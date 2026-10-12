সম্পর্ক-প্রেম ও আবেগের গল্প শোনাবে 'এই শহরের গান', প্রকাশ্যে টিজার
Ei Shohorer Gaan Movie:সম্পর্কের নানা সমীকরণই ছবির মূল উপজীব্য। তিন জোড়া দম্পতি, জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায় এবং তাঁদের নিজস্ব সম্পর্কের টানাপোড়েন-এই নিয়েই এগোবে ছবির গল্প।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 9:37 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: কলকাতা শুধু একটি শহর নয়, অসংখ্য সম্পর্ক, প্রেম, আবেগ আর না-বলা গল্পের সাক্ষী। শহরের অলিগলি, পরিচিত রাস্তা কিংবা ব্যস্ত নাগরিক জীবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকে কত মানুষের কত রকমের অনুভূতি। সেই শহরকেই গল্পের অন্যতম চরিত্র করে বড়পর্দায় আসছে পরিচালক প্রার্জুন মজুমদারের নতুন বাংলা ছবি 'এই শহরের গান'। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির ফার্স্ট লুক ও অফিসিয়াল টিজার। একগুচ্ছ পরিচিত মুখের উপস্থিতিতে ছবিটি ঘিরে তৈরি হয়েছে আগ্রহ।
ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, অঙ্গনা রায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনপ্রীত রোহতাশ নিব্বিওয়াল। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তথাগত মুখার্জি ও ঋত্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেককে।
সম্পর্কের নানা সমীকরণই ছবির মূল উপজীব্য। তিন জোড়া দম্পতি, জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায় এবং তাঁদের নিজস্ব সম্পর্কের টানাপোড়েন-এই নিয়েই এগোবে ছবির গল্প। প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন। তাঁদের মধ্যে সরাসরি কোনও পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। অথচ অদৃশ্য এক আন্তরিক যোগসূত্রে তাঁরা যেন একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। আর সেই যোগসূত্রের কেন্দ্রে রয়েছে কলকাতা শহর, যা নীরবে প্রত্যেকের জীবনের গল্পকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে।
ছবিতে শান্তনুর চরিত্রে অভিনয় করছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। অনিকেতের ভূমিকায় রয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং সৃজনীর চরিত্রে দেখা যাবে প্রিয়াঙ্কা সরকারকে। অন্যদিকে, তৃষার চরিত্রে অভিনয় করছেন অঙ্গনা রায়, অনামিকার ভূমিকায় কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুলের চরিত্রে রয়েছেন মনপ্রীত রোহতাশ নিব্বিওয়াল। ছবির টিজারে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কলকাতা শহর। শহরের চেনা আবহের মধ্যেই কীভাবে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বদলে যায় কিংবা নতুন অর্থ খুঁজে পায়, তারই ইঙ্গিত মিলেছে টিজারে। প্রেম, অভিমান, টানাপোড়েন এবং আবেগের নানা স্তর উঠে আসবে ছবিতে। সব মিলিয়ে পরিচিত শহরের পটভূমিতে একাধিক সম্পর্কের গল্প বলার চেষ্টা করেছেন পরিচালক।
পরিচালকের কথায়, "এই ছবিতে কলকাতা শহরও একটি চরিত্র। এই শহরের মধ্যে কত সম্পর্কের গল্প বাসা বেঁধে থাকে, সেগুলিই বড়পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ছবিতে আবেগের নানা দিক ফুটে উঠবে। প্রতিটি চরিত্রই নিজের শহরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলবে। ছবির টিজার দর্শকদের ভালো লেগেছে, প্রশংসাও পেয়েছে। আশা করছি, ছবিটি দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে।" ছবিতে থাকছে বেশ কয়েকটি গান, যা শোনা যাবে জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে। সংগীত ছবির আবেগকে আরও গভীর করে তুলবে বলেই আশা নির্মাতাদের।
চলতি বছরের শেষের দিকে বড়পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা 'এই শহরের গান'-এর। আকাঙ্খা রায় ও প্রার্জুন মজুমদারের প্রযোজনায়, ‘স্ট্যাগড ফিল্মস’-এর ব্যানারে তৈরি হচ্ছে ছবিটি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের এই বহুমাত্রিক গল্প দর্শকের মনে কতটা দাগ কাটে, এখন সেটাই দেখার ৷