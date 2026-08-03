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যে রক্ত প্রাণ বাঁচিয়েছিল, সেই রক্তের কারণেই শাহেনশার শরীরে প্রবেশ করেছিল মারাত্মক ভাইরাস

'কুলি' সেটে দুর্ঘটনা ৷ অভিনেতা বাঁচাতে চিকিৎসকদের প্রচুর রক্তের প্রয়োজন ছিল। অসংখ্য অনুরাগী-সাধারণ মানুষ রক্ত দেন ৷ তারমধ্যেই একজনের সংক্রমিত রক্ত প্রবেশ করে অমিতাভের শরীরে।

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'কুলি' সেটে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অমিতাভ বচ্চন (সিনেমার দৃশ্য/পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 12:57 PM IST

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হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: 44 বছর আগে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন অমিতাভ বচ্চন ৷ তাঁর জীবনে ' 2 অগস্ট'-হল দ্বিতীয় জন্মের দিন ৷ 1982 সালের এই দিনেই 'কুলি' সিনেমার শুটিং সেটে বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিলেন বিগ বি ৷ পৌঁছে গিয়েছিলেন মৃত্যুর মুখে ৷ দেশজুড়ে সকলে অভিনেতার সুস্থ হওয়ার প্রার্থনা শুরু করেছিলেন ৷ দুর্ঘটনার পর প্রায় 200 জন রক্তদাতার কাছ থেকে 60 বোতল রক্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু আপনি কী জানেন, অমিতাভকে যে রক্ত দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা বোতলের রক্তে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ছিল ৷ জানা যায়, সেই কারণেই নাকি শাহেনশা পরবর্তী সময়ে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হন ৷

রবিবার, নিজের ব্লগে একটা নোট শেয়ার করে 83 বছর বয়সী এই অভিনেতা প্রিয়জন ও অনুরাগীদের ফোন, মেসেজ এবং শুভেচ্ছার কারণে অভিভূত হন এবং সোশাল মিডিয়ায় নিজের মনের কথা শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, "আমার জীবনে 2 অগস্টের তাৎপর্য খুব কম মানুষই জানে ৷ তবে যারা আমাকে তাদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তাদের আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ৷" এরপর অভিনেতা লেখেন, "সময় খুব শক্তিশালী ৷ সময়!! এখন সময় এসেছে সোমবার কেবিসি-র জন্য প্রথম দিনের রেকর্ডিংয়ের। তাই, আমি আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং স্নেহ-সহ আরেকটা চ্যালেঞ্জ নিতে চলে যাচ্ছি ৷"

বিগ বি'কে 'ক্লিনিক্যালি ডেড' বলে ঘোষণা

উল্লেখ্য, 1982 সালের 26 জুলাই বেঙ্গালুরুতে মনমোহন দেশাই পরিচালিত 'কুলি' (Coolie) ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় অভিনেতা পুনীত ইসারের সঙ্গে মারামারির এক দৃশ্যে মারাত্মকভাবে আহত হন অমিতাভ। টেবিলে ধাক্কা লেগে তাঁর প্লীহা ফেটে যায় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরপর তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

অস্ত্রোপচারের পর তিনি কোমায় চলে যান এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একটা মুহূর্তে তাঁর হৃদস্পন্দন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসকেরা তাঁকে চিকিৎসাগতভাবে মৃত বা 'ক্লিনিক্যালি ডেড' বলে ধরে নিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রধান চিকিৎসক ডঃ ফার্দুন উডওয়াডিয়া হাল না ছেড়ে সরাসরি অমিতাভ বচ্চনের হার্টে একের পর এক শক্তিশালী অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) ইনজেকশন দিতে থাকেন। অলৌকিকভাবে কয়েক মিনিট পর তাঁর হৃদস্পন্দন ফিরে আসে এবং ২ অগস্ট তিনি তাঁর হাত-পা নাড়াতে সক্ষম হন।

রক্তদানের ইতিহাস এবং মারাত্মক সংক্রমণ

জীবন-মৃত্যুর এই লড়াইয়ে অভিনেতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চিকিৎসকদের প্রচুর রক্তের প্রয়োজন ছিল। দেশজুড়ে অসংখ্য অনুরাগী ও সাধারণ মানুষ রক্ত দিতে হাসপাতালের বাইরে লাইন লাগান। শেষ পর্যন্ত প্রায় 200 জন রক্তদাতার থেকে 60 বোতল রক্ত সংগ্রহ করে অভিনেতার শরীরে দেওয়া হয়। কিন্তু 1982 সালে রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তি আজকের মতো উন্নত ছিল না। রক্তদাতাদের একজনের শরীরে অজ্ঞাতসারে হেপাটাইটিস বি (Hepatitis B) ভাইরাস ছিল। ফলে সেই সংক্রমিত রক্ত অমিতাভ বচ্চনের শরীরেও প্রবেশ করে।

এই ভাইরাসের কারণে তিনি লিভারের দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হন। দুর্ঘটনার বহু বছর পর, 2000 সালের দিকে একটি রুটিন চেকআপে ধরা পড়ে যে তাঁর লিভারের 75 শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জানা যায়, বর্তমানে তিনি মাত্র 25 শতাংশ লিভার নিয়ে বেঁচে আছেন।

সিনেমার ক্লাইম্যাক্স পরিবর্তন

মূল চিত্রনাট্য অনুযায়ী 'কুলি' সিনেমায়, শেষে অমিতাভ বচ্চনের চরিত্রের মারা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোটি কোটি অনুরাগীদের আবেগ এবং বাস্তব জীবনে তাঁর বেঁচে ফেরার লড়াইকে সম্মান জানাতে পরিচালক মনমোহন দেশাই ছবির শেষ দৃশ্য পরিবর্তন করে দেন, যেখানে বচ্চনের চরিত্র সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর সিনেমায় যে নির্দিষ্ট ঘুসিটির কারণে অমিতাভ সেটে আহত হয়েছিলেন, সেই অ্যাকশন দৃশ্য চলার সময় পর্দায় একটি সাবটাইটেল বা লেখা ভেসে ওঠে এবং দৃশ্যটি ফ্রিজ (স্থির) করে দেখানো হয়, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারেন কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সুস্থ হওয়ার পর অমিতাভ বচ্চন পুনরায় 'কুলি' (Coolie) সিনেমার শুটিং শেষ করেন। 1983 সালে 'কুলি' মুক্তির পর সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হিট হয়।

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