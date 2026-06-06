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একেন সফরে এবার রাইমা ! 'কেরালায় কুরুক্ষেত্র'তে আর কারা ?

অনির্বাণ চক্রবর্তী বলেন, "এটুকুই বলতে পারি এটা একেন বাবু ফ্রাঞ্চাইজির চতুর্থ ছবি। পুজোয় আসবে এবার। অনেক বেশি মজা আর রোমাঞ্চ আছে।"

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'কেরালায় কুরুক্ষেত্র'তে আর কারা ? (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 9:27 AM IST

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কলকাতা, 6 জুন: এই পুজোতে একেনের চতুর্থ সফর বড় পর্দায়। এবারের গল্প 'কেরালায় কুরুক্ষেত্র' (Kerala-e Kurukshetra )। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কারা রয়েছেন এবারের জার্নিতে, আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হল গতকাল সন্ধ্যায়। একেন্দ্র সেনের চরিত্রে বরাবরের মতো রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, বাপির চরিত্রে সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথর ভূমিকায় সোমক ঘোষ। নবতম সংযোজন ইরফান ফাজিলের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী, দীপার চরিত্রে রাইমা সেন, সুমন্তর চরিত্রে সুব্রত দত্ত, ইব্রাহিমের চরিত্রে অর্ণ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়াও আছেন অম্বরীশ ভট্টাচার্য, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

গত বছর বড়পর্দায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'। পয়লা বৈশাখে ওটিটিতে মুক্তি পায় 'একেন বাবুর পুরুলিয়া অভিযান'। কয়েক মাসের ব্যবধানে আবারও নতুন গল্প নিয়ে আসছে 'একেন বাবু' ও তাঁর টিম। দ্য একেন-এর নতুন গল্পে নতুন তারকাদের নাম ঘোষাণায় সকলেই এসেছিলেন লাল পোশাকে।

অনির্বাণ চক্রবর্তী বলেন, "এটুকুই বলতে পারি এটা একেন বাবু ফ্রাঞ্চাইজির চতুর্থ ছবি। পুজোয় আসবে এবার। অনেক বেশি মজা আর রোমাঞ্চ আছে। একেন বাবুর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে এখন। এই চরিত্রটা করতে ভালো লাগে।"
পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে অনির্বাণ বলেন, "একেন এবং একেন ছাড়া আমার যতদূর মনে হয় আমি বারোটা কাজ করে ফেলেছি। আমাদের টিউনিং খুব ভালো। আমি সবথেকে বেশি কাজ জয়দীপ দা'র সঙ্গেই করেছি এখনও অবধি। উনি সবসময় একইরকম।" ঋত্বিক চক্রবর্তীর কথায়, "সব বাচ্চা, তাদের বাবা-মা একেন বাবুর ফ্যান। এর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য আনন্দিত। "

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পুজোয় আসছে এই সিনেমা (ইটিভি ভারত)

রাইমা সেন বলেন, "আমি একেন বাবুতে জুড়ে যাওয়ার জন্য এক্সাইটেড। মাও এক্সাইটেড খুব। মাও একেনের বড় ফ্যান এখন।" যে কোনও চরিত্রের জন্য রাইমা কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন সেই প্রশ্ন রাখা হলে এক গাল হেসে বলেন, "আমি ডিরেক্টরের উপরেই ভরসা করি। তিনিই আমার কাছে ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। আমি ভালো পরিচালকদের সঙ্গে থাকি সবসময়।" সুমন্তর চরিত্রে সুব্রত দত্ত বলেন, " 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটা যখন আছে তখন কুরুক্ষেত্র তো হবেই। টানটান উত্তেজনাময় একটা ছবি। আমি খুব এক্সাইটেড। এই ফ্রাঞ্চাইজির আমি খুব বড় ফ্যান।"

anirban-chakrabarti-returns-to-big-screen-with-the-eken-kerala-e-kurukshetra-this-durga-puja
একসঙ্গে সিনেমার কলাকুশলীরা (ইটিভি ভারত)

অর্ণ জানান, "অভিনয় আমার রুটিরুজি। তাই এক্সাইটেড থাকতে তো হবেই সবসময়। না হলে বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। আমি সবকটাই দেখেছি। আমি এর ফ্যান" সুহোত্র মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "এই চরিত্রটায় এত ভালোবাসা পেয়েছি যে তার ঠিকঠাক ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আশাকরি নতুন কিছু দিতে পারব এবারও।" পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "তিনটে ছবি আর ছয়টা সিরিজ ডিরেক্ট করেছি আমি। চেষ্টা করি মানুষ যেন বলে আগেরটার থেকে এটা ভালো হয়েছে। একেন কিডন্যাপ হয়ে গেছে আগের ছবিতে। কেরালায় নিয়ে গেছে তাকে। এরপর জানতে হলে ছবিটা দেখতে হবে। চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা বেছে নিই আমরা। তাঁরা চরিত্রের মান রাখেন।"

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KERALAY KURUKSHETRA
ANIRBAN CHAKRABARTI EKEN BABU
RAIMA SEN RITWICK CHAKRABORTY
দ্য একেন কেরালায় কুরুক্ষেত্র
THE EKEN KERALA E KURUKSHETRA

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