একবছর আগেই চুপিসারে বিয়ে অভিনেতা অম্বরীশের ! কেন গোপন করেছিলেন এই খবর ?

একবছর আগেই চুপিসারে বিয়ে অভিনেতা অম্বরীশের ! কেন গোপন করেছিলেন এই খবর ?
চুপি সারে বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন অভিনেতা অম্বরীশ ৷ প্রকাশ্যে এল সেই ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 10:50 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 জুন: বিয়ে করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য ৷ শুনে অবাক হচ্ছেন ? সত্যিই আজ থেকে একবছর আগে চুপি সারে বিয়ে সেরে ফেলেছিলেন অভিনেতা অম্বরীশ ৷ এতদিন কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই খবর, পাত্রীই বা কে ? খোলাসা করলেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি, সেই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন খোদ অভিনেতা অম্বরীশও ৷
পরিচালক কৌশিক এদিন লেখেন, "এক বছর আগে, ঠিক আজকের দিনে, সামান্য কিছু পরিচিতের উদ্যোগে, চুপচাপ ভবানীপুরের একটি বাড়িতে এই বিয়েটা হয়েছিলো। এর মূল হোতা যে আমি সেটা মেনে নিতে হচ্ছেই। পাত্র তো সবার প্রিয় ও পরিচিত; পাত্রী এয়ারহোস্টেস। ওদের পারিবারিক কিছু সমস্যা এসে যায় তাই এতোদিন আপনাদের খবরটা জানানো হয়নি। এবার সেই বিয়ের ভিডিও ওদের সম্মতি নিয়েই আমরা প্রকাশ করবো ১০ই জুলাই। দম্পতিকে আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ ৷ "