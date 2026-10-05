মহালয়ায় টিভির পর্দায় 'অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী', রামের অকালবোধন থেকে মহিষাসুরমর্দিনী

মহালয়ায় টিভির পর্দায় 'অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী', রামের অকালবোধন থেকে মহিষাসুরমর্দিনী
Mahalaya in Television: এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মহিষাসুরমর্দিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে অঙ্কিতা মল্লিককে। মহাদেবের চরিত্রে থাকছেন রুবেল দাস।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 3:33 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: মহালয়া মানেই দেবীপক্ষের সূচনা। আর সেই আবহকে আরও আধ্যাত্মিক ও বর্ণময় করে তুলতে বিশেষ নিবেদন নিয়ে হাজির হচ্ছে এক বাংলা বিনোদন চ্যানেল। এবারের মহালয়ায় চ্যানেলের বিশেষ অনুষ্ঠান ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’। পুরাণের নানা কাহিনি এবং রামায়ণের আখ্যানকে একসূত্রে বেঁধে দেবী দুর্গার অনন্ত শক্তির জয়গাথাই তুলে ধরা হবে এই বিশেষ আয়োজনে।
‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’-তে উঠে আসবে যুগে যুগে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় আদ্যাশক্তির নানা রূপ ধারণের কাহিনি। রামায়ণের মূল আখ্যানের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে দেবীর বিভিন্ন রূপের গল্প। কার্তিকেয়র মা স্কন্দমাতা, বিন্ধ্যবাসিনী, মহালক্ষ্মী, শিবদূতী এবং ভদ্রকালীর মতো দেবীর নানা রূপের মাহাত্ম্যও তুলে ধরা হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। এই আখ্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রামের অকালবোধন। লঙ্কা জয়ের আগে রামের দেবী দুর্গার আরাধনার সেই পৌরাণিক কাহিনিই পরবর্তীকালে বাংলার শারদীয়া দুর্গাপুজোর অন্যতম আধ্যাত্মিক ভিত্তি হয়ে ওঠে। সেই অকালবোধনের কাহিনি পেরিয়ে অনুষ্ঠান এগিয়ে যাবে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আবির্ভাবের দিকে। দেবীর সমস্ত রূপ ও শক্তি যেন এক মহাশক্তিতে মিলিত হয়ে অশুভের বিনাশ ঘটাবে।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মহিষাসুরমর্দিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে অঙ্কিতা মল্লিককে। মহাদেবের চরিত্রে থাকছেন রুবেল দাস। রাম ও সীতার ভূমিকায় দেখা যাবে যথাক্রমে অভিষেক বসু এবং ঈশা সাহাকে। এছাড়াও পার্বতীর চরিত্রে শ্বেতা ভট্টাচার্য, স্কন্দমাতার ভূমিকায় পল্লবী শর্মা, মহালক্ষ্মী হিসেবে তানিক্ষা তিওয়ারি, বিন্ধ্যবাসিনী চরিত্রে ইশানি চট্টোপাধ্যায়, শিবদূতীর ভূমিকায় দেবাদৃতা বসু এবং ভদ্রকালীর চরিত্রে দেখা যাবে আরাত্রিকা মাইতিকে। মহিষাসুরের চরিত্রে থাকছেন নাইজেল।
পুরাণ, ভক্তি, পৌরাণিক আখ্যান এবং তারকাদের অভিনয়ের মেলবন্ধনে ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’ হতে চলেছে জি বাংলার এবারের মহালয়ার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপ ও অশুভের বিরুদ্ধে তাঁর চিরন্তন জয়ের কাহিনিকে বড় পর্দায় তুলে ধরার পাশাপাশি দর্শকদের জন্য থাকছে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ও ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা। 10 অক্টোবর ভোর 5টায় শুধুমাত্র জি বাংলার পর্দায় দেখা যাবে ‘অশুভনাশিনী ত্রিনয়নী’।