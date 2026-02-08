ETV Bharat / entertainment

দেবের অফিসে হাজির 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা', কী কথা হল দু'জনের ?

অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হকের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন দেব ৷ এই ছবিতে ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র ৷

Karimul Haque at Dev office
দেবের অফিসে হাজির 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা' (নিজস্ব ছবি)
Published : February 8, 2026 at 2:58 PM IST

কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: 'পাগলু' নয়, 'খোকা'ও নয়, জীবনের 50তম ছবিতে একেবারে অন্য ইমেজে ধরা দিতে চলেছেন দেব ৷ তিনি হয়ে উঠতে চলেছেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হক । সম্প্রতি দেবের অফিসে হাজির হন সেই 'রিয়েল' অ্যাম্বুলেন্স দাদা ৷ জানা যাচ্ছে, ছবি নিয়ে কথা বলতেই দেবের অফিসে আসেন তিনি ৷ কী কথা হল এখন কিছুই বলবে নারাজ দেব । ছবি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে । তাই দু'জনের এখন ঘন ঘন সাক্ষাৎ অস্বাভাবিক নয়, তা বলাই বাহুল্য ।

বাংলা বিনোদনের 'জ্যেষ্ঠপুত্র' যদি হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তা হলে বাংলা বিনোদনের 'বরপুত্র' দেব অধিকারী । তাঁকে 'বর' হিসেবেই পেয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রি । বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অবদানও কারও থেকে কম নয় । বিগত 20টি বছর ধরে একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়ে আসছেন দর্শকদের । আর এই মুহূর্তে তাঁর গগনচুম্বী সাফল্য তাঁকে আলোচনার শীর্ষে রাখে সর্বদা । 2026-এ এহেন দেবের নতুন তিনটি ভেঞ্চার 'দেশু সেভেন', 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' এবং 'টনিক 2'।

Karimul Haque at Dev office
'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'র চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন দেব (নিজস্ব ছবি)

'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' ছবির পরিচালনায় বিনয় এম মুদগিল । পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হকের অসাধারণ জীবনকথা থেকে এই ছবি তৈরি হতে চলেছে । অর্থাৎ আরও একবার বাস্তব জীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে দেবের ছবি । গল্পের কেন্দ্রে পদ্মশ্রী করিমুল হক । যিনি নিজের মোটরবাইককে অ্যাম্বুল্যান্স বানিয়ে ফেলেন ।

কারণ অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে নিজের মাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছতে পারেননি তিনি ৷ যার ফলে তাঁকে হারাতে হয় মাকে । তাই আর কাউকে যেন এভাবে প্রিয়জনকে না হারাতে হয়, তার জন্য তিনি নিজের বাইককে করে তোলেন অ্যাম্বুলেন্স । গ্রামের দুর্গম পথ ধরে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি । তাঁর কাহিনিই এবার বড় পর্দায় ।

করিমুল হক এক সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, সিনেমার টাকায় বাড়িতেই হাসপাতাল বানাবেন তিনি । একটি অনাথ আশ্রম করারও স্বপ্ন দেখেন দেবের ফিল্মের রিয়েল হিরো ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে থেকে মূল চরিত্রকে বুঝবেন বাংলার সুপারস্টার দেব । সেই উপলব্ধি আত্মস্থ করে তবে তা তুলে ধরবেন ক্যামেরার সামনে ৷ পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, 'টেক্কা'র পর ফের এই ছবির মাধ্যমে জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব আর রুক্মিণী মৈত্র । অন্যদিকে, ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অঙ্কিতা মল্লিককেও এই ছবিতে দেখতে পাওয়ার কথা ছিল ।

উল্লেখ্য, 'চ্যাম্প' ছবির হাত ধরে প্রথমবার জুটি হিসেবে ধরা দেন দেব-রুক্মিণী । এরপর আরও বহু ছবিতে কাজ করেছেন দু'জন । তবে, 'টেক্কা'র পর আর এই জুটিকে অনেকদিন দেখেনি দর্শক । তাই দর্শকের এই জুটি ঘিরে আশা, প্রত্যাশা থাকবে তা বলাই বাহুল্য । 'দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স' এবং 'নন্দী মুভিজ'-এর তরফে আসবে এই ছবি । প্রদীপকুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী, দেব অধিকারী নিবেদন করবেন ছবিটির ।

