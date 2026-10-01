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পুজোর গানে চমক শ্রাবন্তী মজুমদারের, 1971-এর অপ্রকাশিত সুরে ফিরছেন শিল্পী

Sravanti Mazumdar's New Song: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, ভি. বালসারার সুর এবং শ্রাবন্তী মজুমদারের স্বতন্ত্র কণ্ঠে ফিরতে চলেছে পুরনো নস্ট্যালজিয়া ৷

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অপ্রকাশিত গান নিয়ে ফিরছেন শ্রাবন্তী মজুমদার (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 9:35 AM IST

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কলকাতা, 1 অক্টোবর: বাংলা আধুনিক গানের জগতে তাঁর কণ্ঠের স্বাতন্ত্র্য আলাদা করে চেনা যায়। সত্তরের দশকে রেডিওর অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন শ্রাবন্তী মজুমদার। গান গাওয়ার নিজস্ব ঢঙ, কথা বলার ভঙ্গি এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠ তাঁকে শ্রোতাদের কাছে করে তুলেছিল আপনজন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর ফের নতুন বাংলা আধুনিক গান নিয়ে শ্রোতাদের সামনে আসছেন তিনি। আর এবারের পুজোয় তাঁর নতুন গানে থাকছে এক বিশেষ চমক।

বিশিষ্ট সুরকার ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী ভি. বালসারার সুরে, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তৈরি একটি অপ্রকাশিত গান এবার শ্রাবন্তী মজুমদারের কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চলেছে। 1971 সালে গানটির কথা ও সুর তৈরি হলেও সেই সময় গানটি রেকর্ড করা হয়নি। এত বছর পর সেই পুরনো সুরকেই নতুন করে রেকর্ড করলেন শ্রাবন্তী। মধু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত আয়োজনে তৈরি হয়েছে গানটি। এই গান প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী মজুমদার বলেন, "1971-এর সময় সুর করা এবং লেখা হলেও এই গান তখন রেকর্ড করা হয়নি। তাই এই গান কোনওদিন রেকর্ডে মুক্তিও পায়নি। এত বছর পর আমি রেকর্ড করলাম। একদম আমার মতো গান। আশা করি শ্রোতাদের ভালো লাগবে।"

an-unreleased-song-music-by-v-balsara-and-lyrics-by-pulak-bandyopadhyay-is-being-released-in-voice-of-sravanti-mazumdar
শ্রাবন্তী মজুমদারের পুরনো অ্যালবাম (সংগৃহীত)

পুজোর সঙ্গে শ্রাবন্তী মজুমদারের সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তাঁর কাছে পুজো মানেই ছিল অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা ‘ক’-এর অনুরোধের আসর শোনা। স্কুলজীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রেডিওতে গান শুনে, শুনে সেই গান তুলে গাওয়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। পাশাপাশি পুজোর সময় প্রকাশিত গানের বই ‘শারদ অর্ঘ্য’ সংগ্রহ করাও ছিল তাঁর অন্যতম পছন্দের বিষয়। সেই বইয়ে থাকত গানের কথা, শিল্পীর ছবি, সুরকার ও গীতিকারের নাম। নিজের পুজোর গান নিয়ে শ্রাবন্তীর পথচলা শুরু হয় সত্তরের দশকের শুরুতেই। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এবং ভি. বালসারার সুরে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর দুটি গান—‘আমি একটা ছোট্ট বাগান করেছি’ এবং ‘চোখ দুটো অজান্তে উঠল কেঁপে’। সেই সময়ই ভি. বালসারার সুরে ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় আরও কিছু গান তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে সব গান রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ বছর পর সেই অপ্রকাশিত গানগুলিরই একটি এবার নতুন করে রেকর্ড করলেন শ্রাবন্তী।

‘রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়ে গেছে কিছু দূরে’-এবারের পুজোয় প্রকাশিত হতে চলা এই গানটি একটি রোমান্টিক গান। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ভি. বালসারার সুর দেওয়া গানটি আগামী 2 অক্টোবর, শ্রাবন্তী মজুমদারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হবে। সত্তরের দশকে তৈরি হওয়া গান এত বছর পর এই প্রথম শ্রোতাদের জন্য প্রকাশ্যে আসছে। তবে পুজোর সঙ্গে শ্রাবন্তী মজুমদারের গানের সম্পর্ক শুধুমাত্র এই একটি গানেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘ সংগীতজীবনে পুজোর সময় তাঁর একাধিক গান শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। প্রার্থনা সঙ্গীত থেকে রক অ্যান্ড রোল, ডিস্কো থেকে ফোক—বিভিন্ন ধরনের গানে নিজেকে মেলে ধরেছেন তিনি। কাজ করেছেন বহু সুরকার, গীতিকার এবং সহশিল্পীর সঙ্গে। তাঁর সংগীতজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গান ‘আয় খুকু আয়’ এবং ‘তুমি আমার মা’।

an-unreleased-song-music-by-v-balsara-and-lyrics-by-pulak-bandyopadhyay-is-being-released-in-voice-of-sravanti-mazumdar
শ্রাবন্তী মজুমদারের পুরনো অ্যালবাম (সংগৃহীত)

সময়ের সঙ্গে বদলেছে গান প্রকাশের মাধ্যমও। রেকর্ড থেকে ক্যাসেট, ক্যাসেট থেকে সিডি, আর এখন ডিজিটাল সিঙ্গলস-প্রতিটি পর্বের সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন শ্রাবন্তী। ২০১৩ সালে তাঁর শেষ অ্যালবাম ‘নস্টালজিয়া’ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর পুজোয় আর নতুন গান প্রকাশিত হয়নি তাঁর। দীর্ঘ বিরতির পর এবার ফের পুজোর গান নিয়ে শ্রোতাদের সামনে আসছেন তিনি। তবে এবারের গানটির বিশেষত্ব শুধু নতুন করে রেকর্ড হওয়ায় নয়, বরং প্রায় ৫৫ বছর আগে তৈরি একটি সুর ও গানের কথাকে নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যেও। সত্তরের দশকের সেই নস্টালজিয়া, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, ভি. বালসারার সুর এবং শ্রাবন্তী মজুমদারের স্বতন্ত্র কণ্ঠ-সব মিলিয়ে এবারের পুজোয় পুরনো দিনের এক অপ্রকাশিত সুরই যেন নতুন করে প্রাণ পেতে চলেছে।

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TAGGED:

SRAVANTI MAZUMDAR PUJOR GAAN
DURGA PUJA SONG
দুর্গা পুজো
শ্রাবন্তী মজুমদার
SRAVANTI MAZUMDAR

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