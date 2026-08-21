রাগ কমাতে চান? ঠিকানা 'তারাময়ী অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কুল'

রাগ কমাতে চান? ঠিকানা 'তারাময়ী অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কুল'
'তারাময়ী অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কুল' আসলে সময়ের একটি আয়না তুলে ধরে। এমন এক প্রজন্মের আয়না, যারা ক্রমশ এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: এক অদ্ভুত 'অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট' প্রতিষ্ঠান। সেখানে নিজেদের মানসিক টানাপোড়েন এবং আবেগজনিত সমস্যার সমাধানের আশায় এসে উপস্থিত হয় তিনজন মানুষ। রিসেপশনিস্ট এবং পরবর্তীতে কাউন্সেলরের সঙ্গে তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে আসতে থাকে তাদের ব্যক্তিগত হতাশা, অবদমিত আবেগ এবং জীবনের নানা অপ্রকাশিত সত্য। তারপর ?
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Anindya Banerjee) নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে বাংলা নাটক 'তারাময়ী অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কুল' (Taramayi Anger Management School)। একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাট্য, যেখানে সমকালীন সমাজের মানসিক অস্থিরতা, ক্রমবর্ধমান হতাশা এবং আবেগের সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু পরিস্থিতি, প্রতীকী চরিত্র এবং বহুমাত্রিক অভিনয়ভাষার মাধ্যমে। হাস্যরস ও অস্বস্তি পাশাপাশি অবস্থান করে এই নাট্যজগতে। ক্রোধ, বিভ্রান্তি, হতাশা এবং মানসিক ক্লান্তি কীভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে, নাটকটি তারই এক প্রতিচ্ছবি বলে জানিয়েছেন অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাঁর কথায়, গল্পের সূচনা দেখে প্রথমে একটি সাধারণ কাউন্সেলিং সেশন বলে মনে হলেও, তা ক্রমশ রূপ নেয় মানুষের অস্তিত্ব ও সমাজব্যবস্থাকে ঘিরে এক গভীর অনুসন্ধানে। পরিচয়, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক চাপ এবং টিকে থাকার সংগ্রাম-সবকিছুই উঠে আসে সেই কথোপকথনের পরতে পরতে। তীক্ষ্ণ রসবোধ, অন্ধকার হাস্যরস, ব্যঙ্গ এবং তীব্র সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটি অনুসন্ধান করে আধুনিক মানুষের ক্রোধের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক শিকড়।
নাটক যত এগোতে থাকে, তার ভাষা ও আবহ ধীরে ধীরে বদলে যায়। শুরুতে যে হাস্যরস এবং অতিরঞ্জনের আবরণ, তা ক্রমশ সরে গিয়ে উন্মোচিত হয় এক গভীরতর এবং নির্মম বাস্তবতা। ব্যক্তিগত জীবনের গল্পগুলো শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে বৃহত্তর সমাজের এক সম্মিলিত হতাশার প্রতিচ্ছবি ৷ যেখানে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চাপ এবং সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত আটকে পড়ছে।
কোনও সরাসরি উপদেশ বা বক্তব্য চাপিয়ে না দিয়ে, 'তারাময়ী অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কুল' আসলে দর্শকদের সামনে সময়ের একটি আয়না তুলে ধরে। এমন এক প্রজন্মের আয়না, যারা ক্রমশ এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, যেখানে বিশৃঙ্খলা, শব্দ, সংঘাত এবং মানসিক ক্লান্তিই যেন প্রতিদিনের স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে আছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগ্নিক, সৌরভ চক্রবর্তী, শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা বসু, সুদেষ্ণা পাল, দেবজ্যোতি পাল। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবনা, নকশা ও নির্দেশনা তাঁরই। সহকারী নির্দেশনায় পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রোডাকশন ডিজাইন করেছেন তরুণ কুমার সিং ও মলয় মণ্ডল। সঙ্গীত পরিকল্পনায় অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক পরিকল্পনায় বাবলু সরকার, শব্দ পরিকল্পনায় সৌমেন দত্ত, রেকর্ডিং ও মিক্সিং-এ আপটেম্পো সাউন্ড স্টুডিয়ো। গান গেয়েছেন প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনী মণ্ডল। মঞ্চসজ্জায় অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপসজ্জা ও পোশাক পরিকল্পনায় পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর প্রযোজনায় টি.কে সিং।
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