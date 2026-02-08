দেবের অফিসে হাজির 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা', কী কথা হল দু'জনের ?
অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হকের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন দেব ৷ এই ছবিতে ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র ৷
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: 'পাগলু' নয়, 'খোকা'ও নয়, জীবনের 50তম ছবিতে একেবারে অন্য ইমেজে ধরা দিতে চলেছেন দেব ৷ তিনি হয়ে উঠতে চলেছেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হক । সম্প্রতি দেবের অফিসে হাজির হন সেই 'রিয়েল' অ্যাম্বুলেন্স দাদা ৷ জানা যাচ্ছে, ছবি নিয়ে কথা বলতেই দেবের অফিসে আসেন তিনি ৷ কী কথা হল এখন কিছুই বলবে নারাজ দেব । ছবি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে । তাই দু'জনের এখন ঘন ঘন সাক্ষাৎ অস্বাভাবিক নয়, তা বলাই বাহুল্য ।
বাংলা বিনোদনের 'জ্যেষ্ঠপুত্র' যদি হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তা হলে বাংলা বিনোদনের 'বরপুত্র' দেব অধিকারী । তাঁকে 'বর' হিসেবেই পেয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রি । বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর অবদানও কারও থেকে কম নয় । বিগত 20টি বছর ধরে একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়ে আসছেন দর্শকদের । আর এই মুহূর্তে তাঁর গগনচুম্বী সাফল্য তাঁকে আলোচনার শীর্ষে রাখে সর্বদা । 2026-এ এহেন দেবের নতুন তিনটি ভেঞ্চার 'দেশু সেভেন', 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' এবং 'টনিক 2'।
'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' ছবির পরিচালনায় বিনয় এম মুদগিল । পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত করিমুল হকের অসাধারণ জীবনকথা থেকে এই ছবি তৈরি হতে চলেছে । অর্থাৎ আরও একবার বাস্তব জীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আসছে দেবের ছবি । গল্পের কেন্দ্রে পদ্মশ্রী করিমুল হক । যিনি নিজের মোটরবাইককে অ্যাম্বুল্যান্স বানিয়ে ফেলেন ।
কারণ অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে নিজের মাকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছতে পারেননি তিনি ৷ যার ফলে তাঁকে হারাতে হয় মাকে । তাই আর কাউকে যেন এভাবে প্রিয়জনকে না হারাতে হয়, তার জন্য তিনি নিজের বাইককে করে তোলেন অ্যাম্বুলেন্স । গ্রামের দুর্গম পথ ধরে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি । তাঁর কাহিনিই এবার বড় পর্দায় ।
করিমুল হক এক সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, সিনেমার টাকায় বাড়িতেই হাসপাতাল বানাবেন তিনি । একটি অনাথ আশ্রম করারও স্বপ্ন দেখেন দেবের ফিল্মের রিয়েল হিরো ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে থেকে মূল চরিত্রকে বুঝবেন বাংলার সুপারস্টার দেব । সেই উপলব্ধি আত্মস্থ করে তবে তা তুলে ধরবেন ক্যামেরার সামনে ৷ পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, 'টেক্কা'র পর ফের এই ছবির মাধ্যমে জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব আর রুক্মিণী মৈত্র । অন্যদিকে, ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ অঙ্কিতা মল্লিককেও এই ছবিতে দেখতে পাওয়ার কথা ছিল ।
উল্লেখ্য, 'চ্যাম্প' ছবির হাত ধরে প্রথমবার জুটি হিসেবে ধরা দেন দেব-রুক্মিণী । এরপর আরও বহু ছবিতে কাজ করেছেন দু'জন । তবে, 'টেক্কা'র পর আর এই জুটিকে অনেকদিন দেখেনি দর্শক । তাই দর্শকের এই জুটি ঘিরে আশা, প্রত্যাশা থাকবে তা বলাই বাহুল্য । 'দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স' এবং 'নন্দী মুভিজ'-এর তরফে আসবে এই ছবি । প্রদীপকুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী, দেব অধিকারী নিবেদন করবেন ছবিটির ।