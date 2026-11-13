হাসপাতালে ভর্তি জয়া বচ্চনের মা, কী হয়েছে বর্ষীয়ান ইন্দিরা ভাদুড়ি দেবীর ?

হাসপাতালে ভর্তি জয়া বচ্চনের মা, কী হয়েছে বর্ষীয়ান ইন্দিরা ভাদুড়ি দেবীর ?
Jaya Bachchan's mother Hospitalised: মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের শাশুড়ি, তথা অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের মা শারীরিক অবস্থার অবনতি, ভর্তি হাসপাতালে ৷ কী হয়েছে ইন্দিরা ভাদুড়ি দেবীর ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 নভেম্বর: বলিউড অভিনেত্রী- রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চনের মা ইন্দিরা ভাদুড়ির শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি ৷ অভিনেত্রীর মা তথা অমিতাভ বচ্চনের প্রবীণ শাশুড়িকে ভর্তি করা হয়েছে ভোপালের পারুল হাসপাতালে। কেমন আছেন 95 বছর বয়সী ইন্দিরা ভাদুড়ি ? কী বলছেন চিকিৎসকরা ?
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা জয়ার মায়ের
জানা গিয়েছে, ইন্দিরা ভাদুড়ি বেশ কিছুদিন ধরেই অ্যালার্জিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। পাশাপাশি তিনি পিঠে ব্যথার সমস্যাও জেরবার হচ্ছিলেন ৷ আচমকাই শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি পারুল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বয়সের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছেন। বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন জয়া বচ্চনের মা ৷ পাশাপাশি, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বর্তমানে ইন্দিরা দেবীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে ৷ তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে, হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকরা।
অক্টোবরের শেষদিকেও, ইন্দিরা ভাদুড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ মেরুদণ্ডে হালকা ফ্র্যাকচারের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি প্রায় সাত দিনের বেশি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই সময়, দিদাকে দেখতে হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিষেক বচ্চনও ৷ এমনকী, সেই সময় তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বিভ্রান্তিকর খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল ৷
ভোপালের সঙ্গে বচ্চন পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক
ইন্দিরা ভাদুড়ি দীর্ঘদিন ধরে ভোপালের শ্যামলা হিলসের আনসাল অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছেন। তাঁর স্বামী তরুণ কুমার ভাদুড়ি ছিলেন একজন সুপরিচিত সাংবাদিক ও লেখক। জয়া বচ্চন তাঁদের তিন মেয়ের মধ্যে সবার বড়। জয়ার অন্য দুই বোনও ভোপালেই থাকেন। আর এই কারণেই এই রাজধানীর সঙ্গে বচ্চন পরিবারের দীর্ঘদিনের পারিবারিক যোগসূত্র রয়েছে। অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন-সকলেই, পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে বেশ কয়েকবার ভোপালে এসেছেন।
উল্লেখ্য যে, 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অমিতাভ বচ্চন চার্টার্ড বিমানে করে ভোপালে গিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ি ইন্দিরা ভাদুড়ির 90০তম জন্মদিন পালন করতে। সে সময় জয়া বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, শ্বেতা নন্দা এবং আরাধ্যাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুরো পরিবার মিলে ভোপালে বিশেষ দিন উদযাপন করেছিল।