গাঁটছড়া বাঁধলেন অনিরুদ্ধ-কাব্য, গ্রিসে বসল জমকালো বিয়ের আসর

গাঁটছড়া বাঁধলেন অনিরুদ্ধ-কাব্য, গ্রিসে বসল জমকালো বিয়ের আসর
Anirudh-Kavya's wedding: বিয়ের ছবি শেয়ার করে অনিরুদ্ধ লিখেছেন, "আমার জীবনের একমাত্র, সারা জীবনের জন্য...11.11"-সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হার্ট ইমোজি ।
Published : November 12, 2026 at 2:47 PM IST
চেন্নাই, 12 নভেম্বর: আর রাখঢাক নয়, সাত পাকে বাঁধা পড়লেন সঙ্গীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দর এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহ-মালিক কাব্য মারান ৷ গ্রিসে বসল তাঁদের জমকালো বিয়ের আসর ৷ হাতে হাত রেখে ছবি শেয়ার করে খুশির খবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নবদম্পতি ৷ তাঁদের ছবি ঝড় তুলেছে সামাজিক মাধ্যমে ৷
অনিরুদ্ধ রবিচন্দর এদিন সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে নবদম্পতিকে একসঙ্গে হাসিমুখে দেখা যাচ্ছে । তাঁরা দু'জনেই বিয়ের দিনে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে আইভরি রঙের ঐতিহ্যবাহী পোশাক বেছে নয়েছিলেন, যাতে ছিল কারুকার্যময় এমব্রয়ডারি । এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা মুক্তর গয়নাও পরেছিলেন । ছবিগুলি শেয়ার করে অনিরুদ্ধ লিখেছেন, "আমার জীবনের একমাত্র, সারা জীবনের জন্য...11.11"-সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হার্ট ইমোজি ।
My once in a lifetime, for a lifetime ❤️ 11.11 https://t.co/pSdCxqRN2I— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
জানা গিয়েছে, 10 নভেম্বর বাগদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনিরুদ্ধ-কাব্যর বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় । এরপর বুধবার অর্থাৎ 11 নভেম্বর গ্রিসে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা । সেখানে অনিরুদ্ধ-কাব্যকে আর্শীবাদ করতে হাজির ছিলেন চলচ্চিত্র ও রাজনৈতিক জগতের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও । উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুপারস্টার রজনীকান্ত, যিনি অনিরুদ্ধের মামা । তাঁর মেয়ে ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তও এই উৎসবে অংশ নেন । এছাড়া তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন এবং তাঁর ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিনও বিশিষ্ট অতিথিদের তালিকায় ছিলেন ।
অনিরুদ্ধ রবিচন্দর তামিল চলচ্চিত্র জগতের একজন নামকরা সঙ্গীত পরিচালক । ধানুশ অভিনীত '3' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তাঁর অভিষেক হয় এবং প্রথম চলচ্চিত্রেই 'হোয়াই দিস কোলাভেরি' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ার পর তিনি সবার নজরে আসেন । এরপর রজনীকান্ত, শাহরুখ খান, বিজয়, অজিত কুমার, কমল হাসান এবং শিবকার্তিকেয়ানের মতো বড় তারকাদের ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিনি ৷
11.11 ❤️ https://t.co/oNGmJtgxEY— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
আর অন্যদিকে সান গ্রুপের চেয়ারম্যান কালানিধি মারান ও কাবেরী কালানিধি মারানের কন্যা কাব্য মারান ৷ তিনি আইপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে 'সানরাইজার্স হায়দরাবাদ' দলের মালিক হিসেবে পরিচিত । এছাড়া দলের ম্যাচ চলাকালীন তিনি প্রায়শই মাঠে উপস্থিতে থেকে অনুরাগীদের নজর কাড়েন । তাঁরও অনুরাগীর সংখ্যা নেহাতই কম নয় ৷
বেশ কয়েকবছর ধরে অনিরুদ্ধ ও কাব্যর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ৷ যদিও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি তাঁরা ৷ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের সম্পর্ককে লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছিলেন ৷ অবশেষে বিয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন ৷ তাঁদের বিয়ের ছবিগুলো দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনুরাগীদের মন জয় করে নিচ্ছে ।
❤️ https://t.co/6b0cjrodH7— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 11, 2026
গ্রিসে ঘরোয়া বিয়ের অনুষ্ঠানের পর আগামী 21 নভেম্বর চেন্নাইতে উভয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি জমকালো রিসেপশনের আয়োজন করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । এই অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র, রাজনীতি, ব্যবসা এবং ক্রিকেট জগতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ।