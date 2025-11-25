এ এমন এক শূন্যতা… বন্ধু বিদায়ে অমিতাভকে কোন যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ?

এ এমন এক শূন্যতা… বন্ধু বিদায়ে অমিতাভকে কোন যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ?
শাহেনশা এদিন বলিউডের হি-ম্যানকে নিয়ে লম্বা ব্লগ লেখেন ৷
Published : November 25, 2025 at 10:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 নভেম্বর: বন্ধু ছাড়া প্রাণ বাঁচে না ৷ বয়সে মাত্র 6 বছরের বড় ৷ দাদার থেকেও বেশি অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ও ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) মধ্যে গাঢ় হয়েছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক ৷ আজ বন্ধু বিরহে কাতর বিগ বি ৷ সোমবার প্রয়াত অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিলে পার্লের মহাশ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন 'শোলে'র জয় ৷ বীরু-কে বিদায় জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আবেগতাড়িত অমিতাভ ৷
সাত ও আটের দশকে ধর্মেন্দ্র-অমিতাভ একসঙ্গে বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন ৷ যার মধ্যে আইকন হয়ে গিয়েছে রমেশ শিপ্পির শোলে ৷ অমিতাভ এদিন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আরও এক সাহসী দৈত্য আমাদের ছেড়ে চলে গেল ৷ পিছনে রেখে গেল নৈঃশব্দের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা ৷"
T 5575 -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 24, 2025
... another valiant Giant has left us .. left the arena .. leaving behind a silence with an unbearable sound ..
Dharam ji .. 🙏 🙏🙏
.. the epitome of greatness, ever linked not only for his renowned physical presence, but for the largeness of his heart , and its…
বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে ধরমজির প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অমিতাভ লেখেন, ""মহানতার প্রতীক ধরমজি ৷ কেবল সৌন্দর্যের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে স্নেহ-সরলতা সবসময় উপস্থিত ছিল ৷ তিনি পঞ্জবের যে গ্রামের মাটি থেকে এসেছিলেন, সেই গ্রামের মাটির স্বাদ আজীবন রেখে দিয়েছিলেন নিজের সঙ্গে ৷ তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনে তিনি সর্বদা সত্যের পথে হেঁটেছেন ৷ অকপট ছিলেন ৷ ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রেখেছিলেন ৷ সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের সংজ্ঞা বদলালেও তিনি বদলাননি এতটুকু ৷ তাঁর হাসি, তাঁর আকর্ষণ এবং তাঁর উষ্ণতা, তাঁর আশেপাশের সকলের কাছেই বিস্তৃত, এক বিরল ঘটনা।"
অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করেন 1974 সালে 'দোস্ত' সিনেমায় ৷ এরপর 1975 সালে 'চুপকে চুপকে' এবং 'শোলে' ছবিতে অভিনয় করেন। পরবর্তীতে তারা 'নসিব', 'রাম বলরাম' এবং 'হাম কৌন হ্যায়'-সহ আরও কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেন। শেষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে অমিতাভ লেখেন, "আমাদের চারপাশের বাতাস শূন্য হয়ে গিয়েছে ৷ এ এমন এক শূন্যতা যা সর্বদা শূন্য থাকবে।"
সোমবার সকালে 89 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র ৷ অভিনেতা কয়েক সপ্তাহ ধরে অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন ৷ ধর্মেন্দ্রকে অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ বাড়িতেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর ৷ 24 নভেম্বর জুহুতে বাড়িতে তিনি মারা যান। পবন হংস শ্মশানে প্রবীণ অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।