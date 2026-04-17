কবে থেকে শুটিং শুরু 'দেশু সেভেন'-এর, ফেডারেশনের সঙ্গে কাটল জট? কী উত্তর অনির্বাণের?

প্রায় দেড় বছর টেকিনিশিয়ানরা কাজ করেননি তাঁর সঙ্গে। অবশেষে দেবের তৎপরতায় বড়পর্দার লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের জগতে ফিরছেন অনির্বাণ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 5:24 PM IST

কলকাতা, 17 এপ্রিল: 'দেশু সেভেন' (Desu 7)-এর মাধ্যমে অনেকদিন পর লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনের চেনা ময়দানে ফিরছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya)। প্রায় দেড় বছর টেকিনিশিয়ানরা কাজ করেননি তাঁর সঙ্গে। অবশেষে দেবের তৎপরতায় কাজে ফিরছেন অনির্বাণ। দেবের ক্যারিয়ারের প্রথম পরিচালনায় অভিনয় করবেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

তার আগে প্রথমবার অভিনেতা মুখোমুখি হলেন সংবাদ মাধ্যমের। এক স্বনামধন্য ট্রাভেল এজেন্সির বার্ষিক বৈশাখী আড্ডায় হাজির ছিলেন অনির্বাণ। এই ট্রাভেল এজেন্সির ব্র‍্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও তিনি। বৈশাখী আড্ডায় দর্শকের অনুরোধে নিজের দল 'হুলিগানিজম'-এর মেলার গান শোনান অনির্বাণ। শোনান দলের একটি নতুন গানও। তবে, 'রেগে যাবে কুণাল ঘোষ' গাওয়ার অনুরোধ এলে অনির্বাণ রসিকতার সুরে বলেন, "বিধাননগরের প্রার্থী কুণাল ঘোষ, রেগে গেলে সোজা জেল।"

অনির্বাণ এদিন 'দেশু সেভেন'-এর মাধ্যমে ফের নিজের চেনা জায়গায় ফেরার কথা জানান সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের। তিনি বলেন, "অনেকদিন পরে ফিরছি। দেব পরিচালনা করছে ছবিটি। সেখানে আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছি।"

ফেডারেশনের সঙ্গে কী তা হলে সমস্যা মিটে গিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনির্বাণ বলেন, "দেব একজন প্রযোজক এবং পরিচালক হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর ছবিতে অভিনয় করার জন্য। আমি তাতে হ্যাঁ জানিয়েছি। ব্যস, আমি এটুকুই বলতে পারি।"

ইটিভি ভারত জানতে চায়, কবে থেকে শুটিং শুরু? অভিনেতা বলেন, "পুজোয় যেহেতু ছবিটার রিলিজ। তাই আগামী এক-দেড় বা দুই মাসের মধ্যেই শুটিং শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। অনেকদিন পর আবার কাজে ফিরতে পারছি তার জন্য দেবকে অনেক ধন্যবাদ। ইন্ডাস্টির সকলকেই ধন্যবাদ। তবে, আরেকটা কথাও বলব, গানবাজনা সবকিছু মিলিয়ে যে দর্শকের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যে দর্শক আমাকে 'আমি' বানিয়েছেন তাদেরকে আমি বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি হুলিগানিজমের মাধ্যমে।"

পরিচালনায় আবার কবে পাওয়া যাবে? ইটিভি ভার‍তের প্রশ্নে অনির্বাণ বলেন, "ইচ্ছা আছে। কী গল্প নিয়ে কাজ করব, ছবি করব নাকি ওয়েব সিরিজ করব, ওয়েব সিরিজ নাকি শর্ট ফিল্ম করব এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি। ঠিক করলে জানাবো।"

উল্লেখ্য, ব্যান কালচার নিয়ে বরাবরই সরব অভিনেতা দেব ৷ এরপর নিজের প্রযোজনা ও পরিচালনায় অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়েছেন দেব ৷ খুব শীঘ্রই শুরু হবে সিনেমার শুটিং ৷ এবার পুজোয় দেব-শুভশ্রীর সঙ্গে অনির্বাণ জুটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকরা ৷

আরও পড়ুন

সম্পাদকের পছন্দ

