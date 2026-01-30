ETV Bharat / entertainment

সমর্পণের ছবিতে 31 বছর পর 'প্রত্যাবর্তন' অঞ্জন-রূপা জুটির

অঞ্জন দত্ত ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে শেষ দেখা গিয়েছে অপর্ণা সেন পরিচালিত 'যুগান্ত' সিনেমায়।

'প্রত্যাবর্তন' অঞ্জন-রূপা জুটির (ইটিভি ভারত/ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 1:30 PM IST

কলকাতা, 30 জানুয়ারি: সালটা 1995 ৷ অপর্ণা সেন পরিচালিত 'যুগান্ত' মুক্তি পায় ৷ দীপক এবং অনসূয়া চরিত্রে দর্শকদের মুগ্ধ করে অঞ্জন দত্ত ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জুটি ৷ তারপর কেটে গিয়েছে 31টা বছর ৷ ফের একবার সেই জুটি মুখোমুখি হতে চলেছে শুটিং ফ্লোরে ৷

অপর্ণা সেনের 'যুগান্ত' জুটিকে দুই যুগ পর ফিরিয়ে আনছেন নবাগত পরিচালক সমর্পণ সেনগুপ্ত। ছবির নাম 'প্রত্যাবর্তন'। নিপাট ফ্যামিলি ড্রামায় মোড়া এই ছবি। পরিচালকের এটিই প্রথম বড়পর্দার ছবি। এর আগে কাজের কথা হলেও তা এগোয়নি। তবে, এবার বলিষ্ঠ স্টার কাস্ট নিয়ে সমসাময়িক সমস্যা তুলে ধরবেন তিনি 'প্রত্যাবর্তন'-এ।

তিনি বলেন, "আমি খুব ভাগ্যবান যে এমন সব তারকা নিয়ে নিজের প্র‍থম ছবি বানাতে পেরেছি। এই ছবি ফ্যামিলি ক্রাইসিসের কথা বলবে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদের জন্য সময় আছে, নেই উল্টোদিকের মানুষটার জন্য কোনও সময়। আমরা ব্যস্ত থাকি মোবাইলে। দু'মিনিট কথা বলি না কাছের মানুষের সঙ্গে। তাই অনেকেই একাকীত্বে ভোগেন। এরকম বিষয়কে সামনে রেখেই এই ছবিটা।"

তিনি আরও বলেন, "এই সিনেমায়, প্রবীণ দম্পতির ভূমিকায় দেখা যাবে অঞ্জন দত্ত এবং রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে। এঁদের রসায়ণ এখনও আগেরই মতো টাটকা, দর্শক অন্য স্বাদ পাবেন।" ওদিকে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন শিলাজিৎ এবং অপরাজিতা আঢ্য। এই প্রথমবার একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন অঞ্জন দত্ত এবং শিলাজিৎ। সুতরাং অনেকগুলো 'ফার্স্ট ফ্যাক্টর' এই ছবিতে কাজ করছে জলের দাবি পরিচালকের। একেবারে অন্য ইমেজে ধরা দেবেন ইন্ডাস্ট্রির অপা। ছবির শুটিং হয়েছে কলকাতা এবং পুরুলিয়ায়।

অঞ্জন দত্ত এবং শিলাজিৎ পর্দায় পিতা ও পুত্রের ভূমিকায়। ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা ভট্টাচার্য, দেবরঞ্জন নাগ, অরুণাভ খাসনবিশ সহ আরও অনেকে। পরিচালক বলেন, "শিকড়ে ফেরার গল্প রয়েছে এই ছবিতে, যা দর্শককে পরিবারের মূল্য বোঝাবে।" ছবিটি প্রযোজনা করছে শ্রী অভিজ্ঞান ড্রিমওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড। পরিচালনার সঙ্গে চিত্রনাট্যের দায়িত্বে রয়েছেন সমর্পণ সেনগুপ্ত। প্রযোজক হিসেবে যুক্ত অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় । চিত্রগ্রহণে গোপী ভগত, শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী ৷ সঙ্গীত পরিচালনায় বনি চক্রবর্তী ৷সহ-চিত্রনাট্যকার অনির্বাণ ঘোষাল ও অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷

প্রসঙ্গত, রূপা অভিনীত 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা'রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায় ৷ এর আগে অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছে 'রঘু ডাকাত' সিনেমায় ৷ দীর্ঘদিন পরে বড়পর্দায় রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে আল্পুত অনুরাগীরা। প্রশংসাও পেয়েছিলেন বিস্তর।

সম্পাদকের পছন্দ

