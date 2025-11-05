ETV Bharat / entertainment

শীতের শুরুতে শহরে ধ্রুপদ উৎসব, কবে-কোথায় দেখবেন ?

গত বছরের মতো এবারও 'আনন্দী ক্ল্যাসিক্যালস' আয়োজন করতে চলেছে তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'ত্রয়ী' ।

কলকাতা, 5 নভেম্বর: শীত মানে যেমন ঘোরাফেরা, খাওয়াদাওয়া তেমনি শীত মানে দিকে দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জোয়ার৷ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও কদর কম নয় আমজনতার কাছে। শহরের বুকে চলতি সপ্তাহেই মঞ্চস্থ হবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সন্ধ্যা। আগামী 8 নভেম্বর বিকেল 4টে থেকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ধ্রুপদ সঙ্গীত কেন্দ্রিক এক সুমধুর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সন্ধ্যা। কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন গোল পার্কের বিবেকানন্দ হলে মঞ্চস্থ হবে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি।

পদ্মশ্রী পণ্ডিত উমাকান্ত গুন্ডেচা ও অনন্ত গুন্ডেচা (ধ্রুপদ কন্ঠ সঙ্গীত) , কলকাতার বিশিষ্ট ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী সুশ্রী রুবী মুখোপাধ্যায়, বিদুষী পদ্মজা বিশ্বরূপ (বিচিত্র বীণা) গোয়ালিয়ার ঘরানার ধ্রুপদ কণ্ঠ সঙ্গীতে আশুতোষ ভট্টাচার্য (কলকাতা), পখোয়াজ সঙ্গতে তাপস দাস (কলকাতা), অঙ্কিত পারিখ (বারাণসী) এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়েছে, গত বছরের সাফল্যের পর আবার তাদের এই প্রয়াস। ভারতীয় সঙ্গীতের সবচেয়ে পুরাতন এই ধারা চির প্রবাহিত হয়ে থাকুক সেটাই চান উদ্যোক্তারা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দেবার এবং প্রথিতযশা শিল্পীদের সঙ্গে নতুন প্রতিভাদের তুলে ধরার প্রতিজ্ঞা এবং পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

"'ত্রয়ী'র এই সংস্করণে থাকবে ধ্রুপদ সঙ্গীতের সুর, ছন্দ আর পদের অপূর্ব সমাগম। শ্রোতাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব অনুনাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে এই অনুষ্ঠান ৷" এটা আনন্দী ক্ল্যাসিক্যালসের প্রতিশ্রুতি বলে জানান রুবী মুখোপাধ্যায়। আনন্দী ক্ল্যাসিক্যালস একটি ধ্রুপদ সঙ্গীত কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সংস্থা, যারা ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করে। প্রতি বছর 'ত্রয়ী' নামে একটি বাৎসরিক ধ্রুপদ উৎসবের আয়োজন করে এই সংস্থা ৷

