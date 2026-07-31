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নারী নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে আসছে বাংলা ছবি 'রিয়েল ডেভিল'

ছবিতে বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, নারী নিরাপত্তা এবং সামাজিক সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

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আসছে বাংলা ছবি 'রিয়েল ডেভিল' (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 1:02 PM IST

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কলকাতা, 31 জুলাই: নির্যাতন, ধর্ষণের মতো নৃশংস অপরাধ এবং তার বিরুদ্ধে এক অসহায় বাবার ন্যায়বিচারের লড়াইকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে নতুন বাংলা ছবি 'রিয়েল ডেভিল'। পরিচালক রাহুল শেখের এই ছবিতে বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, নারী নিরাপত্তা এবং সামাজিক সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

ছবির মুখ্য চরিত্র 'ডেভিল' তথা সমীরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন টনি খান। গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে রয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী অনামিকা সাহা। এছাড়াও প্রথমবার মুখ্য খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা প্রদীপ ধরকে। বিশেষ একটি কৌতুকাভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করছেন দেবাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়।

ছবি প্রসঙ্গে অনামিকা সাহা বলেন, "এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। আবারও সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি চরিত্রে অভিনয় করছি। 'রিয়েল ডেভিল' বর্তমান সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে আজও কি সত্যিই মেয়েরা নিরাপদ? পরিচালক রাহুল শেখ অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আমার চরিত্রটি নিয়ে আমি আশাবাদী। আশা করি, এই ছবি শুধু দর্শকদের বিনোদনই দেবে না, সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তাও পৌঁছে দেবে।"

সামাজিক বার্তাধর্মী এই ছবির গল্প ও শক্তিশালী অভিনয় দর্শকদের মনে গভীর প্রভাব ফেলবে বলেই আশাবাদী ছবির নির্মাতারা। সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে কবে মুক্তি পাবে, তা এখনও জানাননি নির্মাতারা ৷ উল্লেখ্য, অনামিকা সাহা অত্যন্ত জনপ্রিয়, প্রবীণ অভিনেত্রী ৷ যিনি মূলত বাংলা চলচ্চিত্র এবং বাণিজ্যিক থিয়েটারে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের জন্য পরিচিত। বিশেষ করে বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমায় খলনায়িকা বা কড়া স্বভাবের শাশুড়ি ও মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এবার তার চরিত্রে কোন রঙ লাগে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দর্শক ৷

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TAGGED:

REAL DEVIL MOVIE
ANAMIKA SAHA
BENGALI MOVIE
অনামিকা সাহা রিয়েল ডেভিল
REAL DEVIL MOVIE

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