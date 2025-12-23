বড়দিন এলে কাকে মিস করেন ঐন্দ্রিলা? অঙ্কুশের চোখে ভাসে সেই রাতটা !

বড়দিন এলে কাকে মিস করেন ঐন্দ্রিলা? অঙ্কুশের চোখে ভাসে সেই রাতটা !
সামনেই বড়দিন আর নতুন বছর। নস্ট্যালজিয়ায় ভাসলেন টলিউডের লাভ বার্ড অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 12:52 PM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: দরজায় কড়া নাড়ছে বড়দিন। এতক্ষণে মর্তে আসার জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছে হয়ত সান্তা (santa claus)। তার অপেক্ষাতে যে বসে আছে সবাই। কখন সে আসবে, কখন দেবে উপহার। হ্যাঁ ছোটরা এটাই জানে আর মানে সান্তা বলে সত্যিই একজন স্থূলাকায় মানুষ আসেন। হাতে নিয়ে ঝুরি ঝুরি উপহার। জানলায় মোজা ঝুলিয়ে রাখলেই তিনি এসে রেখে যাবেন দারুণ সব উপহার।...
এমন আশা কেউ কখনও করেনি এমনটা বলতে পারবে না কেউ। তারকারাও নয়। অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেন অবশ্য অনেকদিন অবধি সান্তার উপহারের অপেক্ষা করতেন। সেই সান্তা তাঁর বাবা-মা। ঐন্দ্রিলা এই দিনটিকে ঘিরে নিজের অনুভূতি আর নস্ট্যালজিয়ার কথা বললেন ইটিভি ভারতকে। তিনি বলেন, "আমি অনেক বড় বয়স অবধি ক্রিস্টমাসের রাতে জোর করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তাম। যাতে আমার বাবা-মায়ের আমাকে গিফট দেওয়ার আনন্দটা নষ্ট না হয়। আমি ঘুমিয়ে পড়ব আর বাবা-মা আমার গিফটগুলো মাথার কাছে রেখে দেবে। এটা আজ আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এটা আজ আমি খুব মিস করি। এ ছাড়া বড়দিনে আমার জন্য স্পেশাল কিছু ছিল না আজও নেই। ওই কেক খাওয়াটুকু পর্যন্তই।"
অঙ্কুশের কাছে ক্রিস্টমাস নিয়ে এমন কোনও নস্ট্যালজিয়া না থাকলেও আছে বছর শেষের নস্ট্যালজিয়া। অঙ্কুশ বলেন, "31 ডিসেম্বর টিভিতে অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামগুলো আমি বাবা আর মা বসে বসে দেখতাম। ওগুলো তো আজ টিভিতে দেখানো প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে। বলিউডের অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামগুলো দেখার জন্য রীতিমতো পেট গুড়গুড় করত আমার কে পুরস্কার পাচ্ছে কে পাচ্ছে না, দেখার জন্য। এখন ওগুলো খুব মিস করি। বর্ধমানে থাকাকালীন যেভাবে এই বিশেষ দিনগুলো কাটাতাম এখন তো আর তেমনভাবে কাটানো হয় না। বাবা-মায়ের সঙ্গে এই সময়ে কলকাতা এলে পার্কস্ট্রিটে যেতাম। এখন তো সেভাবে ঘুরতে পারি না। এই সময়ে অনেক ধরনের কাজও থাকে। ফলে বর্ধমানের সেই দিনগুলো আজ মিস করি।"
নতুন বছরের প্ল্যানিং নিয়ে জানতে চাইলে দুজনেই বলেন, "কবেই ছেড়ে দিয়েছি প্ল্যান করা। কেননা ভাবনা, পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুই করা হয় না। তাই যখনকারটা তখনই ভাবি আমরা।"