'শূন্যস্থান থেকে যাবে'- অনীক দত্ত'র স্মৃতিচারণায় ভাস্বর, মনের কথা লিখলেন সায়নী

প্রিয় রাগী, রগচটা অনীক দা'কে হারিয়ে সকলের মনেই শোকের ছায়া।

অনীক দত্ত'র স্মৃতিচারণায় ভাস্বর (ইটিভি ভারত/সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 28, 2026 at 1:08 PM IST

কলকাতা, 28 মে: অনীক দত্ত (Anik Dutta) থাকতেন ডোভার লেন এলাকায়। সেখানেই তাঁর নিজের বাড়ি। আর বুধবার বেলা গড়াতেই নিজের বাড়ি থেকে সোজা চলে আসেন হিন্দুস্তান পার্কে প্রাক্তন স্ত্রী সন্ধি দত্তের আবাসনে। পুলিশ সূত্রে খবর, এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, অনীক নাকি ফ্ল্যাটে ঢুকে সটান উঠে যান ছাদে। পুলিশের অনুমান, সেখান থেকে ঝাঁপ দেন পরিচালক। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিচালককে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকেরা।

একে একে হাসপাতালে হাজির হন জীতু কমল, আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, শ্রীলেখা মিত্র, দেবলীনা দত্ত, মানসী সিনহা সহ আরও অনেকে। সারাক্ষণ ছিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। প্রিয় রাগী, রগচটা অনীক দা'কে হারিয়ে সকলের মনেই শোকের ছায়া। হাজির থাকতে না-পেরেও স্মৃতিতে ভাসলেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী-সাংসদ সায়নী ঘোষ।

ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে জানান, "আমার জীবনের প্রথম শুট অনীক দা'র সঙ্গে। একটা বিস্কুট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের শুট ছিল সেটা। আমার বিপরীতে ছিলেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। সালটা 1999 কি 2000। এরপর বহু বিজ্ঞাপন আমি অনীক দা'র সঙ্গে করেছি। একটা ছিল রিমি সেনের সঙ্গে। খুব জনপ্রিয় হয় বিজ্ঞাপনটা। বন্ধুরা বলত তোর অ্যাডটা দেখলাম 'আমার তো সেই নর্থে বাড়ি'। বিজ্ঞাপনের ক্যাচ লাইন ওটাই ছিল। তখন আমি চাকরি করি। চাকরির জায়গায় তখন সবার ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি সত্যিই নর্থে থাকি। এর বহু বছর পর কোভিডের আগে আগেই আরও একটা বিজ্ঞাপন করি অনীক দা'র সঙ্গে। ওটাই লাস্ট। এরপরও দেখা হয়েছে কয়েকবার। এসআরএফটিআই-তে তরুণ মজুমদারের উপর একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল তখন দেখা হয়। অনীক দা'র সঙ্গে বহুদিনের সম্পর্ক। আমি ওনার বাড়িও গিয়েছি। শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা একজন মানুষ। জানি না কী হল। আসলে ভিতরে ভিতরে কার কী চলে কারওর বোঝার ক্ষমতা নেই। বাইরে থেকে বোঝা দায়। খুব বড় ক্ষতি হয়ে গেল।"

দিল্লিতে থাকার কারণে হাজির হতে পারেননি অভিনেত্রী-সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "কিছু কিছু দুঃসংবাদ আমাদের একেবারে স্তব্ধ করে দেয়। তবু অনিক দা'র কথা যখনই মনে পড়বে, একটা সত্যিই চিরকাল থেকে যাবে; রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে, মানুষ অনীক দত্ত, শিল্পী অনীক দত্ত। আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তিনি আমায় উপহার দিয়েছেন, তাঁর মনন, তাঁর চেতনা আমায় বারবার মুগ্ধ করেছে , সেই মুগ্ধতাতেই থেকে যাবেন অনীক দা… আর বাকি যে টুকু সেটা অপূরণীয় ক্ষতি, সেই শূন্যস্থান থেকে যাবে । অনীক দা যে অপরাজিত, শিল্পে, সিনেমায়, এবং জীবনে তাঁর আর কোনও বিকল্প নেই, হতেই পারে না।"

