KBC 18: বদলাচ্ছে নতুন সিজনে শোয়ের নিয়ম, প্রতিযোগীদের কোন উপদেশ দিলেন বিগ বি অমিতাভ ?

KBC 18: বদলাচ্ছে নতুন সিজনে শোয়ের নিয়ম, প্রতিযোগীদের কোন উপদেশ দিলেন বিগ বি অমিতাভ ?
শনিবার, সিনিয়র বচ্চন 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র নতুন সিজনের থিম প্রকাশ করেছেন ৷ যেখানে বিগ বি উল্লেখ করেছেন যে, এই সিজনে শো-টিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 10:11 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: মগজাস্ত্রে শাণ দেওয়ার সময় আবার এসেছে ৷ তবে, বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞানের জোরে কোটি টাকা রোজগার করার সহজ উপায় এবার হতে চলেছে একটু কঠিন ৷ শুরু হতে চলেছে টেলিভিশনের অন্যতম রিয়েলিটি শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ৷ আর এবার সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, "এবার এই খেলায় আরও বেশি ভাবতে হবে প্রতিযোগীদের ৷"
শনিবার, সোনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া (এসপিএনআই) এবং অমিতাভ বচ্চন 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' (Kaun Banega Crorepati- KBC 18)-র নতুন সিজনের থিম প্রকাশ করেছেন ৷ অনুষ্ঠানটির অফিসিয়াল প্রোমো আয়োজক চ্যানেলের অফিশিয়াল সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে অমিতাভ বচ্চন উল্লেখ করেছেন যে এই সিজনে শো-টিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন যে এই সিজনে প্রতিযোগীদের এখন আরও কঠিনভাবে ভাবতে হবে।
প্রথম প্রোমোতে বিগ বি সিগনেচার স্টাইলে বলেন, "আজকাল, প্রশ্নের উত্তর সব জায়গায় পাওয়া যায়, এমনকী আপনার পকেটেও। বুঝলেন না? মানে আপনার ফোনে। তাই এবার আমরা কেবিসি-তে কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি। শুধু উত্তর মুখস্ত করা আর যথেষ্ট হবে না ৷ সঠিক উত্তরে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকে আরও ভাবতে হবে ৷"
এরপর দ্বিতীয় প্রোমোতে, তিনি যোগ করেছেন, "এবার, ভূগোল, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধুমাত্র কেবিসিতে যথেষ্ট হবে না। কারণ এবার খেলা বদলে গিয়েছে। শুধু উত্তর মনে রাখলেই আর কাজ হবে না... আপনাকে ভাবতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকে ভাবতে হবে।"
তৃতীয় প্রোমোতে, তিনি বলেছেন, "আজ এআই (AI) বিশ্বকে বদলে দিয়েছে, এবং এই পরিবর্তন থামবে না। যা গতকাল পর্যন্ত অসম্ভব মনে হতো, তা এখন এক মুহূর্তেই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমাদের সবাইকে মানিয়ে নিতে হবে। তাই আমরাও কেবিসি-তে (KBC) একটি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছি। এখন, উত্তর দেওয়ার আগে আপনাকে... হ্যাঁ... ভাবতে হবে।" অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, এবারের কেবিসি হতে চলেছে যেমন মজাদার তেমনই টাফ ৷ কেবিসি সিজন 18 এই বছর 10 আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে।
এই বছরের প্রচারণার পেছনের ভাবনা জানাতে গিয়ে ‘সনি পিকচার্স নেটওয়ার্কস ইন্ডিয়া’-র একজন মুখপাত্র বলেছেন, "কেবিসি একটি সাংস্কৃতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যা জ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার সূচনাকারী হিসেবে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সিজনে, 'সোচনা পড়েগা'-র মাধ্যমে, আলোচনা জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে উদযাপন করার দিকে মোড় নিচ্ছে। কেবিসি এমন একটি মানসিকতাকে সমর্থন করছে যা আজকের বিশ্বে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।"
'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' প্রথম শুরু হয়েছিল 2000 সালে, যেখানে অমিতাভ বচ্চন সঞ্চালকের দায়িত্ব নেন ৷ এই কুইজ শো-টিকে ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রূপান্তরিত করেন। 2007 সালে শাহরুখ খানের সঞ্চালনায় তৃতীয় সিজনে অমিতাভ বচ্চন বাদ পড়লেও পরবর্তীতে তিনিই আবার ফিরে আসেন হটসিটে ৷ আসন্ন 18তম সিজনের মাধ্যমে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন 'কেবিসি'-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের 26 বছর পূর্ণ করবেন।