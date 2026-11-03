ঐতিহ্য ও নবসৃজনে শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্যাপন, আসছে 'অনাহত নাদ 2026'
Cultural Event in kolkata: আলোচনায় উঠে আসবে ওড়িশি নৃত্যের ঐতিহ্য-বিবর্তন, পরিবর্তিত শিক্ষণপদ্ধতি, গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রাসঙ্গিকতা এবং আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের সামনে তৈরি হওয়া নতুন সম্ভাবনার দিকগুলি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: নৃত্যশিল্পের ঐতিহ্য, শাস্ত্রীয় নৃত্যের বৈচিত্র্য এবং সমকালীন সৃজনশীল ভাবনার মেলবন্ধনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'অনাহত নাদ 2026'। আগামী 7 নভেম্বর জ্ঞান মঞ্চে সুলগ্না অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই বার্ষিক নৃত্যোৎসবে এক মঞ্চে মিলিত হবেন বিশিষ্ট ও নবীন নৃত্যশিল্পীরা। রবীন্দ্রনৃত্য, ওড়িশি, ভরতনাট্যম ও কত্থক-ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা এ বছরের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ।
এ বছরের অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বিশিষ্ট শিল্পী সম্রাট দত্ত ও তাঁর শিষ্য শান্তনু রায়ের ভরতনাট্যম পরিবেশনা। পাশাপাশি প্রখ্যাত কত্থকশিল্পী সৌরভ চক্রবর্তীর নৃত্যনিবেদনও দেখা যাবে। ওড়িশি নৃত্যের চিরায়ত মার্গীয় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে এই প্রাচীন নৃত্যশৈলীর সৌন্দর্য, তাল, লয়, ভঙ্গিমা ও অভিনয়ের বৈচিত্র্য। উৎসবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিবেদন সুলগ্না ভট্টাচার্যের একক ওড়িশি পরিবেশনা। কবি জয়দেবের অমর কাব্য ‘গীতগোবিন্দ’ অবলম্বনে এই পরিবেশনায় নৃত্যের ভাষায় ফুটে উঠবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, আকুলতা ও আত্মসমর্পণের চিরন্তন অনুভূতি। কাব্য, সুর ও অভিনয়ের মেলবন্ধনে ভক্তি এবং মানবিক আবেগের এক বিশেষ শিল্পরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করবেন শিল্পী।
এ ছাড়াও চলতি বছরের উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ সুলগ্না অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের নতুন নৃত্যপ্রযোজনা 'দুর্গা'। দেবী দুর্গার বহুমাত্রিক স্বরূপ, নারীশক্তির মহিমা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের চিরন্তন দর্শনকে নৃত্য, সংগীত ও নাটকীয় অভিব্যক্তির মাধ্যমে মঞ্চে তুলে ধরাই এই প্রযোজনার মূল ভাবনা। শুধু নৃত্য পরিবেশনাই নয়, শিল্প ও শিল্পচর্চা নিয়ে আলোচনারও বিশেষ পরিসর থাকছে এবারের 'অনাহত নাদ'-এ।
উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মঞ্চস্থ হবে 'ওড়িশি নৃত্য ও তার ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভা। বিশিষ্ট আমন্ত্রিত শিল্পীদের উপস্থিতিতে আলোচনায় উঠে আসবে ওড়িশি নৃত্যের ঐতিহ্য ও বিবর্তন, পরিবর্তিত শিক্ষণপদ্ধতি, গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রাসঙ্গিকতা এবং আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের সামনে তৈরি হওয়া নতুন সম্ভাবনার দিকগুলি। আয়োজকদের ভাবনায়, 'অনাহত নাদ' শুধুমাত্র একটি বার্ষিক নৃত্যোৎসব নয়, বরং ভারতীয় নৃত্যসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, শিল্পচর্চার প্রসার এবং বিভিন্ন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে সৃজনশীল সংযোগ গড়ে তোলার একটি উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি নবীন শিল্পীদের শিল্পভাবনা ও অনুসন্ধিৎসাকে একই মঞ্চে তুলে ধরাই এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।
আগামী 7 নভেম্বর, কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে 'অনাহত নাদ 2026'। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য ও নবসৃষ্টির এই উদ্যাপন ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে শিল্পপ্রেমীদের আগ্রহ।