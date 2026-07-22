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অসুস্থতার খবর ভুয়ো ! হেঁয়ালি সরিয়ে ICU পোস্ট নিয়ে কোন সত্যিটা প্রকাশ্যে আনলেন বিগ বি ?

83 বছর বয়সী অভিনেতা জানান যে পোস্টটি নিয়ে ভুল বুঝেছেন অনুরাগীরা ৷ তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন, কোনও রকম অস্ত্রোপচারের মধ্যদিয়ে যাননি তিনি ৷

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অমিতাভ বচ্চন (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 1:27 PM IST

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হায়দরাবাদ, 22 জুলাই: ভালো আছেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ৷ মঙ্গলবার বিগ বির ক্রিপ্টিক পোস্টের জেরে অভিনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন অনুরাগীরা ৷ অবশেষে, ফের একটি নতুন পোস্টে অস্ত্রোপচার, আইসিইউ (ICU) এবং সুস্থ হয়ে ওঠার বিষয় নিয়ে কথা বলছেন শাহেনশাহ ৷ 83 বছর বয়সী অভিনেতা জানান যে পোস্টটি নিয়ে ভুল বুঝেছেন অনুরাগীরা ৷ তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন, কোনও রকম অস্ত্রোপচারের মধ্যদিয়ে যাননি তিনি ৷

বচ্চন জানান, তিনি আসলে সদ্য সমাপ্ত ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে আর্জেন্টিনার হার এবং সেই হার কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে লিওনেল মেসির সংগ্রামের কথাই তাঁর পোস্টের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছিলেন ৷ তিনি আরও বলেন, মানুষ ভুলবশত ভেবেছিল যে পোস্টটি তাঁর নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

অভিনেতার পোস্টের মানে

বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রবীণ এই অভিনেতা বলেন, "আমি ভালো আছি। আমার কোনও অস্ত্রোপচার হয়নি। এটা একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি শুধুমাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম যে, অস্ত্রোপচার বা আইসিইউ-তে থাকার পরবর্তী সময়টা সবচেয়ে কঠিন ৷ যখন আপনি বাড়ি ফেরেন এবং নিজের দুর্বল শারীরিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক তেমনই, একজন চ্যাম্পিয়ন যখন হেরে যান, তখন সেই হারের পর নিজেকে আবার গুছিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন সময়।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আর্জেন্টিনার হার (ফিফা বিশ্বকাপে স্পেনের কাছে) এবং পরাজিত চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মেসির প্রসঙ্গই তুলে ধরেছিলাম। মানুষ ভেবেছিল এখানে আমি আমার নিজের কথা বলছি ৷" এরপর অনুরাগীদের স্বাস্থ্য কেমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "একেবারে ঠিকঠাক... আপাতত।"

ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত যেখান থেকে

ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তাদের দ্বিতীয় বিশ্ব শিরোপা জিতেছে ৷ তারপরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার অমিতাভ বচ্চন তাঁর টাম্বলার (Tumblr) ব্লগে অস্ত্রোপচার, সুস্থ হয়ে ওঠা এবং আইসিইউ-তে কাটানো সময় নিয়ে একটা দীর্ঘ লেখা প্রকাশ করেন ৷ তবে সেই লেখায় তিনি বিশ্বকাপের কোনও উল্লেখই করেননি।

তিনি লিখেছিলেন, "হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার ও নিবিড় পরিচর্যা, এরপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া ও বাড়ি ফেরা। বাড়ি ফেরার এই সময়টাই শারীরিক, মানসিক এবং ব্যবহারিক-সব দিক থেকেই সবচেয়ে কঠিন। আপনি হয়তো একজন সম্মানিত বিজয়ী অথচ হঠাৎ একদিন পরাজয় আপনার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় এটাই।"

একই পোস্টে তিনি আরও লেখেন, "কেউ কেউ সাহসিকতার পরিচয় দেয়, আবার কেউ কেউ হাল ছেড়ে দেয়। যারা লড়াই চালিয়ে যায় এবং সাহসী থাকে, তারা চিরকাল বিজয়ী হিসেবেই থেকে যায়। আর যারা তা করে না, তারা আপস করে নেয় এবং অতীতের গৌরবের মধ্যেই জীবন কাটায়। এটি একান্তই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং এতে কারও কোনো দোষ নেই। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।" সিনিয়র বচ্চনের এই পোস্ট সামনে আসার পরপরই অনেকেই অভিনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন ৷

অমিতাভের পরবর্তী প্রোজেক্ট

অমিতাভ বচ্চনকে এরপর 'কল্কি 2898 এডি' (Kalki 2898 AD)-র সিক্যুয়েলে অশ্বত্থামার চরিত্রে দেখা যাবে। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এই সিনেমায় প্রভাস ও কমল হাসানও অভিনয় করেছেন। এছাড়া তিনি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র সঞ্চালক হিসেবেও ফিরছেন ৷ অনুষ্ঠানটির নতুন সিজন 10 অগস্ট থেকে সম্প্রচারিত হবে।

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