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অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার জন্য কটূক্তি ! সেটে চরম অপমান; জীবনের অজানা কথা শেয়ার শাহেনশার

কেরিয়ারের শুরুর দিকে নানা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বিগ বি ৷ এমনকী, অতিরিক্ত উচ্চতার জন্যও শুটিং সেটে কটাক্ষের মুখোমুখি হয়েছিলেন ৷

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জীবনের অজানা কথা শেয়ার শাহেনশার (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 11:46 AM IST

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হায়দরাবাদ, 18 অগস্ট: ভারী গলার স্বরের জন্য রেডিয়ো স্টেশন থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ এই কথা অনেকেই জানেন ৷ কিন্তু এটা জানেন কি, লম্বা হওয়ার জন্য অর্থাৎ হাইট বেশি হওয়ার জন্যও কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন বলিউড শাহেনশা ৷ হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে নিজের সংগ্রামের দিনগুলোতে প্রত্যাখ্যান ও কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার কথা নানা সময়ে তুলে ধরেন বিগ বি ৷

ভারতের ক্রীড়া সাফল্য উদযাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ পর্বে কমনওয়েলথ গেমস 2026 (Commonwealth Games 2026)-এর স্বর্ণপদক জয়ী লাভলিনা বরগোহাইন, ঝান্ডু কুমার, শর্মিলা ধানকার এবং অস্মিতা দে-র সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি তাঁর শুরুর দিকের তেমনই এক কঠিন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। অভিনেতা জানান, সে সময় তাঁকে বলা হয়েছিল যে অভিনেতা হওয়ার জন্য তাঁর উচ্চতা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ৷ এছাড়া শুটিংয়ে দেরি করে পৌঁছানোর কারণে তাঁকে একবার শুটিং সেট থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল।

'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' (Kaun banega crorepati) পর্বের সময়, খেলোয়াড় অস্মিতা বচ্চনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণের সময় ভুল করার জন্য প্রায়শই তাদের কোচদের তিরস্কারের মুখে পড়তে হয় ৷ অভিনেতারাও কি সিনেমার সেটে পরিচালকদের রাগের মুখোমুখি হন। বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার সময় তিনি কতটা সমালোচিত হয়েছিলেন তা স্মরণ করে বিগ বি বলেন, "আমি ভীষণ বকা খেতাম ৷ শুরুর দিকে ভীষণই বকা খেতাম ৷ তুমি কিছু পাড়ো না, অভিনয় করতে জানো না, তুমি অনেক লম্বা, ঘরে চলে যাও-এই সব কথা শুনতে হত ৷"

এমনকী, কাজ পাওয়ার পরেও তাঁকে পড়তে হচ্ছিল সমালোচনার মুখে ৷ বিগ বি বলেন, "এরপর যখন ইন্ডাস্ট্রিতে ধীরে ধীরে কাজ পাওয়া শুরু করলাম, তখন অনেক পরিচালক এমন ছিলেন, যাঁরা সমালোচনা করেছিলেন ৷ বলতেন, 'ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও ৷ সংলাপ বলো ৷' আবার কখনও সংলাপ শুনে বলতেন, 'এইভাবে কেউ সংলাপ বলে ?' তাঁরা আমাকে বকাঝকা করত ও ভুল শুধরে দিত আর ধীরে ধীরে আমার উন্নতি হতে লাগল।"

বচ্চন তাঁর কেরিয়ার শুরুর দিকের আরও একটি ঘটনার কথাও শেয়ার করেন ৷ যখন শুটিংয়ে দেরি করে পৌঁছানোর কারণে তাঁকে সেট থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল। শাহেনশা বলেন, "সাধারণত আমি শুটিংয়ের জায়গায় সময়মতো পৌঁছানোর চেষ্টা করি। একবার আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরিচালক সেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি অন্য একজনের গাড়িতে করে সেখানে গিয়েছিলাম, কারণ তখন আমার নিজের কোনও গাড়ি ছিল না। পৌঁছানোর পর পরিচালক আমাকে দেখে বললেন যে শুটিংয়ের কাজ গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, ‘এখান থেকে বেরিয়ে যাও’ এবং চলে যেতে বললেন।"

উল্লেখ্য, পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিনোদন জগতের অংশ হয়ে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন ৷ অভিনয়ে আসার আগে একজন ভয়েস-ওভার শিল্পী হিসেবেই সিনে জগতে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। 1969 সালে তিনি মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' সিনেমায় তাঁর বলিষ্ঠ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর (ব্যারিটোন) দিয়েছিলেন ৷ স্বল্প বাজেটের এই ছবিটি ভারতের সমান্তরাল চলচ্চিত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে ওঠে। প্রায় একই সময়ে অমিতাভ বচ্চন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে (এআইআর) সংবাদপাঠক পদের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয় ৷ শোনা যায়, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরকে ওই কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল। এরপর সেই বছরেই 'সাত হিন্দুস্তানি' ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয়ে অভিষেক ঘটে, তবে দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি দর্শকদের মন জয় করতে ব্যর্থ হয়।

এরপর 'জঞ্জির'-এর মতো সিনেমার মাধ্যমে অমিতাভের কেরিয়ারের মোড় ঘুরে যায় ৷ যা তাঁকে হিন্দি সিনেমার 'অ্যাংরি ইয়াং ম্যান'-এর ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর তিনি একের পর এক সুপারহিট সিনেমা উপহার দেন, যার মধ্যে রয়েছে 'দিওয়ার', 'শোলে', 'ডন', 'মুকাদ্দার কা সিকান্দার', 'ত্রিশূল', 'কালা পাথর' ও 'অগ্নিপথ'-এর মতো অসংখ্য ছবি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ঘরানার ও প্রজন্মের সিনেমায় কাজ করেছেন বচ্চন ৷ তাঁর সমৃদ্ধ সিনেমার তালিকায় যুক্ত হয়েছে 'মহব্বতেঁ', 'কভি খুশি কভি গম', 'ব্ল্যাক', 'পা', 'পিকু', 'পিংক', '102 নট আউট' ও 'ঝুন্ড'-এর মতো সিনেমা।

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TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES WINNERS ON KBC
KBC 18
অমিতাভ বচ্চন কেবিসি 18
KAUN BANEGA CROREPATI
AMITABH BACHCHAN KBC 18

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