শহরে আবার এক মঞ্চে সিধু, অনিন্দ্য, উপল ! কবে-কোথায় বসবে গানের আসর ?

শহরে আবার এক মঞ্চে সিধু, অনিন্দ্য, উপল ! কবে-কোথায় বসবে গানের আসর ?
এদিন সন্ধ্যায় কবিতায় থাকবেন শৌভিক ভট্টাচার্য, গানে থাকবেন চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও উপল সেনগুপ্ত, ক্যাকটাসের সিধু এবং স্বাক্ষর বসু।
Published : March 23, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 23 মার্চ: বাংলায় ভোটের আবহ। বিপুল প্রচারে সামিল প্রার্থীরা। এরই মাঝে শহরে একটু অন্য বাতাস। ক্যাকটাস, চন্দ্রবিন্দুর গানে সুরেলা সফরে মেতে উঠতে চলেছে এ শহর। সিধু, অনিন্দ্য, উপল গাইবেন বর্ষ শেষের গান। সঙ্গে থাকবে কবিতার অনুষ্ঠানে। উদ্যোগে বাচিকশিল্পী, অভিনেতা শৌভিক ভট্টাচার্য। তাঁরই ভাবনা ও পরিকল্পনায় 4 এপ্রিল, সন্ধে 6টায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'বর্ষ শেষের গান ও কবিতা' শিরোনামের এই অনুষ্ঠানটি।
অনুষ্ঠানটির নিবেদনে 'বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন'। কবিতায় থাকবেন শৌভিক ভট্টাচার্য, গানে থাকবেন চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও উপল সেনগুপ্ত, ক্যাকটাসের সিধু এবং স্বাক্ষর বসু। সঞ্চালনায় থাকবেন মৌনিতা চট্টোপাধ্যায়।
শৌভিক ভট্টাচার্যর কথায়, "বাংলা বছরের শেষ এবং নতুন বাংলা বছরের শুরু, তাই অনুষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে 'বর্ষ শেষের গান'। এদিন ক্যাকটাস এবং চন্দ্রবিন্দুর গানে ফিরে আসবে নস্টালজিয়া। দর্শকরা সাক্ষী থাকবেন একটা ফেলে আসা সময়ের। এর সঙ্গে শৌভকের নিবেদনে থাকবে নানা স্বাদের কবিতা। তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে রবীন্দ্রনাথ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে আধুনিক কবিদের কবিতা। এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষত্ব হল, অনুষ্ঠান চলাকালীন মাঝে মাঝে সরাসরি দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া নেওয়া হবে। এভাবেই গান-আড্ডায় কেটে যাবে আড়াই ঘণ্টা। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ লায়ন্স ক্লাবকে দান করা হবে মহৎ সামাজিক কাজের উদ্দেশ্যে।"
প্রসঙ্গত, শৌভিক ভট্টাচার্য একজন বাচিকশিল্পী, সঞ্চালক এবং অভিনেতা। শিক্ষকতা তাঁর পেশা, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে কাজ তাঁর নেশা। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি অডিয়ো অ্যালবাম, 'অবগাহন' ও 'অদ্বিতীয়া'। অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন মিউজিক ভিডিওতেও। সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন মিউজিক ভিডিও ক্যাটাগরিতে। কবিতা এবং সঙ্গীত নিয়ে শৌভিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক কাজ করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে।
অর্থাৎ ফের একবার চন্দ্রবিন্দুর 'ভিনদেশী তারা', 'বন্ধু তোমায়', 'বন্ধু চল' গানের পাশাপাশি, সিধুর 'হলুদ পাখি', 'তুমি শুধু এলে না', 'রাজকন্যে'-র মতো জনপ্রিয় গান লাইভ দেখার সুযোগ রয়েছে দর্শকদের ৷