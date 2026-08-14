এ কোন অনির্বাণ! হাজির জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের 'কেরালায় কুরুক্ষেত্র'-র চরিত্রদের ঝলক

এ কোন অনির্বাণ! হাজির জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের 'কেরালায় কুরুক্ষেত্র'-র চরিত্রদের ঝলক
ছবির নাম থেকেই স্পষ্ট, কেরালার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ‘কুরুক্ষেত্র’-এর মতো এক মহাকাব্যিক আবহকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 10:24 AM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: বাংলা ছবির দুনিয়ায় এবার একেবারে অন্য স্বাদের গল্প নিয়ে হাজির হতে চলেছেন পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'কেরালায় কুরুক্ষেত্র' (The Eken: Kerala-e Kurukshetra)-র লুক প্রকাশ্যে এল। নামেই রয়েছে কৌতূহল, আর প্রকাশিত লুকেও মিলেছে সেই রহস্যের ইঙ্গিত। একাধিক লুকে ধরা দিলেন একেন্দ্র সেন থুড়ি অনির্বাণ চক্রবর্তী (Anirban Chakrabarti)। বৈচিত্র আছে ঋত্বিকের লুকেও।
ছবির নাম থেকেই স্পষ্ট, কেরালার প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ‘কুরুক্ষেত্র’-এর মতো এক মহাকাব্যিক আবহকে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। ফলে ছবির গল্পে কী ধরনের চমক অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। লুক প্রকাশের পর সেই কৌতূহল আরও কয়েকগুণ বেড়েছে। 2026-এর পুজোর ছবি হয়ে আসছে একেনবাবুর নতুন এই গল্প। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পদ্মনাভ দাশগুপ্তর চিত্রনাট্যে ঘনাবে রহস্য। একেনবাবুর সিরিজ 'পুরুলিয়ায় পাকড়াও'-এর শেষেই ইঙ্গিত মিলেছিল তার কেরলে যাত্রার। তবে এবার আর বেড়াতে নয়, বরং একেনকে কিডন্যাপ করেই দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া হবে।
এই ছবিতে বরাবরের মতোই বাপি ও প্রমোথর চরিত্রে দেখা যাবে সুহোত্র মুখোপাধ্যায় (Suhotra Mukhopadhyay) ও সোমক ঘোষকে (Somak Ghosh)। এবার ছবির কাস্টে যুক্ত হয়েছেন আরও কয়েকজন। রয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, রাইমা সেন, সুব্রত দত্ত, অর্ণ মুখোপাধ্যায় অম্বরীশ ভট্টাচার্য, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো আরও অনেকেই। শোনা যাচ্ছে, দেখা যেতে পারে এক মালয়ালি অভিনেত্রীকেও।
খলনায়ক 'ইরফান ফাজিল'-এর ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তী, অফিসার 'সুমন্ত'র চরিত্রে অভিনয় করছেন সুব্রত দত্ত। অন্যদিকে, 'দীপা'র চরিত্রে রাইমা সেন। রহস্য ঘনীভূত হবে তাঁকে ঘিরেই। আর অম্বরীশ থাকবেন একজন বিজ্ঞানী হিসেবে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন কমলেশ্বর। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবিতে কেরালার পরিবেশ, বাংলা গল্প এবং রহস্য-রোমাঞ্চের মেলবন্ধন কতটা নতুন মাত্রা যোগ করে, সেটাই এখন দেখার। ছবির লুক ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আলোচনা।