আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'হোমকামিং' ! শিকড়ে ফেরার অনুভূতিতে আবেগতাড়িত অভিনেত্রী

'ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন' খ্যাত প্রযোজকের পরিচালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চে জায়গা পেল প্রথম পরিচালিত সিনেমা ৷

শিকড়ে ফেরার অনুভূতিতে আবেগতাড়িত অভিনেত্রী (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 12:41 PM IST

হায়দরাবাদ, 22 নভেম্বর: শৈশবে মাকে হারানো এক মেয়ে ৷ যার স্মৃতিতে মায়ের মুখ প্রায় ধূসর ৷ ঠিক সেই সময়ে মায়ের লেখা এক ডায়েরি হাতে মেয়ের হাতে ৷ মায়ের লেখা থেকে শহর তিলোত্তমা ও মাকে একটু একটু করে চিনতে পারার কাহিনি বুনেছেন পরিচালক নীলারুণ বাসু (Nilarun Basu) ৷ তাঁর পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'হোমকামিং' (Homecoming) জায়গা করে নিয়েছে শিকাগো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মমেকার্স ফেস্টিভ্যাল 2026-এ (Chicago Independent Filmmakers Festival) ৷ নতুন বছরের 10 জুলাই নেপারভিল-এর ইয়েলো বক্স-এ দেখানো হবে এই সিনেমা ৷ নতুন পরিচালক হিসাবে এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত গোটা টিম ৷

পরিচালকের কথায়, "এই ছবির মাধ্যমে আমি বোঝাতে চেয়েছি আমরা কীভাবে আমাদের অতীতকে আঁকড়ে ধরি বা তা থেকে পালানোর চেষ্টা করি ৷ এই গল্পটি আমাদের শিকড়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং যারা আমাদের তৈরি করেছেন তাদের প্রতি আমাদের বন্ধনের একটি প্রমাণ ৷"

উল্লেখ্য, নীলারুণ বাসু পুরস্কার বিজয়ী প্রযোজক, পরিচালক, লেখক ও ফটোগ্রাফার ৷ তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন' বিশ্বব্যাপী সম্মানিত চলচ্চিত্র উৎসবে বহু পুরস্কার জিতেছে ৷ যার মধ্যে ছিল NABC চলচ্চিত্র উৎসব 2024-এ সেরা চলচ্চিত্র, সেরা সম্মাদনা এবং সেরা অভিনেতার পুরস্কার ৷ আটলান্টা ইন্ডিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালক ও কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 2024-এ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (বেঙ্গলি প্যানোরামা) পুরস্কার জিতেছে ৷

আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'হোমকামিং' ! (Special Arrangement)

অভিনেত্রী অঙ্গনা (Angana Roy) বলেন, "এই ছবিটার আইডিয়া আমার হৃদয় ছুঁয়েছে ৷ ঠিক সেই কারণেই আমি প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি ৷ তাছাড়া বাড়ি ফেরার আসল অনুভূতি, আমাকে কোথাও যেন আসানসোলের শিকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ৷ আমার দাদু-দিদার বাড়িতে, যা চার বছর আগে বিক্রি হয়ে গিয়েছে ৷ এই ছবির মাধ্যমে সেই অনুভূতির কাছে যেতে চেয়েছিলাম ৷ অনুভব করতে চেয়েছিলাম সেই স্মৃতির আবেগ ৷ এই ছবির আমার সেই অতীতের সঙ্গে পুনঃসংযোগের প্রয়াস ৷" তিনি আরও বলেন, "ছবিটা বানানো হয়েছে অনেক ভালোবাসা আর পরিশ্রম দিয়ে ৷ আশা করি যারা এটা দেখবেন, তারা নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পারেন ৷"

সিনেমার গল্প

শিঞ্জিনী কুড়ি বছর পরে ফিরে এসেছে তার শৈশবের বাড়িতে ৷ পুরনো, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের ভীড়ে সে খুঁজে পায় একটি লাল কাপড়ে মোড়ানো পোঁটলা ৷ ভেতরে রয়েছে কিছু সাধারণ জিনিস ৷ একটি গোল আয়না, পুরনো ক্যাসেট, ছেঁড়া কমিকস, পুরনো পুতুল এবং তার মায়ের ডায়েরি ৷ ডায়েরিটিতে আঁকা ছবি, কবিতা আর এলোমেলো কাজের তালিকা লেখা ৷ শিঞ্জিনী তার মাকে খুব কমই মনে করতে পারে ৷ কারণ সে শৈশবে তার মাকে হারিয়েছে ৷ সে হাঁটে এমন শহরের রাস্তায় তা তার কাছে আর পরিচিত নয় ৷ তার শহর, তার মায়ের স্মৃতির মতোই অচেনা ৷ পুরনো শহর ঘুরতে ঘুরতে, সে চায় তার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করতে ৷ হয়তো নিজের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেরে ৷

সিনেমার টুকরো দৃশ্য (Special Arrangement)

'হোমকামিং' সিনেমার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ও কো-রাইটার অর্জুন ৷ তিনি সম্প্রতি তার প্রথম সিনেমা 'তবুও আপেক্ষিক' সম্পন্ন করেছেন ৷ সিনেমার এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসর গার্গী বোস ৷ তিনি একজন প্রযোজক ৷ মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে অঙ্গনা রায়, পারমিতা মুখোপাধ্যায় ও মৌমা নস্কর ৷

