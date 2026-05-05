হিরণ জিতেই প্রথম ফোনটা মেয়েকে করেছিল- স্বামীর জয়ে খুশি স্ত্রী অনিন্দিতা?

হিরণ জিতেই প্রথম ফোনটা মেয়েকে করেছিল- স্বামীর জয়ে খুশি স্ত্রী অনিন্দিতা?
হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণের বাজিমাত ৷ কতটা খুশি তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যা নিয়াশা?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 5 মে: শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 22 হাজার 260টি ভোটে জিতেছেন বিজেপির তারকা প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (হিরণ)। উলুবেড়িয়ার ছেলে হিরণকে তাঁর নিজের জেলাতেই বড় লড়তে পাঠিয়েছিল গেরুয়া শিবির। উল্লেখ্য, 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে খড়গপুর সদরের পরিবর্তে হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। বাজিমাত করলেন হিরণ। কতটা খুশি তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যা নিয়াশা?
অনিন্দিতা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "জেতার পর প্রথম ফোনটা মেয়েকেই করেছিল হিরণ। মেয়ে খুব খুশি। কাল জেতার পর থেকে আমার কাছেই শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন আসছে। শুভেচ্ছাগুলো নেবো কি নেবো না সেটাই বুঝতে পারছি না মন থেকে। কেননা আরেকজন তো মাথায় সিঁদুর পরে গলায় মালা ঝুলিয়ে ছবি দিয়ে চলেছে। তবে, ফোনগুলো আমার কাছে আসছে মানে এটা স্পষ্ট যে মানুষ এবং সমাজ আজও আমাদের বিয়েটাকেই বিয়ে বলে মানে ৷ আমরা তো সামাজিক জীব। একটি বউকে ঘরে রেখে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করা আজও মেনে নেয় না এই সমাজ। বন্ধুবান্ধব, আমি যেখানে থাকি সেখানকার সোসাইটি আমাকেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জয়ে।"
অনিন্দিতা আরও বলেন, "আমি হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের জয়ে খুশি কিনা জানি না। তবে, বিজেপি জেতায় আমি খুশি। আমি এই দলের সমর্থক। ভোটটাও সেখানেই দিয়েছি। পরিবর্তন চেয়েছিলাম আমি। বিজেপি হিন্দুত্বে বিশ্বাসী। আমার মনে হয় না, একটি বউ থাকতে আরেকজনের অস্তিত্ব মেনে নেবে দল। আমি আশাবাদী তারা বিষয়টা নিয়ে ভাববেন, স্টেপ নেবেন।" পুরনো স্মৃতিতে পা রেখে অনিন্দিতা বলেন, "আগেরবার সঙ্গে ছিলাম। এবারেও থাকা যেত। কিন্তু সেই সুযোগ দিল না। উলটে সারা বাংলা সারা বিশ্বের কাছে আমাকে খাটো করল আমি থাকতেও আরেকটা মেয়েকে সিঁদুর পরিয়ে, মালা পরিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করে। আমার 25 বছরের সংসার, এই সংসারের প্রতি আমার ডেডিকেশন সবকিছুকে অপমান করেছে হিরণ। আমাদের 19 বছরের মেয়েটাতো এমনি এমনি চলে আসেনি।..."
প্রসঙ্গত, স্ত্রী অনিন্দিতা থাকতেও ঋতিকা গিরিকে বিয়ে করেন হিরণ। তাঁর সঙ্গে বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসার পরেই আনন্দপুর থানায় বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা। পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া যায়, হিরণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 494 ধারা (স্বামী বা স্ত্রী বেঁচে থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ আবার বিয়ে করেন। শাস্তি হতে পারে সাত বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা অথবা দুটোই) ও 498এ ধারায় (বিবাহিত মহিলার উপর স্বামীর নির্যাতন এবং গার্হস্থ্য হিংসা। হতে পারে তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা) মামলা দায়ের করেছেন অনিন্দিতা।
এরপর কলকাতা হাই কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান হিরণ, যা মঞ্জুর করে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে আগাম জামিন মঞ্জুর হয় তাঁর। শর্ত ছিল, প্রতি 15 দিন অন্তর এক বার করে তদন্তকারী অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে হবে হিরণকে। হিরণের উপরে বহাল থাকা এহেন অভিযোগ এবং মামলা বাংলার নতুন শাসল দল কতটা মেনে নেবে সেটাই দেখার।