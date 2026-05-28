বাম আমলে কাকপক্ষীতেও টের পায়নি অনীক দা বামপন্থী- বললেন শতরূপ, বিস্ফোরক মন্তব্য মহম্মদ সেলিমের

বাম আমলে কাকপক্ষীতেও টের পায়নি অনীক দা বামপন্থী- বললেন শতরূপ, বিস্ফোরক মন্তব্য মহম্মদ সেলিমের
নিজেকে অপরাধী ভাবছেন শতরুপ ঘোষ। যারা অনীকের ছবি রিলিজ নিয়ে জটিলতা তৈরি করেছিলেন তাদের ভবিষ্যতে ভূত তাড়া করবে- বললেন মহম্মদ সেলিম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 11:09 AM IST
কলকাতা, 28 মে: বুধবার সকালে হিন্দুস্তান পার্কের বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে পরিচালক অনীক দত্তের। পরিচালককে সঙ্কটজনক অবস্থায় প্রথমে উদ্ধার করে ঢাকুরিয়া সংলগ্ন একটা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জানা যাচ্ছে আত্মহত্যা করেছেন পরিচালক। তবে, এখনও এই ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। শুক্রবার হবে শেষকৃত্য ৷ পিস হেভেন থেকে প্রথমে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির সামনে রাখা হবে মরদেহ ৷ তারপর সেখান থেকে সোজা কেওড়াতলা শ্মশানে যাবে অনীক দত্ত'র শবদেহ। সবটাই ঘটবে তাঁর মেয়ে ঐশী বিদেশ থেকে ফেরার পর ৷ খবর, অনীক দত্ত'র শেষকৃত্যে থাকতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
অনীক দত্ত'র অবুরাগী তথা সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, "অনীক দা সিপিএম কর্মী ছিলেন বলব না। তবে, ভোকাল মানুষ ছিলেন। নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ভোকাল ছিলেন। প্রকাশ্যে আমাদের সমর্থন করতেন। তবে, যেটা তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল বাম জমানায় কেউ জানতই না যে উনি কট্টর বামপন্থী ছিলেন। রাজ্যে যে ক'দিন বামফ্রন্ট সরকার ছিল ততদিন কাকপক্ষীতেও জানত না যে তিনি একজন কট্টর সিপিএম সমর্থক ছিলেন। মানে উনি সিপিএম-এর ভালো সময়ে সমর্থক হয়ে কোনও সুবিধা নিয়েছেন তেমনটা ঘটেনি। যেমন অনেকেই বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বাম সমর্থক থাকে, আবার তৃণমূল সরকারের সময়ে তৃণমূল হয়ে যায়। আবার যেই বিজেপি ক্ষমতায় এলো অমনি শপথ নেওয়ার আগেই কেউ বিজেপি নেতার ফ্ল্যাটে চলে গেল- এরকম তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ছিলেন না অনীক দত্ত। মানে পনিরের মতো যে কোনও রান্নায় দু'টুকরো দিয়ে দেওয়া যায় এমন বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। উনি এমন বুদ্ধিজীবী ছিলেন যিনি বুদ্ধি বাজারে বিক্রি করে বেড়াতেন না।"
শতরূপ আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ছবি কেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে থাকবে যেদিন বলেছিলেন সেদিন থেকে আর ওনার সিনেমা নন্দনে রিলিজ করাতে পারেননি। এরকম ঘটনা আরও অনেকের সঙ্গেই ঘটেছে, অরূপ বিশ্বাস আর স্বরূপ বিশ্বাস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাফিয়া রাজে। তবে, অনীক দা'র ক্ষেত্রে আরেক কাঠি উপরে গিয়ে যেটা হয়েছে সেটা হল, ওনার সিনেমা 'ভূতের ভবিষ্যৎ' রিলিজের পরেও সিনেমা হল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাওয়ার পর সিনেমাটা দেখানো সম্ভব হয়েছিল। এমন ঘটনা আর কারওর ক্ষেত্রে হয়েছে কি না আমার জানা নেই। "
অনীক দত্ত'র মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিমও ৷ তিনি বলেন, "এরকম মৃত্যু কাম্য নয় ৷ কিন্তু এগুলো তো আমরা ঠিক করি না ৷ আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, চলচ্চিত্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হল ৷ আমরা আশা করেছিলাম তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক সৃজনশীল কাজ পাবো ৷ আজ আশাহত হলাম ৷ তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিগত পনেরো বছর ধরে ক্ষতির মুখে পড়েছে ৷ তারা অযথা নানারকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ সিনেমা রিলিজ নিয়েও অযথা জটিলতা তৈরি করেছিল তারা ৷ অনীক দত্ত'র সিনেমা রিলিজ নিয়ে যারা জটিলতা তৈরি করেছিল আমার মনে হয় ভবিষ্যতে সেই ভূত তাদের তাড়া করবে।
শোনা যাচ্ছে, অনীক দত্ত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উঠলে শতরূপ বলেন, "জানতাম উনি অবসাদে ভুগছেন। তবে, এমনটা হয়ে যাবে সত্যিই ভাবিনি। এখন নিজেরই অপরাধী মনে হচ্ছে এই ভেবে যে যতটা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম তার থেকেও বেশি রাখা দরকার ছিল। অনীক দা'র কয়েকদিনের ফেসবুকে দেওয়া কিছু পোস্ট শুধু সেই সময়ের মন খারাপ বলে ধরে না নিয়ে আরও গুরুত্ব দিলে ভালো হত।"
শতরূপের কথায়, "যত কাণ্ড কলকাতাতেই' রিলিজের দিনই উনি বলছিলেন আর সিনেমা বানাবেন না। সেদিন হাসান আমাকে বলেছিলেন অনীক দা'কে রাজি করাও। না হলে আমি আজই ঘোষণা করে দেবো অনীক দা'র পরের ছবির কথা। এর কিছুদিন পর অনীক দত্ত বলেন যে উনি সুস্থ আছেন। আগামী ছবিটা বানাতে পারবেন। কিন্তু তার মাঝেই এতকিছু ঘটে গেল।"