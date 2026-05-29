'এটা আমার কাছে রাজনৈতিক হত্যা'- প্রয়াত অনীক দত্তকে নিয়ে মুখ খুললেন জীতু, কী বলছেন বাকিরা ?

জানা গিয়েছে, এদিন অভিনেতা জীতু বর্তমান সরকারের কাছে প্রয়াত পরিচালককে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য তাঁর পরিচালিত সিনেমা নিয়ে বিশেষ আবেদন রেখেছেন ৷

প্রয়াত অনীক দত্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 29, 2026 at 1:36 PM IST

কলকাতা, 29 মে: বাইরের আকাশে প্রখর রোদের তাপও যেন এই জ্বালা-যন্ত্রণার চেয়ে প্রবল স্বস্তির ৷ পরিচালক অনীক দত্তের (Anik Dutta Death) আকস্মিক চলে যাওয়া, মনের ভিতরে যে আগুন জ্বালিয়েছে, তা নিভবে কীভাবে নেই উত্তর ৷ বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে কোণঠাসা করার চেষ্টাতে তাঁর ক্রমাগত লড়াই, অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার সেই দিনগুলো, আজ যেন সহকর্মীদের মনে বারবার ভেসে উঠছে ৷ যে স্টুডিয়ো থেকে তাঁর কর্মজীবনের শুরু, সেই এনটি ওয়ান স্টুডিয়োতে একঘণ্টা মতো রাখা হয় পরিচালক অনীক দত্তের নশ্বর দেহ ৷ পরিচালককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন অভিনেতা জিৎ, আবির, সুদেষ্ণা রায়, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, মনামী ঘোষ, জীতু কামাল, চৈতালী দাশগুপ্ত, অনীকের স্ত্রী ও কন্যা, শতরূপ ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, চন্দন সেন, গৌতম ঘোষ-সহ আরও অনেকে ৷

দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়াত পরিচালক অনীক দত্তের প্রায় ছায়াসঙ্গীর মতো ছিলেন জীতু কামাল ৷ এই জুটির 'অপরাজিত' সিনেমা পায়নি সরকারি হল ৷ তার পরেও সিনেমাটা দর্শক দরবারে চূড়ান্ত ভালোবাসা পায় ৷ আজ সেই অভিভাবকের এমন মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন জীতু ৷ তিনি গোটা সময়টাই অনীকের নশ্বর দেহের সামনে না এসে থেকেছেন দূরে দূরে ৷ তিনি বলেন, "এই মানুষটাকে যে কোনও ছবির কাজ হলে ফোন করতাম ৷ একটা মানুষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে চলে গেলেন, এমনটা নয় ৷ এটা আমার কাছে রাজনৈতিক একটা হত্যা ৷ পূর্বতন সরকার, মানসিকভাবে একটা মানুষকে ভেঙে দিয়েছিল ৷ নন্দনে ছবি চলতে না দেওয়া, রটিয়ে দেওয়া ওনার সিনেমা মুক্তি দিতে সমস্যা, এগুলো তো হয়েছে ৷ যে কারণে আমি নিজেও ছবি ছেড়ে টিভির কাজ করলাম ৷ আমি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি, আমাদের ছবিটা চলতে দেয়নি ৷ শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে নন্দনে একদিনের জন্য হলেও অপরাজিত সিনেমাটা চালানো হোক ৷"

অভিনেতা চন্দন সেন বন্ধুর শেষ যাত্রায় উপস্থিত হয়ে বলেন, "সচেতন ও সচকিত মগজ খুব একটা পাওয়া যায় না ৷ আমাদের অতন্য্ত বড় দুর্ভাগ্য যে অনীককে হারালাম ৷ 30 বছরের বন্ধুত্ব অনীকের সঙ্গে ৷ সচেতন ও সচকিত মগজ চলে যাওয়াটা কেবল মাত্র বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি হয়নি, গোটা পশ্চিমবঙ্গের ভাবনার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে ৷"

অন্যদিকে বিজেপি নেতা তথা বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "আমরা যারা সিনেমাপ্রেমী, অনীক দত্তের চলে যাওয়া শুধু আমাদের লস নয়, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি গোটা বিশ্বজুড়ে যে বাঙালি কমিউনিটি আছে তথা বাঙালি সমাজের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ৷ উনি যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে সিনেমা বানাতেন, পূর্বতন সরকারের ব্যান কালচারকে উপেক্ষা করে, তাদের থ্রেট উপেক্ষা করে যেভাবে সিনেমা করতেন, সে কারণে বাঙালি সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা করে ৷"

এরপরেই, প্রয়াত পরিচালককের দেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা, কাছের মানুষরা পৌঁছে যান কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ৷ সেখানেই সম্পন্ন হয় 'বরুণবাবুর বন্ধুরা', 'অপরাজিত' সিনেমার পরিচালক অনীক দত্তের শেষকৃত্য ৷

