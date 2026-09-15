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ব্লগে 'time to retire' কেন লিখেছিলেন বিগ বি ?

Amitabh Bachchan on retirement: নিজের ব্লগে বচ্চন লিখেছিলেন 'time to retire' অর্থাৎ অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে, তখন থেকেই নেটপাড়ায় জল্পনা তুঙ্গে ৷

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অমিতাভ বচ্চন (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 2:39 PM IST

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হায়দরাবাদ, 15 সেপ্টেম্বর: সোমবার থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল কাজ থেকে বিরতি নিতে চলেছেন মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন ৷ আর এই ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়েছে শাহেনশারই করা এক পোস্ট থেকে ৷ তবে, ব্লগে 'রিটায়ারমেন্ট' পোস্ট ঘিরে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন বিগ বি। প্রবীণ অভিনেতা সম্প্রতি স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর আগের একটি ব্লগ পোস্টের একটি বাক্য ভুল বোঝা হয়েছে ৷ অভিনয় বা টেলিভিশন জগত থেকে সরে আসার সঙ্গে ওই কথার কোনও সম্পর্কই ছিল না।

সম্প্রতি নিজের একটি ব্লগ পোস্টে বচ্চন যখন লিখেছিলেন "time to retire" (অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে), তখন থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়। ওই বাক্যটি দেখে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অভিনেতা হয়তো তাঁর পেশাগত জীবন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন। তবে বচ্চন পরিষ্কার করেছেন যে, তিনি আসলে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার প্রসঙ্গেই ওই কথাটি বলেছিলেন।

নিজের সর্বশেষ ব্লগ পোস্টে বচ্চন এই বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, দিনশেষে ঘুমাতে যাওয়ার সাধারণ অর্থেই তিনি 'retire' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি ব্লগে লিখেছিলাম... 'it’s late, time to retire...' যার অর্থ আমরা সবাই জানি-অনেক রাত হয়েছে, তাই ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়েছে... আর এই হলো মিডিয়া-একটি জাতির বিবেক-সর্বোচ্চ তথ্যদাতা!!" অভিনেতা একটি সংবাদপত্রের কাটিংও শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর কথিত অবসর নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর বচ্চন তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে জানান যে, কাজ থেকে অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর নেই। এসব খবরের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রসিকতা করে লেখেন, "না হুজুর, আমি কাজ থেকে অবসর নিচ্ছি না ৷ ইংরেজি ভাষায় এর অর্থ হল, আমি এখন ঘুমাতে যাচ্ছি। আর সেখানে আপনার আসার কোনও আমন্ত্রণ নেই।" সহজ কথায়, তিনি জানান যে তিনি কাজ থেকে অবসর নিচ্ছেন না, বরং কেবল ঘুমাতে যাওয়ার কথা বোঝাচ্ছিলেন। তিনি আরও মজা করে বলেন যে, যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে, তাকে সেখানে যাওয়ার কোনও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

অমিতাভ বচ্চন বর্তমানে জনপ্রিয় কুইজ শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র 18তম সিজন সঞ্চালনা করছেন। 2000 সালে শুরু হওয়া এই শো-এর সঙ্গে তিনি শুরু থেকেই যুক্ত আছেন, কেবল একটি সিজন ছাড়া। 2007 সালে শাহরুখ খান এক বছরের জন্য এর সঞ্চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, এরপর বচ্চন আবার শো-তে ফিরে আসেন। বিগ বি-র সিনেমার প্রসঙ্গে বলতে গেলে, তাঁকে শেষ 2024 সালের 'ভেট্টাইয়ান'-এ রজনীকান্তের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এছাড়া ফারহান আখতারের '120 বাহাদুর' সিনেমায় তিনি কথক বা ন্যারেটর হিসেবে কণ্ঠ দিয়েছেন। এরপর তাঁকে নাগ অশ্বিনের 'কল্কি 2898 এডি: পার্ট 2'-এ অশ্বত্থামা চরিত্রে পুনরায় ফিরে আসবেন ৷ এই সিনেমায় প্রভাষকে 'ভৈরব' এবং কমল হাসানকে 'সুপ্রিম ইয়াসকিন' চরিত্রে দেখা যাবে।

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