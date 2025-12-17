ETV Bharat / entertainment

মাঝপথেই কেবিসির শুটিং থামালেন অমিতাভ ! সব ঠিক আছে তো ?

'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' শুটিং চলাকালীন কী এমন হল, যার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন বিগ বি ?

Amitabh Bachchan pauses Kaun Banega Crorepati reality show shoot, this is the reason
মাঝপথেই কেবিসির শুটিং থামালেন অমিতাভ ! (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 11:16 AM IST

হায়দরাবাদ, 17 ডিসেম্বর: প্রতিদিনের মতো সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছিল ৷ নিয়ম মতো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র (Kaun Banega Crorepati) শুটিং সেটে পৌঁছেও যান অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ সময় মতো শুরুও হয় শুটিং ৷ কিন্তু আচমকাই ছন্দপতন ৷ মাঝপথেই থামিয়ে দিতে হয় জনপ্রিয় ক্যুইজ রিয়েলিটি শো কেবিসি (KBC 17) ৷ নেপথ্যের কারণ নিজেই সামনে আনেন বলিউড শাহেনশা ৷

অভিনেতা নিজের ব্লগে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছেন ৷ সেখান থেকে জানা যায়, কেবিসির সেটে আচমকাই এমার্জেন্সি দেখা দেয় ৷ এক মহিলা প্রতিযোগী হট সিটে বসার পরেই দর্শকাসনে বসা তাঁর স্বামী অসুস্থবোধ করেন ৷ যে কারণে মাঝপথে আটকে যায় এপিসোডের শুটিং ৷

বিগ বি ব্লগে লেখেন, "তিনটে পর্বের শুটিং হল ৷ কিন্তু মাঝপথে শুটিং থামাতে হয়.. এক প্রতিযোগী হটসিটে আসেন... কিন্তু তাঁর স্বামী হঠাৎ করেই অসুস্থবোধ করেন... চিকিৎসকরা আসেন... বিষয়টি আন্ডার কন্ট্রোলও চলে আসে ৷ কিন্তু আমার নৈতিকতার দিক থেকে মনে হয়েছে, প্রতিযোগীর সঙ্গে এই পরিস্থিতিতে খেলা চালিয়ে যাওয়া ঠিক নয় ৷ যেখানে প্রতিযোগীর স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো নয় ৷ ফলে প্রতিযোগী খেলার প্রতি মনোযোগ নিবেদন করতে পারবেন না ৷"

বিগ বি'র ব্লগ (Big B Blog)

এরপর বিগ বি, তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান, প্রোডাকশন টিমকে ৷ পাশাপাশি, শুটিং রি-শিডিউল করার কথা বলেন ৷ যাতে প্রতিযোগীর স্বামী সুস্থবোধ করার পর পুনরায় তাঁর স্ত্রী খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন ৷ শুধু তাই নয়, বিশেষ এই কারণের জন্য, যেখানে বিগ বি দুটো পর্বের শুটিং করেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অতিরিক্ত সময় শুটিং করতে রাজি হন ৷ l তিনি লেখেন, "আমি প্রোডাকশন টিমকে জানিয়েছি, অন্য একদিন শুটিং করব ৷ এমনকী, এর মানে যদি হয় যে সম্প্রচারের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে এবং প্রতিদিনের নিয়মিত 2টোর পরিবর্তে 3টি পর্বের শুটিং করতে হবে।"

তিনি জানিয়ে দেন, সম্প্রচারের কথা মাথায় রেখে, তিনি একদিনেই তিনটে পর্বের শুট করবেন ৷ অমিতাভ বচ্চনের এমন মানবিক রূপ দেখে প্রশংসা নেটিজেনদের ৷ শুটিং সেটে এক প্রতিযোগীর জন্য, বিগ বির এমন মনোভাব মন ছুঁয়ে গিয়েছে সকলের ৷

