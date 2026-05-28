বাবাকে হারালাম- অনীকের মৃত্যুতে শোকাহত উৎসব-মৌপিয়া, কী বললেন বিদীপ্তা, ফিরদৌসল, দেবলীনা?

অনীক দত্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল বেসরকারি হাসপাতালে এসে পৌঁছন আবির চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীলেখা, জীতু কমল, ঊষসী চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে ৷

অনীকের মৃত্যুতে শোকাহত তারকারা (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 10:10 AM IST

কলকাতা, 28 মে: প্রয়াত অনীক দত্ত। বুধবার দুপুরে ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতাল থেকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে টলিপাড়ায়। জানা যায় গড়িয়াহাটে স্ত্রী'র বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন পরিচালক অনীক দত্ত। এর কিছুক্ষণ পরেই খবর ছড়িয়ে পড়ে আর নেই 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এর নির্ভীক স্রষ্টা অনীক দত্ত। অনুমান অনীক দত্ত আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু পুলিশের তরফে এখনও এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। অনীক দত্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল ঢাকুরিয়ার কাছে বেসরকারি হাসপাতালে একে একে এসে পৌঁছন আবির চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলী, শ্রীলেখা মিত্র, জীতু কমল, ঊষসী চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, শতরূপ ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, ফিরদৌসল হাসান, মানসী সিনহা, দেবলীনা দত্ত, সস্ত্রীক উৎসব মুখোপাধ্যায়।

পরিচালকের মরদেহ ময়না তদন্তের পর নিয়ে যাওয়া হবে নন্দনে। সেখান থেকেই শেষযাত্রার পথে এগোবেন অনীক দত্ত।
এদিন উৎসব মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বলেন, "বাবাকে হারালাম আজ। এই শোকটা কাটিয়ে ওঠাটাই খুব কঠিন। আমি 2007 সাল থেকে তাঁকে চিনি। তাঁর পাঁচটা ছবিতে স্ক্রিপ্ট করেছি। সেই পাঁচটা ছবির স্ক্রিপ্ট লেখার সময়টা নিছকই স্ক্রিপ্ট লেখা ছিল না। ঝগড়া, তর্ক, নানা ধরনের আলোচনা সবই চলত। কত যে স্মৃতি তার ইয়ত্তা নেই। পরশুদিন অনীক দা'র একটা নতুন ছবির জন্য একটা কনসেপ্ট নোট লিখেছি হাসান দা'কে পাঠানোর জন্য। মেসেজে আমার সঙ্গে অনীক দা'র কথাও হল। আর তারপর আজ এই কাণ্ড।"

মৌপিয়া বলেন, "আজ উৎসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পুরো ক্রেডিট অনীক দা'র। এখনও মেনে নিতে পারছি না অনীক দা নেই। আমরা 23 তারিখে ওনার জন্মদিন সেলিব্রেট করলাম ৷ তিন ধরনের কেক কাটা হল। কত কথা হল রাজনীতি, সিনেমা নিয়ে সেদিন। মাথাটা সাংঘাতিক পরিষ্কার ছিল। একটা গল্পের কথা চলছিল। তাতে উৎসবকে একটা রোলও দিয়েছিলেন অনীক দা। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অপূরণীয় ক্ষতি হল।" উৎসব বলেন, "উনি বাঙালির জন্য ছবি বানাতেন। আর কেউ রইল না।"

বিদীপ্তা চক্রবর্তী বলেন, "আমি কাজ করেছি ওনার সঙ্গে। পারিবারিক সূত্রে উনি আমার ভাসুর হন। তাই যে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখা হত অনীক দা'র সঙ্গে। আমরা যে পেশায় আছি তাতে আমাদের যে কোনও সময়ে যে কারোর ডিপ্রেশন হতে পারে। সেই নিয়ে আমি এখানে কথা বলতে চাই না। তবে, খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গেল। " ঊষশী চক্রবর্তী বলেন, "কিছুই বলার নেই এই মৃত্যুটা নিয়ে। হতবাক হয়ে আছি এখনও।"

প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান বলেন, "কোনওদিনই বছরে তিনটে ছবি করবেন বলে আশা করতেন না অনীক দা। ছবি বানাতে ভালোবাসতেন। কাজের মধ্যে নিজের সবটা উজাড় করে দিতেন। গানটা বুঝতেন। আমার সঙ্গে শেষ আলোচনায় বসি 21 তারিখ। 'অপরাজিত 2' নিয়ে কথা বলি আমরা। ছবিটার প্রি প্রোডাকশনের কাজও শুরু হয়েছিল। এর পরদিন 22 মে ছিল জন্মদিন। সেদিনও দেখা হল। পরশু দিন আমাকে একটা কনসেপ্ট নোট পাঠিয়ে দেখতে বলেন। আমি বলেছিলাম জানাব। আর হল না।"

দেবলীনা দত্ত বলেন, "অপরিসীম ক্ষতি। গত মাসের শেষে কথা হল। অনীক দা'র শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। ডিপ্রেশনও ছিল। কিন্তু আজকের দিনে কম বেশি সবাই ডিপ্রেশনে ভোগে। কিন্তু কথাটা হল, এটা একটা ভয়ঙ্কর শিক্ষা আমাদের সকলের জন্য। শুনছি অনীক দা আত্মহত্যা করেছেন। এটা যদি সত্যি হয় তা হলে আমাদের সবাইকে একে অপরের সারাক্ষণ খোঁজ নিতে হবে যে তাঁরা কেমন আছেন। কেননা সবাই সমসময় বুঝতে দেন না যে কেমন আছেন তাঁরা। আমাদের বুঝে নিতে হবে। আজকের ঘটনাটা ভয়ঙ্কর শকিং আমাদের জন্য।"

মানসী সিনহার কথায়, "অনীক চলে গিয়েছে এটাই শেষ কথা। কেন এই সিদ্ধান্ত নিল আমি জানি না ৷ সবার জীবনেই সমস্যা থাকে। বন্ধুরাও তো আছে। তাদের কাছে তো বলাই যায়। আমরা এতদিনের বন্ধু। কিছু তো বলতে পারত।" এদিন রাজ্য সরকারের তরফে রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "বিজ্ঞাপন জগৎ এবং সিনেমা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি। যা ঘটেছে তা মর্মান্তিক।"

মাত্র 62 বছর বয়সে আটটি ছবির ফিল্মোগ্রাফি রেখেই চলে গেলেন অনীক দত্ত। খুব মনে পড়ে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, "এটাই আমার শেষ ছবি।..." কিন্তু প্রযোজক ফিরদৌসল হাসানের কাছ থেকে জানা গেল 'অপরাজিত 2'-এর কাজ শুরুর দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন অনীক। কথা ছিল আরও একটি ছবিও করার। সব কাজ ফেলে রেখে বিদায় নিলেন পরিচালক অনীক দত্ত।

