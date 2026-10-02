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কলকাতার পার্কস্ট্রিট বললেই আজ কোন কথা মনে পড়ে বিগ বি'র ?

Big B revisits Kolkata days : এদিন রিয়েলিটি শোয়ে শাহেনশা স্মৃতিচারণ করেন কলকাতায় কাটানো নানা মুহূর্তকে, খাওয়া দাওয়া ও সেখানকার সংস্কৃতিকে ৷

Amitabh Bachchan remembers Usha Uthup Park Street moments, revisits Kolkata days
পুরনো স্মৃতি রোমন্থনে বিগ বি (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 11:00 AM IST

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হায়দরাবাদ, 2 অক্টোবর: কুইজ রিয়েলিটি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-তে মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন ফিরে যান কলকাতার স্মৃতিতে ৷ তাঁকে বলা হয়, কলকাতার জামাই ৷ এই শহরের সঙ্গে তাঁর অটুট বন্ধন রয়েছে ৷ কৌন বনেগা ক্রোড়পতি শো-তে এক বাঙালি প্রতিযোগীকে পেয়ে, পুরনো দিনের স্মৃতিতে ভাসেন বিগ বি ৷ স্মৃতিরোমন্থনে উঠে আসে কলকাতার আইকনিক পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে প্রবীণ গায়িকা ঊষা উত্থুপের সম্পর্কের বিষয়টিও ৷ শহরের বিখ্যাত সব রেস্তোরাঁ এবং লাইভ-মিউজিক সংস্কৃতির কথাও স্মরণ করেন অমিতাভ।

প্রতিযোগী সৌরজ্য দাস যখন 'হট সিট'-এ ছিলেন, তখন এই কথোপকথন হয়। 1960-এর দশকে কলকাতায় কাজ করার সুবাদে অমিতাভ বচ্চন স্মৃতিচারণ করেন যে, কীভাবে পার্ক স্ট্রিট শহরের রাতের জীবন ও বিনোদনের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় কাটানো সন্ধ্যাগুলোর কথা মনে করে বচ্চন বলেন, "আমাদের রাতের বিনোদন বলতে এটাই ছিল। পার্ক স্ট্রিটে সব রেস্তোরাঁ যেন এক সারিতে সাজানো থাকত। অসাধারণ এক জায়গা... সারা বিশ্বে এমন দৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি যে, একটা রাস্তার ওপর মাত্র 100 মিটারের ব্যবধানে পাঁচ-ছয়টা রেস্তোরাঁ পাশাপাশি রয়েছে-আর প্রতিটিই একেকটি সেরা মানের।"

পার্ক স্ট্রিটের জনপ্রিয় ভেন্যুগুলোতে যেসব সঙ্গীতশিল্পী অনুষ্ঠান করতেন, তাঁদের কথাও অমিতাভ বচ্চন স্মরণ করেন, বিশেষ করে ঊষা উত্থুপ ও লুইস ব্যাঙ্কসের নাম তিনি উল্লেখ করেন। আসলে, পার্ক স্ট্রিটের সঙ্গে ঊষা উত্থুপের এক গভীর ও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কলকাতায় আসার পর 1969 সালে তিনি সেখানকার একটি রেস্তোরাঁতেই তাঁর পেশাদার সঙ্গীতজীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শহরের 'লাইভ-মিউজিক' বা সরাসরি সঙ্গীত পরিবেশনার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ও পরিচিত কণ্ঠস্বরে পরিণত হন।

ঊষা উত্থুপ নিজেও অতীতে বলেছেন যে, যখন নাইটক্লাবের মঞ্চে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দাপট ছিল, তখন তিনি প্রথাগত শাড়ি পরেই গান গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই গায়িকা সেই সময়ের বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বকে ওইসব রেস্তোরাঁয় দেখার স্মৃতিও ভাগ করে নিয়েছেন বহুবার। দর্শকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, উত্তম কুমার ও শর্মিলা ঠাকুরের পাশাপাশি অমিতাভ বচ্চনকেও সেখানে দেখা যেত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এদিন শোয়ে, অমিতাভ বচ্চন কলকাতার খাবারের সংস্কৃতির কথাও স্মরণ করেন। তিনি নিজামের কাবাব, রোল এবং আরও অনেক খাবারের কথা অত্যন্ত ভালোলাগার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

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USHA UTHUP PARK STREET
AMITABHBACHCHAN RECALLS KOLKATADAYS
অমিতাভ বচ্চন কলকাতা
ঊষা উত্থুপ অমিতাভ
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