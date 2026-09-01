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স্ত্রী জয়ার জন্য কোন জিনিসটা 80 বছর বয়সে এসেও শেখার চেষ্টা করছেন অমিতাভ বচ্চন ?

সংসার কী করে সুখের হয়, তা নিয়ে অনেকেই নানা টিপস চান শাহেনশার কাছে ৷ আর অমিতাভ বচ্চনও মজাদার ব্যক্তিগত নানা কথা তুলে ধরেন ৷

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অমিতাভ বচ্চন-জয়া বচ্চন (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2026 at 11:50 AM IST

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হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: পর্দায় যতই তিনি অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের ভূমিকা পালন করুন না কেন, বাড়িতে তিনি যে ভিজে বেড়াল তা, অকপটে বরাবরই স্বীকার করেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ কৌন বনেগা ক্রোড়পতির (Kaun Banega Crorepati) মঞ্চে দর্শক থেকে তারকা, অনেকেরই নানা কৌতুহল থাকে বিগ বি ও জয়া বচ্চনের (Jaya Bachchan) বৈবাহিক জীবন নিয়ে ৷ সংসার কী করে সুখের হয়, তা নিয়ে অনেকেই নানা টিপস চান শাহেনশার কাছে ৷ আর তিনিও মজাদার ব্যক্তিগত নানা কথা তুলে ধরেন ৷ ভারতীয় সিনে ইন্ডাস্ট্রির এই সুপারস্টার কী বাড়িতে স্ত্রী জয়াকে চা বানিয়ে খাইছেন কখনও ? কেবিসির মঞ্চে এক প্রতিযোগীর প্রশ্নে প্যাঁচে পড়েন বিগ বি ৷

সম্প্রতি হওয়া কেবিসির এক পর্বে, প্রতিযোগী পদ্মিনী অমিতাভ বচ্চনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি তার স্ত্রী জয়া বচ্চনের জন্য কখনও চা বানিয়েছেন কিনা। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর , বিগ বি অকপটে স্বীকার করেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য কখনও চা তৈরি করেননি ৷ এমনকী, চা তৈরির প্রক্রিয়া কী, তাও জানেন না বলে স্বীকার করেন মেগাস্টার ৷

তিনি বলেন, "দেখুন, যে ব্যক্তি চা পান করে না, সে কী করে চা বানাতে পারবে ৷ আর আমি এটা খেয়াল করেছি যে আমার স্ত্রী ওতটাও চা ভক্ত নন ৷ চা পান করেন, কিন্তু কতটা করেন তা আমি জানি না ৷ আর যে চান পান করেন সেটা আমি মোটেও বানাই না ৷ কারণ আমি চা বানাতে পারি না ৷ আসলে আজ কাল কী হয়েছে, এখন একটা সুতোর মধ্যে বাঁধা চায়ের পুটলি পাওয়া যায় ৷ ওই সুতোওয়ালা পুটলি গরম জলে ঢেলে দিলে, চা তৈরি হয়ে যায় ৷ কিন্তু আমি সেটার সদব্যবহার কখনও করিনি ৷ আমার স্ত্রী যদি কখনও চা পান করতে চান, তাহলে বানানোর চেষ্টা করব ৷ আমি তো এখন সবে সবে শিখছি ৷"

উল্লেখ্য, কেবিসি-র মঞ্চে বাড়ির নানা কথা সকলের সঙ্গে শেয়ার করেন অমিতাভ বচ্চন ৷ এর আগেও তিনি জানিয়েছিলেন কীভাবে তিনি ও তাঁর ছেলে অভিষেক বচ্চন, তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চনকে বিরক্ত না করেই গভীর রাতে খেলা দেখেন। তখন তিনি বলেছিলেন, রাতে খেলা দেখার জন্য তিনি এক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন ৷ তিনি খেলা দেখার জন্য আলাদা টিভি বসিয়েছেন। ফলে, রাতে জয়া ঘুমোতে গেলে, অমিতাভ কখনও একা আবার কখনও ছেলে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে আলাদা ঘরে খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করেন ৷

প্রসঙ্গত, পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়ার সময় অমিতাভকে প্রথম দেখেছিলেন জয়া। পরবর্তীতে 1971 সালে 'গুড্ডি' এবং 1973 সালে 'জঞ্জির' সিনেমার শুটিং চলাকালীন তাঁদের প্রেম গভীরভাবে প্রকাশ পায়। জঞ্জির' সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হিট হওয়ার পর অমিতাভ এবং জয়া তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে লন্ডনে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অমিতাভ যখন তাঁর বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের কাছে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি চান, তখন তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বিয়ে না করে কোনও অবিবাহিত মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া যাবে না। বাবার এই শর্ত মেনে অমিতাভ ও জয়া তড়িঘড়ি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। জানা যায়, তৎকালীন বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিয়েতে মাত্র 5 জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পরদিনই তাঁরা লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সুদীর্ঘ 5 দশকেরও বেশি সময় ধরে জীবনের সব রকম ওঠাপড়া ও বিতর্ক পেরিয়ে এই জুটি আজও বলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দম্পতি হিসেবে পরিচিত।

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TAGGED:

KAUN BANEGA CROREPATI SEASON 18
KBC 18
অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চন
AMITABH BACHCHAN
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