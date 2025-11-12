ইয়ে দোস্তি... রিল লাইফে জয়-বীরুর বন্ধুত্ব যাপন

ইয়ে দোস্তি... রিল লাইফে জয়-বীরুর বন্ধুত্ব যাপন
'শোলে', 'চুপকে চুপকে' ছাড়া আর কোন কোন সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন অমিতাভ-ধর্মেন্দ্র ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: বন্ধুত্ব যাপন বা বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বললে আজও 'শোলে' (Sholay)র জয়-বীরুর উদাহরণ টানেন সকলে ৷ জয় অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan) ও বীরুর বন্ধুত্ব আজও উদযাপিত হয় ৷ পর্দায় যখনই এই দুই তারকা আসেন তখন দর্শকদের মুখ থেকে সিটি এমনই বেরিয়ে আসে ৷ এই জুটি দীর্ঘ কেরিয়ারে যদিও খুব বেশি সিনেমা করেনি ৷ 'শোলে', 'চুপকে চুপকে' ছাড়া আর কোন কোন সিনেমায় জুটি বেঁধেছেন বিগবি-হিম্যান, যা, চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে দেখে নেওয়া যাক এক নজরে ৷
1. শোলে (Sholay)
অভিনয়ে: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জীব কুমার, গেমা মালিনি, জয়া ভাদুড়ি, আমজাদ খান
IMDB রেটিং: 8.1/10
পরিচালক: রমেশ সিপ্পি
মুক্তির বছর: 1975
কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো
অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রর সিনেমার কথা ভাবলেই সিনেমাপ্রেমীদের মাথায় প্রথমেই আসবে রমেশ সিপ্পির কাল্ট ক্লাসিক সিনেমা 'শোলে'র কথা। অ্যাকশনে ভরপুর এই সিনেমা সেই বছরের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমাগুলির মধ্যে একটি ছিল ৷
2. চুপকে চুপকে (Chupke Chupke)
অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, শর্মিলা ঠাকুর, জয়া বচ্চন, লিলি চক্রবর্তী, ঊষা কিরণ, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়
IMDB রেটিং: 8.3/10
পরিচালক: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়
মুক্তির বছর: 1975
কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো
চুপকে চুপকে হল অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রর আরেকটি আইকনিক ছবি । বাংলা সিনেমা 'ছদ্মবেশী'যে সিনেমায় অভিনয় করেন উত্তম কুমার-মাধবী মুখোপাধ্যায়, সেই সিনেমার রিমেক ছিল চুপকে চুপকে ৷ সিনেমার কিছু গান, যেমন 'আব কে সজান সাওয়ান মে' এবং 'সা রে গা মা' আজও শ্রোতাদের মন ভালো করে দেয় ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এসডি. বর্মন ৷ গানের কথা লিখেছেন আনন্দ বক্সী।
3. রাম বলরাম (Ram Balram)
অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, জীনত আমন, রেখা, অজিত, আমজাদ খান, প্রেম চোপড়া, সুজিত কুমার
IMDB রেটিং: 6.2/10
পরিচালক: বিজয় আনন্দ
মুক্তির বছর: 1980
কোথায় দেখবেন: ইউটিউব
বিজয় আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার এই সিনেমায় দুই ভাইয়ের গল্প বর্ণনা করছে ৷ এই সিনেমা যদি না দেখে থাকেন তাহলে ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন ৷
4. হাম কৌন হ্যায় ?(Hum Kaun Hai?)
অভিনয়: অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, ডিম্পল কাপাডিয়া
IMDB রেটিং: 3.6/10
পরিচালক: রবি শঙ্কর শর্মা
মুক্তির বছর: 2004
কোথায় দেখবেন: ইউটিউব
'হাম কৌন হ্যায়?' সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র, ডিম্পল কপাডিয়া ও মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়। 2001 সালের স্প্যানিশ ছবি 'দ্য আদারস'-এর রিমেক এই ছবিতে দেখানো হয়েছে ৷
5. গুড্ডি (Guddi)
অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ি, উৎপল দত্ত, সমীত ভঞ্জ, আসরানি, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়
IMDB রেটিং: 7.2/10
পরিচালক: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়
মুক্তির বছর: 1971
কোথায় দেখবেন: প্রাইম ভিডিয়ো, সোনি লিভ
গুড্ডি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্রকে অল্প সময়ের জন্য স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা গিয়েছে ৷ এই সিনেমাটি অভিনেত্রী জয়া বচ্চন পর্দার অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রতি আচ্ছন্ন ছিলেন ৷ কিন্তু বিনোদন জগতের ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তার মোহ ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন যে তারকা তার মতোই একজন সাধারণ মানুষ এবং তারও কিছু ত্রুটি ছিল। অবশেষে, তিনি তার মোহ ত্যাগ করেন এবং বিয়ে করেন। বিগ বি ছাড়াও, রাজেশ খান্না, নবীন নিশ্চল, বিনোদ খান্না, প্রাণ এবং ওম প্রকাশ সহ অনেক প্রশংসিত বি-টাউন তারকা অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেন।
6. চরণদাস (Charandas)
অভিনয়: অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, ওম প্রকাশ, ঊর্মিলা ভাট, সুনীল দত্ত, ফরিদা জালাল, রাজ মেহরা
IMDB রেটিং: 5.3/10
পরিচালক: বি এস থাপা
মুক্তির বছর: 1977
কোথায় দেখবেন: ইউটিউব
এটিই একমাত্র অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র সিনেমা যেখানে অভিনেতারা কাওয়ালি গায়ক হিসেবে বিশেষ উপস্থিতি দেখান। গল্পটি এমন একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে যেখানে তাদের জীবন সংগ্রাম উঠে এসেছে ৷ সিনেমায় আশা ভোঁসলের গাওয়া 'দিল কি লাগি অ্যাসি লাগি' এবং মুকেশের 'ও মাইয়া মোরি ম্যায় নাহি মাখন' গানগুলি এখনও ফেরে লোকের মুখে মুখে।
7. দোস্ত (Dost)
অভিনয়: ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, হেমা মালিনি, শত্রুঘ্ন সিনহা, অসিত সেন
IMDB রেটিং: 6.9/10
পরিচালক: দুলাল গুহ
মুক্তির বছর: 1974
কোথায় দেখবেন: ইউটিউব
অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্র অভিনীত সিনেমায়, বিগ বিকে দেখা গিয়েছে আনন্দের চরিত্রে ৷ এখানে অতিথি চরিত্রে দেখা যায় অমিতাভকে ৷ সিনেমায় দোস্ত হল একজন অনাথ, মানভ (ধর্মেন্দ্র অভিনীত), যে একজন চোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারপর কী হয় তার জন্য এই সিনেমা দেখে নিতে পারেন ইউটিউবে ৷ ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।
মনমোহন দেশাই পরিচালিত আরেকটি সিনেমা 'নসীব' যেখানে অমিতাভ বচ্চন এবং ধর্মেন্দ্র দুজনেই ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।