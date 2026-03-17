ফিল্মি কেরিয়ার তো ছিলই না, পলিটিক্যাল কেরিয়ারটাও নিজের হাতে ভেঙে দিল- অনিন্দিতা

ফিল্মি কেরিয়ার তো ছিলই না, পলিটিক্যাল কেরিয়ারটাও নিজের হাতে ভেঙে দিল- অনিন্দিতা
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 9:43 AM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: সোমবার বিকেলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রকাশ্যে এনেছে প্রথম 144 জনের প্রার্থী তালিকা। আর সেই তালিকা অনুযায়ী, এবার বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুরে সদরে গেরুয়া শিবিরের হয়ে হিরণ চট্টোপাধ্যায় নয়, টিকিট পেলেন দিলীপ ঘোষ। অর্থাৎ নিজের চেনা জায়গায় পরিচিত পরিসর থেকে একপ্রকার বিতাড়িত হলেন হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। পাঁচ বছর আগে এই কেন্দ্র থেকেই লড়েছিলেন তিনি ৷ এবং জেতেনও। আর সেই সময় তাঁর পাশে ছায়াসঙ্গী হয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। আজ পাঁচ বছর পর নিজের কেন্দ্রের হয়ে লড়ার জন্য টিকিট পেলেন না হিরণ।
ইটিভি ভারতে এই ব্যাপারে অনিন্দিতার প্রতিক্রিয়া, "আমার দু'রকমের ফিলিংস হচ্ছে ৷ এক হল পুরনো কথা মনে পড়ছে ৷ এই সময় যখন পাঁচ বছর আগে প্রার্থী তালিকা বেরিয়েছিল তখন এক কথায় হিরণের সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম খড়গপুরে ৷ টানা এক-দেড় মাস ছিলাম সেখানে ৷ সামনে থেকে, কাছে থেকে যতটা আমার পক্ষে সম্ভব আমি ওকে সাহায্য করেছি, সঙ্গে থেকেছি। আরেকদিকে আজ এটা ভেবেও ভালো লাগছে যে কর্মফল বলে আমরা সারাক্ষণ যেটা বলি আর কি, বাচ্চাদেরও শাসন করার সময় বলি যে অন্যায় করলে তোমার কিন্তু পাপ লেখা হচ্ছে, তো সেটাই আজ চোখের সামনে দেখলাম ৷ ভালো লাগছে যে 'কর্মফল' বলে সত্যিই কিছু আছে।"
অনিন্দিতা আরও বলেন, "পাশে থেকে সঙ্গী হয়ে এত বছর ধরে যেটা গড়ে তুলেছিলাম সেটা নিজের হাতে তুলে ও ভেঙে দিল। শুধু অহংকারের বশে করল সবটা। নিজের হাতে নিজের কেরিয়ার নষ্ট করল হিরণ ৷ ফিল্ম কেরিয়ার তো ছিলই না, বাকি পড়ে ছিল ওর পলিটিকাল কেরিয়ার ৷ সেটাও কেমন নিজের হাতে নষ্ট করে দিল মানুষটা। জানি না দ্বিতীয় দফাতে হয়তো নাম বেরোলেও বেরোতে পারে ৷ কিন্তু খড়্গপুর তো ওর জায়গা ছিল, সেটা তো পেল না ৷ এখনও অন্যায় করে যাচ্ছে ৷ এখনও বুক ফুলিয়ে ছবি পোস্ট করে যাচ্ছে দুজনে। বউ বাচ্চাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এত কিছু করে যাচ্ছে কীসের দমে জানি না ৷ আমরা তো ওর সঙ্গে কোনও অপরাধ করিনি ৷ কোনও অন্যায় করিনি আমরা ৷ ঈশ্বর দেখেছেন সব উপর থেকে। এটা হয়তো তারই শাস্তি, আমি তো অন্তত সেটাই মনে করব ৷ আমার মেয়েও সেটাই মনে করছে ৷ অন্যায় করলে পার পাবে না, যতই ঠাকুরের নাম করো না কেন। একদিকে খারাপ লাগছে, আরেকদিকে ভালো লাগছে যে কেউ অন্যায় করলে যে তাকে কর্মফল পেতে হয় সেটা দেখে ৷"
অনিন্দিতার কথায়, "টানা এত বছরের একটা সংসার আমাদের, 25 বছরের বিয়ে। এখনও বিবাহিত দম্পতি আমরা। একসঙ্গেই তো দুজনে বড় হয়েছিলাম ৷ চোখের সামনে সবকিছু ভেঙে যেতে দেখলাম।"
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই আলোচনার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছিলেন হিরণ ৷ নিজের স্ত্রী, কন্যা থাকা সত্ত্বেও বেনারসের ঘাটে মডেল ঋত্বিকা গিরিকে অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করেন হিরণ ৷ স্বভাবতই এরপর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। কারণ ঘরে রয়েছেন বিবাহিত স্ত্রী ৷ আছে কন্যাও । আইনি বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করেছেন এমনটাও নয়। ফলে, আইনিও পথে হাঁটেন হিরণের স্ত্রী অনিন্দিতা। তবে, ঋত্বিকার সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি হিরণ। আর সেই দাম্পত্য বিতর্কের মাঝেই বিজেপির প্রার্থী তালিকায় খড়গপুরে হিরণের নাম না দেখে বেজায় খুশি অনিন্দতা। একইভাবে খারাপও লাগছে তাঁর। কারণ একটা সময় পাশে থেকে সামলেছিলেন হিরণের যাবতীয় প্রচারকার্য। পরের দফার প্রার্থী তালিকার দিকে তাকিয়ে অনিন্দিতা, সর্বোপরি গোটা বাংলা।