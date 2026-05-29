একসময় নন্দনে ছিলেন 'ব্রাত্য' ! আজ সেখান থেকেই 'অপরাজিত' অনীকের অন্তিম যাত্রা শুরু

একসময় নন্দনে ছিলেন 'ব্রাত্য' ! আজ সেখান থেকেই 'অপরাজিত' অনীকের অন্তিম যাত্রা শুরু
জীবিত অবস্থায় যে নন্দন বারবার ফিরিয়ে দিয়েছিল, আজ মৃত্যুর পর সেখানেই শেষ শ্রদ্ধার জন্য রাখা হচ্ছে পরিচালক অনীক দত্তর মৃতদেহ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 29 মে: ইতিভাস ভোলে না কোনও কিছু ৷ শুক্রবার শহর কলকাতা সাক্ষী থাকছে এক অদ্ভুত সমাপতনের ৷ যে নন্দন প্রাঙ্গনে অপমানিত হয়েছিলেন আজ সেই প্রাঙ্গনেই তাঁকে ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ৷ পরিচালক অনীক দত্তের মরদেহ নানা টালবাহানার পর অবশেষে নন্দনে আনা হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রয়াত অনীক দত্তের অন্তিমযাত্রা সূচী। এদিন সকাল সকাল নন্দনে চত্বরে পৌঁছে যান অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ৷ তিনি পুরো বিষয়টি তদারকি করেন ৷ এছাড়াও উপস্থিত হন অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু, প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান, অঞ্জন দত্ত, মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী, লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷
'অপরাজিত' অনীক দত্তের মরদেহ নন্দনে থাকবে কি না, তা নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল ৷ এমনও শোনা গিয়েছিল, নন্দনের পরিবর্তে কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির সামনে রাখা হতে পারে অনীক দত্তের মরদেহ। এরপর পরিবারের তরফে সামনে আসে এনটি ওয়ান স্টুডিয়োতে নিয়ে যাওয়া হবে পরিচালকের মরদেহ ৷ সেখান থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান ৷
তবে রাতে,অন্তিমযাত্রা সূচীতে আসে বদল ৷ তখনই জানা যায়, সিনেমা পাগল প্রয়াত অনীক দত্তকে সাধারণ মানুষ যাতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, তার জন্য আনা হবে নন্দনে ৷ সকাল 10টায় পিস ওয়ার্ল্ড থেকে নন্দনে আনা হবে পরিচালক অনীক সরকারের মরদেহ ৷ পূর্বতন সরকারের আমলে যে নন্দনে গত কয়েক বছরে 'ব্রাত্য' ছিলেন পরিচালক, যেখানে তাঁর ছবি দেখানো হত না, আজ সেখানেই সাদা-হলুদ ফুল দিয়ে সাজ সাজ রব ৷
এরপর টলিগঞ্জের এনটিওয়ান স্টুডিয়োতে সকাল এগারোটার সময় নিয়ে যাওয়া হবে প্রয়াত পরিচালকের দেহ। এখানেই তাঁর কর্মজগৎ শুরু। বেলা সাড়ে 11টা থেকে সাড়ে 12টা পর্যন্ত মরদেহ শায়িত থাকবে। তারপর অন্তিমযাত্রা। দুপুর একটায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন হবেন 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর শ্রষ্ঠা। বৃহস্পতিবার পরিবারের তরফে অনীকের প্রাক্তন স্ত্রী ও মেয়ে রাই যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, শুক্রে সম্পন্ন হবে শেষকৃত্য।
পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতায় পা রাখেন সদ্য পিতৃহারা কন্যা ঐশী। মা সন্ধি দত্তকে নিয়ে পৌঁছে যান পিস ওয়ার্ল্ডে সদ্যপ্রয়াত বাবাকে দেখতে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ-সহ অনেকেই।