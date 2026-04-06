83-তেও অবসর নয় ! কেন বিশ্রাম নিতে নারাজ বিগ বি ?

প্রতিদিনের কাজ না থাকলে কেন অস্থিরতা অনুভব করেন বিলউড শাহেনশা ? নিজের ব্লগেই দিলেন উত্তর ৷

অমিতাভ বচ্চন (আইএএনএস)
Published : April 6, 2026 at 3:57 PM IST

হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল: বয়স পৌঁছেছে আটের ঘরে ৷ কিন্তু এখন তিনি দিন-রাত যেভাবে কাজ করেন, তা দেখে বলতেই পারেন, 'বুঢ্ঢা হোগা তেরা বাপ' ৷ আসলে, 83 বছর বয়সে এসেই অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন আবারও প্রমাণ করলেন, কেন জীবনে শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

বিগ বি, নিজের নানা অনুভূতি, জীবনের ছোট খাটো ঘটনা অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তেমনই এক লেজি সানডে-তে তাঁর কী অনুভূতি ছিল, তা তিনি লিখে ফেলেন নিজের ব্লগে ৷ জানান, 'লেজি' ডে বা'আলস্যে' ভরা দিন তাঁর একদমই ভালো লাগে না ৷ পাশাপাশি, সিনেমার জগতে কয়েক দশক কাটিয়ে দেওয়ার পরেও তিনি অনুরাগীদের কাছ থেকে যে অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়ে চলেছেন, তা নিয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করেন বলিউড শাহেনশা ৷

বিনোদন জগতে ছয় দশকেরও বেশি সময় কাটানোর পর বচ্চন স্বীকার করেছেন যে, প্রতিদিন কাজ না করলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। নিজের ব্যক্তিগত ব্লগের একটি পোস্টে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে তাঁর দৈনন্দিন রুটিন ব্যাহত হলে তাঁর মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে। তিনি লিখেছেন, "আজকের দিনটি ছিল পুরোপুরি 'আলসেমি'র... এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই... কেবল প্রতিদিন কাজ না করাটাকেই কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হয়।"

বিগ বি'র পোস্ট (সোশাল মিডিয়া)

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে, যখন নির্ধারিত সময়সূচি ভেঙে যায়, তখন অভ্যাসের ছন্দও হারিয়ে যায়। তিনি যোগ করেন, "যখন আপনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে কাজ করেন না, তখন অভ্যাস গঠনের পুরো প্রক্রিয়াটিই হঠাৎ করে এমন এক রহস্যময় কর্মকাণ্ডের জটে পরিণত হয়, যা সাধারণত নিখুঁত সমন্বয়ে পরিচালিত হত।" অভিনেতা উল্লেখ করেন যে, এমন ছন্দপতন বা বিরতি মানসিক উদ্বেগের সৃষ্টি করে ৷ তিনি বলেন, "উদ্বেগের মধ্যে জীবনযাপন করা... মন ও শরীর-উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর" ৷ আর এভাবেই তিনি তুলে ধরেন যে, কেন তিনি সর্বদা সক্রিয় ও কর্মব্যস্ত থাকতে পছন্দ করেন।

প্রত্যেক রবিবার বিগ বি তাঁর মুম্বইয়ের বাড়ির সামনে অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত করেন ৷ তার একটা আবেগঘন মুহূর্তও এদিন সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন অভিনেতা। বচ্চন এমন সব ছবি পোস্ট করেছেন, যেখানে শিশু থেকে শুরু করে দীর্ঘদিনের ভক্ত-সব বয়সের মানুষই তাঁকে একনজর দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুরাগীদের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, "আজ আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে দেখা করলাম ৷ আমার চোখ জলে ভরে উঠল। এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের কাছ থেকে এত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো কী-ই বা আমি করেছি?"

তিনি তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভিড়ের মাঝে শিশুদের দেখে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ৷ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, কেমন এক পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হতে চলেছে তারা। "এই কোমল প্রাণগুলো জানে না যে তারা এখানে কী করছে... তবে তাদের মুখের হাসি দেখে আমার হৃদয় ভরে গেল ৷" পাশাপাশি তাদের জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করেছেন। ব্লগে, অভিনেতা তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুর কথাও উল্লেখ করেছেন ৷ সেই মুহূর্তটিকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন বলে বর্ণনা করেছেন।

কাজের দিক থেকে, বচ্চন সম্প্রতি 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'-র শেষ সিজনের সঞ্চালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে নাগ অশ্বিন পরিচালিত 'কল্কি 2898 এডি' সিনেমায় ৷ অভিনেতা ইতিমধ্যেই সিনেমার সিক্যুয়েলর কাজও শুরু করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ৷

