'ক্ষমা করবেন অনিক'দা'- ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু ! কী বলছেন শ্রীলেখা-তসলিমা-ঋতুপর্ণা ?

'ক্ষমা করবেন অনিক'দা'- ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু ! কী বলছেন শ্রীলেখা-তসলিমা-ঋতুপর্ণা ?
দীর্ঘ সময় ধরেই নাকি একাকিত্বে ভুগছিলেন পরিচালক অনীক দত্ত ৷ তাঁর অনেক সহকর্মীদের সেকথা বলেওছিলেন ৷ আজ তাঁর মৃত্যুতে উঠছে প্রশ্ন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 মে: একটা জলজ্যান্ত মানুষ আজ সকালেও ছিলেন কিন্তু দুপুরে আর নেই ৷ পরিচালক অনীক দত্তের (Anik Dutta) মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না টলিপাড়ার তারকারা ৷ হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে 'ভূতের ভবিষ্যৎ' পরিচালকের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য ৷ গড়িয়াহাট থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ৷ এটা দুর্ঘটনা নাকি অন্যকিছু, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে ৷ ঢাকুরিয়ার বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পরিচালক ৷ ঘটনাস্থলে ছুটে যান পরিচালক মানসী সিনহা, রুদ্রনীল ঘোষ, শ্রীলেখা মিত্র, শতরূপ সাহা-সহ আরও অনেকে ৷ সোশাল মিডিয়াতেও পরিচালকের আকস্মিক মৃ্ত্যু ঘিরে শোক জানিয়েছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন থেকে ঋতুপর্ণা সেন-সহ আরও অনেকে ৷
তসলিমা লেখেন, "অনীক দত্তের মৃত্যুর খবর শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। কী অসাধারণ নির্মাতা ছিলেন তিনি! বয়স তো খুব বেশি হয়নি। সাহসী ছিলেন খুব। কবে কোন টিভি ইন্টারভিউতে নাকি আমার কথা বলেছিলেন, তসলিমাকে তাড়ানো উচিত হয়নি, এরকম কিছু। এই সামান্য কথাই বা কলকাতার নামী দামী লোকেরা কে উচ্চারণ করে! অনীক দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু অপরাজিত দেখার পর শতবার নমস্কার করেছি! ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু! anatomy of a fall সিনেমাটার কথা খুব মনে পড়ছে। কেউ ধাক্কা দিল? নাকি নিজেই পড়বেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? নাকি বুঝতে পারেননি, অসাবধানতায় ঘটে গেছে? মৃত্যুটা ভয়ংকর! প্রতিভাবান মানুষ মরে গেলে, আমি তাকে চিনি বা না চিনি, কষ্ট হয়।"
অভিনেত্রী শ্রীলেখা হাসপাতালে পৌঁছে যান ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি তোমার ওপর রেগে আছি অনীক দা ৷ মনে হচ্ছে শেষ হাসিটা তুমিই হাসলে... তোমার অনুরাগী ও অনুসারীদের জন্য কী-ই না এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে ! এটা ঠিক হল না—মানতে পারছি না, কিছুতেই মানতে পারব না। কমরেড, আমাদের সঙ্গে তুমি এটা ঠিক করলে না। আমি আবারও আমার এক অভিভাবককে হারালাম।"
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেন লেখেন, "গত সপ্তাহে অনিক-দা আমাকে ফোন করেছিলেন এবং দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, তিনি এখন খুব নিঃসঙ্গ ৷ যেহেতু তিনি এখন আর কোনও সিনেমা বানাচ্ছেন না, তাই আজকাল কারো কাছেই তাঁর কথা শোনার মতো সময় নেই। ক্ষমা করবেন অনিক-দা। আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে আপনি ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছিলেন। বিদায়।"
লেখক-কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মৃত্যু বহুদিনই খুব দৈনন্দিন আর স্বাভাবিক হয়ে গেছে যেন। বারেবারে যে ফিরে আসে, সে আকস্মিকতার মুকুট হারায় একদিন। মৃত্যু আজও রাজা, ঠিকই, কিন্তু মুকুটহীন। বেঁচে থেকে নিজের কাজ করে যাওয়া জীবনই বরং আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।..."
জানা গিয়েছে, পরিচালক অনীক দত্তর মেয়ে বিদেশ থেকে এসে পৌঁছাবেন কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে পরিচালকের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে অনীক দত্তর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷