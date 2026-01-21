'হিরণ কাউকে বলত না ওর বউ আর মেয়ে আছে, তা হলে নাকি'- অনিন্দিতা

'হিরণ কাউকে বলত না ওর বউ আর মেয়ে আছে, তা হলে নাকি'- অনিন্দিতা
অনিন্দিতার কথায়, "লোকে এখন আমাকেই বলছে কেন 2022 সাল থেকে সবটা জেনেও এতদিন মুখ খুলিনি। অনেকে এমনও বলছে আমাকে তৃণমূল থেকে নাকি প্লট করা হয়েছে।"
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: বিধায়ক হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের (Hiran Chatterjee) দ্বিতীয় বিয়ে ঘিরে এই মুহূর্তে আলোচনা তুঙ্গে। প্রথম স্ত্রী'র সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই দ্বিতীয় বিয়েটি সেরে ফেলেছেন বলে খবর। সামাজিক মাধ্যম তেমন খবরই দিয়েছে গতকাল। বিয়ের ছবি পোস্ট করেই মুছে ফেলেছিলেন হিরণ। তাতে কী কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সেই ছবি। এই ঘটনার পর সংবাদ মাধ্যমে মুখ খুলেছেন হিরণের স্ত্রী (বৈধ স্ত্রী) অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় (Anindita Chatterjee)।
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অনিন্দিতা বলেন, "25 বছরের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। কফিনের শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল ছবিটা পোস্ট করে। 2022 সাল থেকে এই সম্পর্কটার কথা কানে আসে আমার। 2000 সালে ভালোবসে বিয়ে করি আমরা। আমার গানে মুগ্ধ ছিল হিরণ। ওর বাবা-মা 1997 সালে মারা যান। একটা সংসার চেয়েছিল হিরণ। আমাকে বলত, আমাকে নাকি লক্ষ্মী লক্ষ্মী দেখতে। আমার মধ্যে নাকি লক্ষ্মীশ্রী আছে। একটা চাকরির কথা চলছিল। বলেছিল এই চাকরিটা যদি পেয়ে যাই তা হলে ভাবব তুমি আমার জন্য লক্ষ্মী। পেয়েছিল চাকরিটা হিরণ। এরপর একে একে ওর উত্থান। মাইনে বাড়ে। ভালো জায়গায় চাকরি পায় মোটা মাইনের।"
স্মৃতির পাতা হাতড়ে অনিন্দিতা বলতে থাকেন, "মেয়ের জন্মের পর হিরণ 'নবাব নন্দিনী' করে। আমি সেদিন কোনও হিরোকে বিয়ে করিনি। এক সাধারণ, গরিব ঘরের ছেলে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেছিলাম, সততার সঙ্গে। হিরণ কারোর কাছে স্বীকার করত না যে ওর বউ, বাচ্চা আছে। আমাকে বলত ওকে নাকি ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলতে বারণ করা হয়েছে। তা হলে নাকি কাজ পাওয়া যায় না। দাম কমে যায়। আমিও বিশ্বাস করতাম।" তিনি আরও বলেন, "হিরণ আমাকে নিয়ে এখন হয়তো অনেক বাজে কথা বলবে। তবে, শুনেছি অনেকের কাছে ও বলেছে মামাইয়ের (অনিন্দিতার ডাক নাম) মতো সরল সৎ মেয়ে আমি দুটো দেখিনি।"
অনিন্দিতার কথায়, "এতদিন হিরণ আর আমাদের মেয়ের সম্মানার্থে কিছুই বলছিলাম না। চুপ ছিলাম। মুখ খুলিনি। এবার আমাকে মুখ খোলার রাস্তা হিরণ নিজেই করে দিল। লোকে এখন আমাকেই বলছে আমি কেন 2022 সাল থেকে সবটা জেনেও এতদিন মুখ খুলিনি। অনেকে এমনও বলছে আমাকে তৃণমূল থেকে নাকি প্লট করা হয়েছে। আমি তো ছবি দেখে রি- অ্যাক্ট করেছি। তা হলে তো আগের ভোটগুলোতেও আমাকে প্লট করতে পারত পার্টি থেকে। দেবের বিপক্ষে যখন ঘাটালে দাঁড়িয়েছিল তখনও তো তা হলে আমাকে প্লট করতে পারত। একটা 25 বছরের বিবাহিতজীবন, যাদের একটা 19 বছরের মেয়ে আছে এমন একটা ঘটনা জানার পর তাদের মনের অবস্থা কী হতে পারে সেই ব্যাপারে এতটুকু সংবেদনশীলতা নেই যারা বলছেন তাঁদের কারুর মধ্যে। একটু তো ভেবে বলুন যা বলছেন।..."
হিরণের প্রথম স্ত্রী বলেন, "আমি ভাবিনি এরকম কিছু হবে। ব্যাঙ্কে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। এরকম কিছু প্ল্যান থাকলে তো আগে থেকে সব আলাদা করত। তাও করেনি।" তা হলে কি হিরণ ষড়যন্ত্রের শিকার? এই প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে অনিন্দিতা বলেন, "অতটাও বোকা নয় হিরণ যে একটা বাচ্চা মেয়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। আর ততটাও ইন্টেলিজেন্ট নয় মেয়েটা। হিরণ গরিব ঘর থেকে লড়াই করে উঠে আসা ছেলে। বোকা নয়। সবই বোঝে জানে।"
এরপরে কি আইনি পথে হাঁটবেন অনিন্দিতা? তিনি জানান, "সবটা জানাবো আপনাদের। আইনি নাকি অন্য পথে হাঁটব সব জানাবো।" আর হিরণ ভুল স্বীকার করে ফিরতে চাইলে থাকবেন? অনিন্দিতার সাফ জবাব, 'না'। নিজের বুটিক আর মেয়েকে নিয়ে দিব্যি জীবন কাটে অনিন্দিতার। সেই বুটিকের ব্যাপারেও হিরণের সাপোর্ট ছিল বলে জানান তিনি।।বলেন, "আজ যে কাজটা আমি করেছি সেটা তার জন্য। মানুষটার সবকিছুকে আমি খারাপ বলতে পারি না। আমার এই বুটিক বানাতে পাশে পেয়েছিলাম হিরণকে।" জীবনের এই মোড়ে এসে কোন পদক্ষেপ নেবেন অনিন্দিতা তা সময় বলবে ৷