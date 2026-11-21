নয় বন্ধুর আড্ডা, স্মৃতি আর সম্পর্কের গল্প ! প্রকাশ্যে অনির্বাণ-দেবরাজদের নিয়ে হুলি গান ইজমের নতুন গান
Bondhuder Gaan:'মেলার গান'-এর সাফল্যের পর ফের নতুন সহযোগিতা। 'ইয়ারির নতুন ভাইব'-এর বার্তা নিয়ে বন্ধুত্বের উদযাপনে নতুন প্রজন্মের জন্য গান বাঁধল 'হুলি গান ইজম'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: বন্ধুত্ব মানেই একরাশ আড্ডা, খুনসুটি, একসঙ্গে কাটানো অসংখ্য মুহূর্ত আর স্মৃতির ঝুলি। সময়ের সঙ্গে বদলে যায় জীবনের অনেক কিছুই, কিন্তু কিছু বন্ধুত্ব থেকে যায় একই রকম। আর সেই বন্ধুত্বের উদযাপনেই এবার নতুন গান নিয়ে হাজির 'হুলি গান ইজম'। প্রকাশ্যে এলো তাঁদের নতুন গান ‘বন্ধুদের গান’। এই গানে একসঙ্গে দেখা গেল অনির্বাণ ভট্টাচার্য, দেবরাজ ভট্টাচার্য-সহ মোট ন’জনকে।
উল্লেখ্য, বন্ধুত্বের উদযাপনে এই নতুন উদ্যোগ এক স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের। বাংলার সংস্কৃতি ও আড্ডার আবহকে সঙ্গী করে নতুন প্রচারাভিযান শুরু করল সংস্থাটি। আর সেই উদ্যোগের অন্যতম আকর্ষণ এই 'হুলি গান ইজম' ব্যান্ডের নতুন গান 'বন্ধুদের গান'। এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্টের সহযোগিতায় তৈরি এই গান নতুন প্রজন্মের বন্ধুত্বের উদযাপনকে এক অন্য মাত্রা দিতে চলেছে।
20 নভেম্বর কলকাতায় এই নতুন প্রচারাভিযানের সূচনা হয়। এর আগে 'হুলি গান ইজম'-এর সঙ্গে সংস্থার প্রথম সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল 'মেলার গান'। বাংলার শ্রোতাদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই গান। সেই সাফল্যের পর ফের একসঙ্গে কাজ করল হাউস অফ ম্যাকডওয়েল’স সোডা ও 'হুলি গান ইজম'। তবে এবারের গান শুধুমাত্র পুরনো বন্ধুত্বের উদযাপন নয়, বরং নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বন্ধুত্বের পরিধি বাড়ানো এবং চেনা দৈনন্দিন জীবনের বাইরে বেরিয়ে আসার বার্তাও দিচ্ছে। বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর গুরুত্বের কথাই মনে করিয়ে দেবে ‘বন্ধুদের গান’। একসঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো, আড্ডায় মেতে ওঠা কিংবা নতুন কোনও স্মৃতি তৈরি করা—এই সব কিছুর মধ্যেই যে জীবনের আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে, গানের মাধ্যমে সেই বার্তাই তুলে ধরতে চেয়েছে সংস্থা। তাদের প্রচারাভিযানের মূল ভাবনা ‘ইয়ারির নতুন ভাইব’। অর্থাৎ, সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের ধরন বদলালেও তার উষ্ণতা ও আনন্দ একই থাকে।
'হুলি গান ইজম' ব্যান্ডের লিড ভোকালিস্ট, সুরকার ও গীতিকার অনির্বাণ ভট্টাচার্য জানান, ‘মেলার গান’-এর মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গানকে শ্রোতারা কতটা আপন করে নিতে পারেন। তাঁর কথায়, "'বন্ধুদের গান' এমন বন্ধুদের নিয়ে, যাঁরা সাধারণ একটা সন্ধেকেও স্মরণীয় করে তোলেন। আবার সেই সব নতুন বন্ধুদের নিয়েও, যাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। এই ভাবনাকে ফের সমর্থন করার জন্য 'হাউস অফ ম্যাকডওয়েল’স সোডাকে ধন্যবাদ। আশা করি, সবাই একসঙ্গে এই গান গাইবেন।"
এই সহযোগিতা প্রসঙ্গে এসভিএফ-এর গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, "হাউস অফ ম্যাকডওয়েল’স সোডার সঙ্গে গত পাঁচ বছরে একাধিক সৃজনশীল কাজ করেছে এসভিএফ। দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পারে, এমন বিষয়বস্তুর উপর বরাবরই জোর দেওয়া হয়েছে। ‘বন্ধুদের গান’-এর ক্ষেত্রেও আমরা সেই মিল খুঁজে পেয়েছি। ‘মেলার গান’-এর নস্ট্যালজিয়া ফিরিয়ে আনবে এই নতুন গান। আশা করি, শ্রোতারা গানটি ভালোবাসবেন এবং শুনেই বন্ধুদের ফোন করে বলবেন, 'চলে আয়'।"
উল্লেখ্য, এই ব্র্যান্ডটির দীর্ঘদিনের প্রচারভাবনা 'ইয়ারোঁ ওয়ালি বাত'। এবার 'ইয়ারির নতুন ভাইব'-এর মাধ্যমে সেই ভাবনাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সংস্থা। আর 'বন্ধুদের গান'-এর মাধ্যমে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি, আড্ডা ও বন্ধুত্বের আবেগকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। গানটি ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে আগ্রহ। এখন দেখার, 'মেলার গান'-এর মতোই শ্রোতাদের মনে কতটা জায়গা করে নেয় 'বন্ধুদের গান'।