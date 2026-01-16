দেবের ছবিতে অনির্বাণ ! ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সরাসরি 'চ্যালেঞ্জ' মেগাস্টারের ?
দেবের ছবিতে আরও একবার দেখা যাবে অনির্বাণকে। ফেডারেশন কি পাশে থাকবে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: বেশ অনেকদিন ধরেই ফেডারেশনের কোপে কাজ থেকে কার্যত দূরে অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya)। এমন অভিযোগই ঘিরে বেরাচ্ছে টলিউডের অন্দরে ৷ এমনকী, অনির্বাণ প্রকাশ্যেই একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে কীভাবে তাঁকে কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাই তিনি অভিনয় থেকে দূরে গিয়ে মন দিয়েছেন গানে। তাঁর দল 'হুলিগানিজম' দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহর থেকে শহরতলিতে।
তবে, অনির্বাণের মতো একজন অভিনেতাকে এভাবে দূরে যেতে দেওয়া যাবে না এমনটাই দাবি বাংলার মেগাস্টার দেবের (Dev)। খবর, তিনি নিজের প্রযোজনার পরবর্তী ছবিতে অভিনয় করাতে চলেছেন অনির্বাণকে। দেবের আসন্ন পুজোর ছবিতে ফিরছে দেব-শুভশ্রী জুটি। অর্থাৎ ভক্তদের আদরের ‘দেশু’ আবার ফিরছে পর্দায়। আর সেই ছবিতেই মূল খলনায়কের চরিত্রে দেখা যেতে পারে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে।
উল্লেখ্য, অনির্বাণের উপর এখনও কার্যত ‘অলিখিত নিষেধাজ্ঞা’ জারি করে রেখেছে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের (Swarup Biswas) নেতৃত্বাধীন সংগঠন। সেই নিষেধাজ্ঞার আবহেই যদি সত্যিই দেব তাঁর ছবিতে অনির্বাণকে নেন, তাহলে তা হবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া। মূলত, বেশ কিছুদিন ধরেই একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে স্বরূপ-স্ক্রিনিং কমিটি বনাম দেবের মধ্যে। তবে, জানা গিয়েছে শেষ মুহূর্তে কোনও বড় রকমের পরিবর্তন না হলে দেব নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে অনির্বাণের নাম ঘোষণা করবেন ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের অভিনেতা হিসেবে। কিন্তু তারপরে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় সেটাই দেখার। দেব কি অনির্বাণকে কাজে ফেরানোর জন্য টেকনিশয়ানদের সদস্যদের সহযোগিতা চাইতে দ্বারস্থ হবেন ফেডারেশনের? প্রশ্ন এই নিয়েও।
স্বরূপ-অনির্বাণ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত বহু আগেই। ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (FCTWEI)-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনির্বাণ। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তুলেছিলেন মানহানির অভিযোগও। শুরুতে অনেকে তাঁর পাশে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই সরে গিয়েছেন তাঁর পাশ থেকে। অধিকাংশই ‘ভুল স্বীকার’ করে ফেডারেশনের সঙ্গে সমঝোতায় গিয়ে কাজে ফিরেছেন। কিন্তু অনির্বাণ ছিলেন অনড়। কোনও ক্ষমা চাওয়া, কোনও আপস-কিছুতেই রাজি হননি তিনি। তাঁর পথের পথিক পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্যও।
পরিচালক ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী (কবি) এবং সুব্রত সেনও এখনও নিজেদের অবস্থান বদলাননি। অন্যদিকে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়- একের পর এক নাম সেই তালিকা থেকে মুছে গিয়েছে। তাঁরা ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে ‘ভুল বোঝাবুঝি’ মিটিয়ে কাজে ফিরে এসেছেন। এই ব্যাপারে দেব ফোনে অধরা। অন্যদিকে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসেরও কোনও সাড়া মেলেনি। তবে, সূত্রের খবর শুক্রবার (16 জানুয়ারি) ইম্পা অফিসে যেতে পারেন দেব। সেখানে কী কথা হয়, কী সিদ্ধান্ত স্থির হয় সেটাই দেখার।