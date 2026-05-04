কেউ লিখছেন 'হ্যাশট্যাগ দলবদলু', কেউ লিখছেন 'বিজেপির চক্রান্ত' ! গেরুয়া ঝড়ে কী প্রতিক্রিয়া তারকাদের ?

15 বছর পর নতুন করে পালা বদলের দিন ৷ সোশাল মিডিয়ায় কোন তারকা কী লিখেছেন, দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷

Published : May 4, 2026 at 3:22 PM IST

Updated : May 4, 2026 at 3:30 PM IST

হায়দরাবাদ, 4 মে: 'রং দে তু মোহে গেরুয়া...' বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশের দিনে এমন গানই যেন কানে বাজছে সকলের ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যত গেরুয়া ঝড় উঠছে, তার আভা এসে পড়ছে সোশাল মিডিয়াতেও ৷ ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে অনেক তারকাই নিজেদের মত প্রকাশ করা শুরু করে দিয়েছেন ৷ কে কী লিখছেন এই পরিবর্তনের হাওয়ায়, দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷

একতা ভট্টাচার্য (পোস্টার ডিজাইনার)

"টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই এতক্ষণে বিজেপি প্রার্থীদের এবং সদস্যদের অভিনন্দন জানানো শুরু করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই। আমি নিশ্চিত তার সঙ্গে এমন একটা লাইনও জুড়ে দিয়েছেন — "আমি তো জানতাম, এবার তুমি জিতবেই।" #dolbodlu

অনিকেত চট্টোপাধ্যায় (পরিচালক)

"চূড়ান্ত অ্যআন্টি ইনকমব্যান্সি, বিরটা হিন্দু কনসোলিডেশন এনেছে আজকের এই রেজাল্ট ৷ আমরা যা আঁচ করতে পারিনি ৷ অন্য ইস্যু গুলো জলে ভেসে গেছে ৷ বিজেপি 195-205, তৃণমূল 85-90, ছবিটা সম্ভবত এরকম হতে যাচ্ছে ৷"

মেখলা দাশগুপ্ত (সঙ্গীতশিল্পী)

"বলছিলাম, যে 'বেঈমান কাকীমা' গান বানানো ও শেয়ার করা ফুটেজপ্রিয় ফুটো মস্তানের দল কি সরকার গঠন করতে পারলো ?"

অরিত্র দত্ত বণিক (অভিনেতা)

"বিজেপিকে ধিক্কার! বিজেপির জয়ের ট্রেন্ডের কারণে আমাদের DJ Abhishek Banerjee এর মিউজিক থেকে বাংলা বঞ্চিত হচ্ছে, আজ দুপুর থেকে DJ ও রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি, এখনো অব্দি স্পিকারের তার খুঁজে পাননি, কখন গান শোনাবে কে জানে! বিজেপির চক্রান্ত।"

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় (বাচিক শিল্পী)

অন্যদিকে আজকের দিনে স্মৃতির সরণীতে হাঁটলেন বাচিক শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি নিজের কাজের জীবনের স্মৃতির কথা উল্লেখ করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি লেখেন, "চারদিকের এই টানটান উত্তেজনার মধ্যে এই মুহূর্তে ,স্মৃতির সরনি ধরে কিছুটা পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। 1989 থেকে 2017 এই সময় কাল জুড়ে দূরদর্শনের সংবাদ পাঠের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম । প্রায় আঠাশ ঊনত্রিশ বছর । তারপর স্বেচ্ছায় সরে আসি বাইরের অনুষ্ঠান বেড়ে যাওয়ার ফলে। মনে পড়ে নির্বাচনের বিশেষ দিনগুলিতে দূরদর্শনে ডাবল নিউজ রিডার রাখা হতো ।এক টেবিলে বসে আমি আর তরুণদা( তরুণ চক্রবর্তী )সংবাদ পড়ছি স্পষ্ট মনে পড়ে সেই সব দিন। ছন্দা দি( ছন্দা সেন ) ,কমলিকা দি কেও মনে পড়ে। ইন্দ্রানী দি এখনো সংবাদ পড়েন। মধুবন্তী ,প্রণতি দি, গৌতম ,কৃষ্ণা, আমাদের সময় এরা সব দাপটে সংবাদ পাঠ করে গেছেন।আজকের টানটান উত্তেজনা আমাকে এবং হয়তোবা আমার মত অনেককেই সেই সব দিনগুলোতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।"

পরমা দাশগুপ্ত (অভিনেত্রী)

"এবার তৃণজীবী বুদ্ধিজীবী দের কি হবে ???? KBC র আজকের 25 -লাখি প্রশ্ন । একটা কথা বলে রাখলাম । ওই কবি , শিল্পী লেখক, অভিনেতা গুলো র একটা কেও যদি এবার ভেক বদলে দল পাল্টাতে দেখা যায় , তাহলে কিন্তু জনগণ ওয়েস্ট বেঙ্গল এ "ফরাসি বিপ্লব" ঘটিয়ে দেবে । মহিলা কমিশন is a big joke ! The head of which is a producer whose only claim to fame is writing regressive scripts for TV serials ! Obnoxious! মানুষ রাগে অপমানে ফুঁসতে ফুঁসতে চুপ চাপ পদ্মফুল এ ছাপ দিয়ে এসেছে । ঘাসফুল কে উপড়ে ফেলার জন্য মানুষ আবার পরিবর্তন চেয়েছে ।জনতার জয় ! Democracy র জয়

(বানান অপরিবর্তিত)

