অনীক দা'র মতো মানুষদের আজ বড্ড অভাব- আবির চট্টোপাধ্যায়

অনীক দা'র মতো মানুষদের আজ বড্ড অভাব- আবির চট্টোপাধ্যায়
অনীক দত্ত পরিচালিত শেষ ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' মুক্তি পায় 2025-এর 26 সেপ্টেম্বর। আর সেই ছবির নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায়। শোকাহত তিনিও।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 28 মে: অনীক দত্ত নির্মিত শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। সেই ছবির পোস্টার আজও পরিচালকের সামাজিক মাধ্যমের পাতার কভারে জ্বলজ্বল করছে। আর সেই ছবির নায়ক আবির চট্টোপাধ্যায়। অনীক দত্তকে নিয়ে মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানার পর দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ছুটে যান আবির। গোটা ঘটনায় অন্যদের মতো স্তম্ভিত এবং শোকাহত তিনিও।
অনীক দত্ত পরিচালিত শেষ ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' মুক্তি পায় 2025-এর 26 সেপ্টেম্বর। ছবি মুক্তির আগে এক সাংবাদিক বৈঠকে পরিচালক নিজেই জানান, "এটাই আমার শেষ ছবি।" তখন ভক্তরা প্রতিবাদ জানালে মুচকি হেসেছিলেন অনীক। আর সত্যি সেটাই ঘটল। কিন্তু যেভাবে হল তা ভাবতে পারেনি কেউই। ভাবতে পারেননি তাঁর শেষ ছবির নায়ক আবিরও। ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি যোগাযোগ করে অভিনেতার সঙ্গে। তিনি বলেন, "এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ৷ আমরা কেউ ভাবিনি এবং কেউ চাইনি এটা অনীক দা'র শেষ ছবি হয়ে থাক। সেটাই সবথেকে বেশি খারাপ লাগছে৷ হাসান দা'র সঙ্গে কাল কথা হচ্ছিল, অনীক দা'র পুরনো যে টিম এবং হাসান দা (প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান) সবাই মিলে ঠিক করছিল আরেকটা ছবি নিয়ে আসার ৷ সেটাতে অনীক দা'রও অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। গত সপ্তাহেও ওদের কথা হয়, মিটিং হয়। অর্থাৎ অনীক দা আবার রেডি হচ্ছিলেন আরেকটা ছবি করার জন্য। আরও কাজ চেয়েছিলাম অনীক দা'র কাছ থেকে।"
প্রসঙ্গত, 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' মুক্তির আগে জানা যায় এই ছবির প্রচারে সেই অর্থে সময় দিতে পারছিলেন না আবির চট্টোপাধ্যায়। সেই সময় কি কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতার? এই প্রশ্ন করলে অভিনেতা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে পালটা প্রশ্ন করেন, "তার পর কী হয়েছিল মনে আছে?" উত্তরে প্রতিনিধির তরফে জানানো হয়, ছবি সাফল্য পায়, পার্টি হয়। আবির পালটা প্রশ্ন করেন, "তারপর কী হয়?" প্রতিনিধি মনে করতে না পারলে আবির বলেন, "আসলে এটাই হয়। আমরা ভুলে যাই খুব তাড়াতাড়ি। আর এটাই অনীক দা'র হয়তো মন খারাপের জায়গা ছিল। রিলিজের সময়েও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল৷ 50 দিনের উদযাপনেও আমি গিয়েছি। সাকসেস পার্টিতেও গিয়েছি। সেই নিয়ে আমাকে খেপিয়েছিলেন, এই তো তুমি এসেছো ৷ আমিও খেপালাম। বললাম সেই পার্কস্ট্রিটেই আমাদের পার্টি হচ্ছে অনীক দা। তোমার গল্পও এখান থেকেই৷ কাজেই 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' কমপ্লিট হল কোথাও গিয়ে। ওই খারাপ লাগাটা থেকে যাবে যে ওই ছবিটাই শেষ ছবি হয়ে থেকে গেল৷ আরও কাজ হয়তো অনীক দা দিতে পারত। অনীক দা'র বয়সও তো তেমন হয়নি৷ হয়তো শরীরটা ভালো ছিল না। কিন্তু এভাবে চলে যাওয়াটা তো মেনে নেওয়া যায় না৷ কাজটাকে ভালোবাসতেন, কাজ নিয়েই থাকতেন।"
অনীক দত্তকে যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন কোনও কারণে হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতেন তিনি। সেই সময়ে বকুনিও খেয়েছেন অনেকে তাঁর। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সব শান্ত। গলে জল অনীক দত্ত। এমন হেসে, প্রাণ খুলে কথা বলতেন যে মনেই হত না যে কিছুক্ষণ আগেই বেজায় চটেছিলেন তিনি। ছিলেন স্পষ্টবাদী। এই প্রসঙ্গ তুললে আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সবাই বকা খেয়েছে অনীক দা'র। কিন্তু সবাই জানত যে ওটা কোনও বিদ্বেষ থেকে নয়। হয়তো ওই সময়টা রেগে গেছেন কোনও কারণে ৷ শুটিং শেষ হয়ে গেলে আবার গল্পও করতেন। একটা মানুষ তখনই এটা করতে পারে যখন সে ভিতর থেকে পরিষ্কার থাকে, তার মধ্যে কোনও মারপ্যাঁচ থাকে না৷ অত্যন্ত পরিষ্কার মনের মানুষ ছিলেন অনীক দা।"
অভিনেতার কথায়, "তাঁকে আমরা যারা চিনি, কাজ করি তারা জানি যে এখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলেই হয়তো মাথা গরম আছে, রেগে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আবার ঠিকও হয়ে যাবে। তখন গল্প-আড্ডা সবই হবে। আসলে এই ধরনের মানুষ খুব কমে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে। অনীক দা মনের ভিতরে কিছু রেখে দিত না৷ বলে দিত মন খুলে। আমরা কথা বলার আগে অনেক হিসেব করি। ভাবতে থাকি এটা বলব? ওটা কি বলা উচিত এখন? অনীক দা ওসব ভাবত না। যখন যা মনে আসত বলে দিত। এই ধরনের লোক খুব কমে গেছে আজ। অনীক দা'কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখেছি যা মনে হয়েছে বলে দিয়েছে৷ অনেকের সঙ্গে হয়তো মত মেলেনি তার। কিন্তু যেটা মনে হয়েছে বলে দিয়েছে। এতটুকু পিছপা হয়নি। খুব কম লোকের মধ্যে এই গুণ আছে। সেটা ছিল অনীক দা'র মধ্যে।"