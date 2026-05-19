'সূর্যবংশম' থেকে 'কল্কি' সিনেমার শুটিং হয় এই সেটেই, রামোজি ফিল্ম সিটি নিয়ে কী লিখলেন অমিতাভ ?

রামোজি ফিল্ম সিটিতেই 27 বছর আগে 'সূর্যবংশম' সিনেমার শুটিং করেছিলেন বিগ বি ৷ করেছেন আরও অন্যান্য সিনেমার শুটও ৷

রামোজি ফিল্ম সিটি নিয়ে কী লিখলেন অমিতাভ ? (ইটিভি ভারত/এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 9:11 AM IST

হায়দরাবাদ, 19 মে: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিল্ম সিটি রামোজি (Ramoji Film City) ৷ অন্যতম এই ফিল্ম সিটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবার বিগ বি অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করলেন তাঁর বিশেষ অনুভূতির কথা ৷

রামোজি ফিল্ম সিটি মানেই চারদিকে ঝলমলে আলো, নানা ধরনের সিনেমার সেট, লাইভ অ্যাকশন ডেমো থেকে শুরু করে রূপকথার মতো প্যারেড দেখতে ভিড় জমান দূর দূরান্তের পর্যটকরা ৷ আর ফিল্ম সিটিই অনেক সিনেমার শুটিংয়ের আঁতুর ঘরও বটে ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম 6 বর্গকিলোমিটার-এর বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি হওয়া এই ফিল্ম সিটিতে পা রেখেছেন হাজারো তারকারা ৷ এবার রামোজি ফিল্ম সিটি নিয়ে আবেগঘন বার্তা বলিউড শাহেনশার ৷

কী লিখেছেন বিগ বি ?

সোমবার রাতে রামোজি ফিল্ম সিটির সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে উঠে আসে অমিতাভ বচ্চনের বার্তা ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, "রামোজি ফিল্ম সিটিতে আমার প্রতিটি শুটিংয়ের প্রত্যেকটা অভিজ্ঞতা স্মরণীয় ৷ ভীষণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই ফিল্ম সিটিতে শুট করেছি ৷ এখানকার বিশ্বমানের অবকাঠামো, সমন্বিত প্রযোজনা সুবিধা এবং পেশাদার পরিবেশ সিনেমা নির্মাণ প্রক্রিয়াকে সাবলীল ও আনন্দদায়ক করে তোলে।" শাহেনশা আরও লেখেন, "বিগত বছরগুলোতে, বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের অন্যতম সেরা গন্তব্য হিসেবে গড়ে উঠেছে এই ফিল্ম সিটি। আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় সিনেমাকে সহায়তা করার জন্য এখানকার পুরো দলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা।"

রামোজি ফিল্ম সিটির তরফে বার্তা

অমিতাভ বচ্চনের প্রশংসা বার্তায় সোশাল মিডিয়ায় রামোজি ফিল্ম সিটির তরফে লেখা হয়, "গল্প, বিশালতা এবং সিনেমার উৎকর্ষের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এক ঐতিহ্য। রামোজি ফিল্ম সিটিতে সিনেমা তৈরির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মিস্টার অমিতাভ বচ্চনের অনুপ্রেরণামূলক কথার জন্য কৃতজ্ঞ। এখানে বিশ্বজুড়ে গল্পকারদের জন্য সৃজনশীলতার সঙ্গে বিশ্বমানের পরিকাঠামোর মিলন ঘটে।"

রামোজি ফিল্ম সিটিতে বিগ বি'র সিনেমার শুট

জানা যায়, অমিতাভ বচ্চনের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'সূর্যবংশম' (1999)-এর শুটিং হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে হয়েছিল। সিনেমার শুটিং হয়েছে 'মুঘল গার্ডেন-সহ প্রাসাদের মতো দেখতে সেটে ৷ 'পিপল কে পাতওয়া'- গানের ভিডিয়ো দেখলেই বোঝা যায়, ফিল্ম সিটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে হয়েছে এই সিনেমার শুটিং ৷ এছাড়াও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নাগ অশ্বিনের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'কল্কি 2898 এডি' (2024)-র শুটিংও রামোজি ফিল্ম সিটির ভিতরে বিশাল বড় সেট তৈরি করে হয়েছে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

