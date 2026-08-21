রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা শেষ ! কবে প্রেক্ষাগৃহে আসছে 'ঘুণ গাঁও-চ্যাপ্টার 1' ?
একটি আপাত শান্ত গ্রামের আড়ালে ধীরে ধীরে সামনে আসবে ভয়, প্রতারণা এবং চাপা পড়ে থাকা একের পর এক রহস্য। যেখানে চোখে দেখা সবকিছু বিশ্বাসযোগ্য নয়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: বড় পর্দায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'ঘুণ গাঁও- চ্যাপ্টার 1 '। শুভমুক্তি 11 সেপ্টেম্বর। পরিচালক সৌম্য রায় চৌধুরীর দাবি "বাংলা ছবির দর্শক প্রথমবার এই ধরনের ডার্ক থ্রিলারের অভিজ্ঞতা পেতে চলেছেন।"
গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটি আপাত শান্ত গ্রামের আড়ালে ধীরে ধীরে সামনে আসবে ভয়, প্রতারণা এবং চাপা পড়ে থাকা একের পর এক রহস্য। গ্রামের নিস্তব্ধতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এমন এক জগৎ, যেখানে চোখে দেখা সবকিছু বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রতিটি সত্যের আড়ালে যেন অপেক্ষা করছে নতুন প্রশ্ন। চেনা ছকের রহস্যকাহিনির পথে না হেঁটে, ছবিটি দর্শককে এমন এক অস্বস্তিকর আবহের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে সত্য আর মায়ার সীমারেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছবির লেখক-পরিচালক সৌম্য রায়চৌধুরী মনে করেন, বড় পর্দায় বাংলা ছবির দর্শকের কাছে 'ঘুণ গাঁও-চ্যাপ্টার 1' এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।
লেখক-পরিচালক সৌম্য রায় চৌধুরী বলেন, "বাংলা ছবির দর্শক প্রথমবার এই ধরনের ডার্ক থ্রিলারের অভিজ্ঞতা পেতে চলেছেন। ‘ঘুণ গাঁও’কে এমন একটি নিজস্ব জগৎ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে রহস্য, ভয় এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিনিয়ত একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। আমি চাই দর্শক এই গ্রামে প্রবেশ করুন নিজের ইচ্ছায় কিন্তু ঘুণ গাঁও থেকে বেরোবে ঘুণ গাঁও এর ইচ্ছায়। তারা এই অন্ধকারকে অনুভব করুক এবং একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রশ্ন করতে থাকুন আসলে সত্যিটা কী?" ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিন্দিতা বসু, রণজয় বিষ্ণু, শঙ্কর দেবনাথ, রোহিণী চ্যাটার্জি, সৌম্য মজুমদার, শুভ বিশ্বাস সহ আরও অনেকে।
সিনে ক্রেজি এন্টারটেইনমেন্টস প্রযোজিত ছবিটির প্রযোজক হীরা লাল রাওয়ানি, আমন চৌরাশিয়া এবং পার্থ সরকার। নির্মাতাদের পরিকল্পনায় 'ঘুণ গাঁও – চ্যাপ্টার 1' শুধুমাত্র একটি ছবিতেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি বৃহত্তর ডার্ক ফিকশনাল ইউনিভার্সের প্রথম অধ্যায়, যার পরতে পরতে থাকবে নতুন চরিত্র, নতুন রহস্য এবং অজানা সত্যের সন্ধান। ছবির অন্ধকার ও রহস্যময় আবহকে আরও গভীরতা দিয়েছে তার সঙ্গীত। টুনাই দেবাশিস গাঙ্গুলীর সঙ্গীত পরিচালনা এবং প্রমিত ঘোষের কথায় ছবির গানগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন সুনিধি চৌহান, তিমির বিশ্বাস, সায়ন্তনী ঘোষ এবং সৃষ্টি রাওয়ানি। ছবির আবেগ ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে আরও তীব্র করে তুলতে সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।
ক্যামেরার পিছনেও রয়েছে শক্তিশালী সৃজনশীল দল। তুহিনের সিনেমাটোগ্রাফি ছবির রহস্যঘেরা জগৎকে দৃশ্যত নির্মাণ করেছে, অন্যদিকে অনীশ বসুর সাউন্ড ডিজাইন এবং প্রদ্যুৎ চ্যাটার্জির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর সেই অস্বস্তি, আতঙ্ক ও অজানা আশঙ্কাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ঘুণ গাঁও-চ্যাপ্টার 1-এর নিজস্ব সিনেম্যাটিক আবহ।
রহস্য অপেক্ষা করছে। গ্রাম প্রস্তুত। এবার শুধু দরজা খোলার পালা। আগামী 11 সেপ্টেম্বর, 'ঘুণ গাঁও-চ্যাপ্টার 1' দর্শককে নিয়ে যাবে ভয়, প্রতারণা ও অস্বস্তিকর সত্যের এমন এক জগতে যেখানে প্রতিটি গোপন রহস্যেরই রয়েছে তার নিজস্ব পরিণতি।