বিশ্বকাপ জয় ভারতের, আবেগতাড়িত তারকারা কী লিখলেন সোশাল মিডিয়ায় ?

তৃতীয়বার টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে রেকর্ড ভারতের ৷ সোশাল মিডিয়ায় টিম ইন্ডিয়া অভিনন্দন তারকাদের ৷

amitabh-bachchan, Shah Rukh Khan-akshay-kumar-ram-charan-and-others-celebrate-as-team-india-lifts-t20-world-cup-2026
বিশ্বকাপ জয় ভারতের, অভিনন্দন তারকাদের (পিটিআই/এএনআই)
ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026

হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: সকলেই ভেবেছিলেন রবিবাসরীয় সন্ধ্যাটা জমে যাবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখে ৷ কিন্তু টি 20 ম্যাচ (T20 World Cup 2026) যখন শুরু হল, ধীরে ধীরে দর্শকরাও বুঝে গেলেন, তৈরি হতে চলেছে ইতিহাস ৷ আড়াই বছর আগে যে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মন ভেঙেছিল লাখো দর্শকদের, সেই ক্ষতে যেন মলম পড়ল রবিবার ৷ টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে 97 রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি জিতল মেন ইন ব্লু ৷

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে, এই কৃতিত্ব ঝুলিতে ভরল কোচ গৌতম গম্ভীরের শিষ্যরা ৷ স্বভাবতই, এই জয়ের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে আসমুদ্রহিমাচলে ৷ অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয় কুমার থেকে অজয় দেবগণ, পরিনীতি চোপড়া, মহেশ বাবু, জুনিয়র এনটিআর, রামচরণ, অনিল কাপুর-সহ একাধিক তারকা সোশাল মিডিয়ায় টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৷

একনজরে দেখে নেওয়া যাক, নেটপাড়ায় কোন তারকা কী লিখলেন ….

বলিউড শাহেনশা যে ক্রিকেটের পোকা, তা কম-বেশি সকলেই জানেন ৷ সকলে এটাও জানেন যে, ফাইনাল খেলা দেখেন না, অমিতাভ বচ্চন ৷ কারণ তিনি মনে করেন, খেলা না দেখলে, জিতে যাবে টিম ইন্ডিয়া ৷ আর সেটাই তিনি টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার পর ফের লিখেলেন ৷ মেন ইন বল্ুয়ের জয়ের মুহূর্তের নানা ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে বিগ বি লেখেন, "বলেছিলাম না খেলা না দেখলে জিতে যাব ৷ জিতে গিয়েছি ৷"

অক্ষয় কুমার আবার জেতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নিজেরই গানের মজাদার ভিডিয়ো শেয়ার করে ৷ মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে অক্ষয় কুমারের ভূত বাংলা ৷ সেই সিনেমার নতুন গান 'রাম জি আকে ভলা করেঙ্গে-এর দৃশ্য শেয়ার করেন অভিনেতা ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "সব ঘরে এখন এই রকমই ছবি ৷ টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন, বিশ্বকাপ ঘরে আনার জন্য ৷"

অজয় দেবগণ লেখেন, "চিৎকার করে করে আমার গলা বসে গিয়েছে ৷ কিন্তু আমার ঠোঁটের হাসি কোথ্থাও যায়নি ৷ টিম ইন্ডিয়া, তোমরা কোটি কোটি ভারতবাসীর বুক গর্বে উঁচু করে দিয়েছো ৷ আবার তোমরা চ্যাম্পিয়ন ৷"

বর্ষীয়ান অভিনেতা অনুপম খের লেখেন, "ভারত চ্যাম্পিয়ন ৷ জয় হিন্দ ৷"

শাহরুখ খান জয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখেন, "কি এক বিশাল জয়! আমাদের মেন ইন ব্লু টিমকে শুভকামনা!!! তোমরা সবাই চ্যাম্পিয়ন এবং মাঠে তোমাদের দেখে আমরা সকলেই গর্বিত। জয় হিন্দ!"

অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ইন্সটাস্টোরিতে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানান ৷ পাশাপাশি নিজের আনন্দও প্রকাশ করেন ৷

দক্ষিণী তারকা জুনিয়র এনটিআর মাইক্রো-ব্লগিং সাইটে লেখেন, "আমাদের মেন ইন ব্লু পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে এভাবেই শান্ত, সংযত এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে ৷ আবার ট্রফি ঘরে এনে ইতিহাস তৈরি করেছে ৷ অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়া ৷ আজ রাতে দেশবাসী শান্তিতে ঘুমাবে।"

মহেশ বাবু লেখেন, "এটা কী ছিল! টিম ইন্ডিয়ার আধিপত্যের এক দুর্দান্ত প্রমাণ, যা 1.4 বিলিয়ন হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে ৷ স্যামসন, অভিষেক, ঈশান, দুবে, বুমরাহ, অক্ষর এবং যারা আজকের এই খেলাকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে তাদের অনুকরণীয় পারফরম্যান্স... অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়া ৷ জয় হিন্দ ৷"

'আরআরআর' অভিনেতা রাম চরণ তাঁর পোস্টে লেখেন "চ্যাম্পিয়নরা চ্যাম্পিয়নই থাকে নির্ভীক, আক্রমণাত্মক ৷ কী একটা দল। ভারতের জন্য কী একটা মুহূর্ত #T20WorldCup"

মেগাস্টার চিরঞ্জীবী সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "2026 সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন! পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দৃঢ়তা, আবেগ এবং অসাধারণ টিমওয়ার্কে ভরা একটি অসাধারণ যাত্রা। সত্যিই একটা স্মরণীয় জয় যা সমগ্র জাতিকে গর্বিত করেছে! জয় হিন্দ ৷"

সম্পাদকের পছন্দ

