত 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' সিনেমার প্রথম গান ৷
December 16, 2025
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স অ্যান্ড অ্যাক্রোপলিশ এন্টারটেনমেন্ট-এর প্রযোজনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল' (Nari Choritra Bejay Jotil)। হাজির হল এই ছবির প্রথম গান 'কাঁটা ফুটেসে'। গানটি গেয়েছেন বি সাউ, রুবাই। সুরকার বি সাউ। অঙ্কুশ (Ankush Hazra) আর ঐন্দ্রিলার (Oindrila Sen) কেমেস্ট্রির জনপ্রিয়তা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে এই গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন ম্যাগি। গানটির শুটিং হয়েছে থাইল্যান্ডে।
অঙ্কুশ হাজরা এবং ঐন্দ্রিলা সেনের অফস্ক্রিন জুটির ঔজ্জ্বল্য কোথাও গিয়ে অনস্ক্রিনে ধরা পড়ছে এই গানে। দুজনের কালারফুল পোশাক আরও বেশি চটকদারি করে তুলেছে দুজনকে। অঙ্কু্শ এই গানটি প্রসঙ্গে বলেন, "কাঁটা ফুটেসে গানটা আসলে নতুন বোতলে পুরনো মদের মতো। মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো হুক লাইন, দুর্দান্ত রোম্যান্টিক ফিল অনেকদিন পর বাংলা ছবিতে। থাইল্যান্ডে শুটিং দর্শককে চোখের আরাম দেবে এবং সকলের ভালো লাগবে গানটা।" আসন্ন সরস্বতী পুজোর আবহে ছবিটির মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
উল্লেখ্য, সেই উত্তমকুমারের শেষ ছবি 'ওগো বধূ সুন্দরী'-তে ছিল কিশোর কুমারের বিখ্যাত গান 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল কিছুই বুঝতে পারবে না, তাই ওদের নাম ললনা'। সেই গানের লাইন থেকেই অঙ্কুশের এই ছবির নাম ভাবা হয়েছে। বলা বাহুল্য জনপ্রিয় গানের এই লাইনটি বাঙালি ভুলবে না কখনও। 2010 সালে 'কেল্লাফতে' ছবি দিয়ে অঙ্কুশের টলিউডে পদার্পণ। অভিনয়ের থেকেও নাচের স্টেপে বেশি মন জয় করে নেন এই নবাগত হিরো। আজ তিনি টলিউডের প্রতিষ্ঠিত নায়ক অঙ্কুশ হাজরা। প্রযোজকও বটে।
তবে এবার অ্যাকশন নয় ফ্যামিলি ড্রামা নিয়ে আসছে ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’। ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’-এর গল্প আবর্তিত হবে ঝন্টুকে (অঙ্কুশের চরিত্র) ঘিরে। ঝন্টু চালাক-চতুর। কিন্তু কোনও ভাবেই বুঝে উঠতে পারে না তার আশপাশের নারীদের মন। সেই অসাধ্য সাধনের গল্পই মজার মোড়কে পর্দায় নিয়ে আসবে ছবিটি। আর অঙ্কুশের চারপাশে আছেন দাপুটে নারীরা। এই ছবির নায়িকা ঐন্দ্রিলা। বাকি নারী চরিত্রে আছেন সোহাগ সেন, সোহিনী সেনগুপ্ত এবং ঈপ্সিতা মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেত্রীরা।