দীর্ঘ বাধা পেরিয়ে মুক্তির পথে 'পোড়া বাঁশি', কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ?

দীর্ঘ বাধা পেরিয়ে মুক্তির পথে 'পোড়া বাঁশি', কবে আসছে প্রেক্ষাগৃহে ?
এই ছবির মূল গল্প এক সাধারণ মানুষের জীবনের লড়াইকে কেন্দ্র করে। সমাজের নানা বাধা, সম্পর্কের টানাপোড়েন, ব্যক্তিগত স্বপ্ন, সবকিছুর মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে নায়কের জীবন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 এপ্রিল: বাংলা সিনেমার জগতে কিছু কিছু ছবি থাকে যা শুধু একটি সিনেমা নয়, বরং একটা অনুভূতি, একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি। 'পোড়া বাঁশি' তেমনই এক সিনেমা, যা মানুষের আবেগ, সংগ্রাম, ভালোবাসা এবং জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছে। নেপথ্যে রয়েছেন পরিচালক শুভম দাস ৷ দীর্ঘ প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে এই সিনেমার দেখতে চলেছে মুক্তির মুখ ৷
এই ছবির মূল গল্প এক সাধারণ মানুষের জীবনের লড়াইকে কেন্দ্র করে। সমাজের নানা বাধা, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং ব্যক্তিগত স্বপ্ন, সবকিছুর মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে নায়কের জীবন। ছবিতে নায়কের চরিত্রটি একজন সংবেদনশীল, সাহসী এবং স্বপ্নবাজ মানুষের প্রতীক, যে জীবনের নানা প্রতিকূলতার মাঝেও নিজের লক্ষ্য এবং ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। পরিচালক, কাহিনিকার ও চিত্রনাট্যকার শুভম বলেন, "পোড়া বাশি এই বাংলার গ্রামীণ জীবনের কথা বলে। বাঁশির মাধুর্য, তার সুর জীবনের দুঃখ, ভালোবাসা এবং লালিত সম্পর্কের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।"
সিনেমাটির শুটিং হয়েছে খান্নান, উলুবেড়িয়া-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছে, অনামিকা সাহা, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তমাল রায় চৌধুরী, অর্ক, কৌশিক, চাঁদনী, বনশ্রী, সৌমক, আদ্রিতা এবং অন্যান্যরা। সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অমিত দাশগুপ্ত ৷ কথা ও সুর- গৌতম সুস্মিতের। সিনেমাটিতে প্লেব্যাক গেয়েছেন শ্রীকান্ত আচার্য, অদিতি মুন্সি, পরীক্ষিত বালা, কল্যাণী সেন, তস্মিতা, অনিরুদ্ধ রানা (বোম্বে ) ও অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় ।
অভিনেতা অর্কর কথায়, "এই ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করা আমার জন্য ছিল এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। চরিত্রটির ভেতরের আবেগ, কষ্ট, আশা এবং ভালোবাসাকে দর্শকের সামনে তুলে ধরা ছিল একটি বড় দায়িত্ব। শুটিংয়ের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শেখার এবং অনুভব করার এক নতুন অধ্যায়। 'পোড়া বাঁশি' শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা একটা গল্প, যা মানুষের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করে। এমন একটি ছবি, যা আবেগ, বাস্তবতা এবং শিল্পের এক সুন্দর সমন্বয়।"
সিনেমায় সৌমিক পালিত অ্যান্টি-প্রোটাগনিস্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷ তিনি বলেন, "এই ‘পোড়া বাঁশি’ ছবিতে আমি অনামিকা সাহার ছেলে, একজন খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি, যার মধ্যে নিষ্ঠুরতা এবং পক্ষপাতিত্বের বিভিন্ন দিক রয়েছে। এটি আমার প্রথম সিনেমা ৷ আমি সকলের আশীর্বাদ কামনা করছি। এই সিনেমার মাধ্যমে দর্শকরা সম্পর্কের বিশুদ্ধ রূপ, গ্রামীণ মানুষের মুক্তমনা সংস্কৃতি এবং সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্কের সমৃদ্ধ ভান্ডারকে উপলব্ধি করতে ও সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবেন।"
দীর্ঘ সময় পর এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ৷ অতিমারিরর সময় এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায় ৷ তারপর নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে চলতি বছর 8 মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'পোড়া বাঁশি' ৷